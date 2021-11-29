Эпоха милосердия. Спартаковские фанаты поддержали армейцев, а футболисты разошлись миром с «Уфой»

НА ФОНЕ АВТОЗАКОВ

После того безобразия, которое произошло по окончании матча ЦСКА – «Зенит», когда болельщиков хозяев без разбора оптом грузили в автозаки, футбол отошел на второй план. Видимо, такая у него в России судьба. Куда важнее во время игры было смотреть не на поле, а на трибуны. Поддержат ли спартаковцы своих коллег, как это произошло уже в соцсетях?

«Фратрия» выступила со следующим заявлением: «Массовые беспричинные задержания людей, внезапно неработающие камеры, отсутствие нормальных условий при задержании в 2021 году в Москве, видимо, являются нормой для полиции и РПЛ. Но не являются нормой для нас. Армейцам — без проблем выйти из этой истории и продолжать поддерживать свою команду!»

Фанаты устроили перекличку с болельщиками хозяев: «Нам не нужен Fan ID» и «Фанат не преступник», а в знак солидарности с армейцами зарядили «Футбол для фанатов, а не … (полицейских)». И это при том, что у гостевого сектора уже стояло несколько полицейских автозаков. Так теперь выглядит футбольная норма жизни. На этом матче зрителей было и без того кот наплакал, а при таком отношении их совсем не останется.

САМОУСТРАНЕНИЕ УРУНОВА

В составе красно-белых не приехали в столицу Башкирии Зелимхан Бакаев, Виктор Мозес и Михаил Игнатов. Первый получил повреждение перед стартовым свистком выдающегося матча с «Наполи» (2:1), а двое других уже по ходу игры. Это помимо давно выбывших Эсекиэля Понсе и Романа Зобнина. Нигерийца заменил Александр Ломовицкий, а Игнатова – Джордан Ларссон. Москвичи анонсировали также выздоровление Йоррита Хендрикса, но он остался в запасе.

Тревожно стало Рую Витории, и когда уже на четвертой минуте на газоне оказался Георгий Джикия. За пределы поля он выходил, держась за мышцы в районе паховой области, но к счастью для португальца все обошлось.

У уфимцев хватало своих потерь, но главное опасение не сбылось – лучший бомбардир чемпионата Гамид Агаларов появился с первых минут в паре с экс-спартаковцем Вячеславом Кротовым. Как вышел в старте и принадлежащий красно-белым Остон Урунов, чей переезд из Уфы в Москву в свое время наделал много шума. Правда, совсем не так, как на то рассчитывал Шамиль Газизов. Вслед за менеджером вернулся в команду и футболист. По иронии, в этой игре он половину тайма трусцой бегал без мяча, а на 25-й минуте присел на газон и попросил замену.

БЕЗ МОЗЕСА НЕТ АТАКИ

Первый тайм подтвердил, что наиболее тяжелой потерей для атаки сегодняшнего «Спартака» является отсутствие Мозеса, играющего ведущую роль в продвижении мяча. Пара центральных полузащитников Наиль Умяров – Руслан Литвинов в этом не сильны, куда хуже в контроле, дриблинге и передачах Ломовицкий. Он терял в восьми случаях из десяти и каждым своим касанием убеждал, что профессиональный футбол – не его. Так что правый фланг москвичей не работал, и на территориальное преимущество им рассчитывать не приходилось. Его в первом тайме и не было.

Уфимцы отлично выжимали соперника на фланги, где не давали ни разогнаться (а для Айртона это решающий момент), и приблизиться к штрафной, поэтому даже подачи на одиноко маячившего Александра Соболева были очень дальними, что давало защитникам необходимое время для того, чтобы подстроиться и выиграть борьбу.

Единственным острым эпизодом у ворот Александра Беленова в первом тайме был выход один на один Квинси Промеса, которого разрезающей передачей вывел на ударную позицию Умяров, но голкипер вовремя выскочил навстречу голландцу и не позволил себя переиграть. Это был один из двух ударов для обеих команд за 45 минут (ни одного попадания в створ). Это худший результат с сентября 2019-го. Может ли футбол быть унылее? Даже на «ВЭБ Арене» днем ранее было бодрее.

ЛОМОВИЦКИЙ И РАССКАЗОВ, КАК ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ «СПАРТАКА»

Уфимцы не скрывали желания перевести игру в партер. Обилию единоборств мог бы позавидовать и чемпионат мира по дзюдо. Арбитр Павел Кукуян тоже вошел во вкус и стал раздавать желтые карточки направо и налево. В первые 15 минут спартаковцы выдерживали плацдарм в середине поля и оказывали давление на штрафную Беленова, но надолго их не хватило.

А может, подопечные Алексея Стукалова сознательно отдали инициативу. Их подходы куда более перспективными. Руслану Фищенко не хватило лишь немного, чтобы из штрафной пробить под перекладину, а вскоре Алексей Никитин открыл счет. Селихов отразил удар головой в упор от Юрия Журавлева, но во второй раз спасти партнеров шансов не имел.

Отметим, что голевой атаки могло не быть, но после розыгрыша стандарта Промес побоялся идти в борьбу, отдал мяч без боя и позволил беспрепятственно подать в штрафную. Голландец вообще в таком футболе приносит больше проблем, чем пользы. Ну, и забавный факт – за две минуты до гола Максимилиана Кофрие заменил Николай Рассказов. Совпадение? Защитник умудрился даже не доиграть матч до конца – схлопотал за 18 минут две желтые и ушел греться в раздевалку. Если их с Ломовицким зимой не отпустят, значит, кто-то живет на откаты с их зарплат. Иначе их нахождение в клубе объяснить нельзя.

ОПЯТЬ ОТЫГРАЛИСЬ В МЕНЬШИНСТВЕ

В оставшееся время хозяева были лучше соперников и выиграли бы, если бы не совершивший несколько классных сейвов Селихов. Что и неудивительно. Витории и усилить-то игру некем. О чем говорить, если Ломовицкого заменил 19-летний Степан Мельников, первые появившийся в текущем сезоне РПЛ, а всего тренер сделал две замены?

Тем не менее, ко всеобщему удивлению, спартаковцы в меньшинстве все-таки вырвали ничью. Почти герой матча Никитин уже в компенсированное время в верховом единоборстве заехал Соболеву локтем. Примерно так же, как шведский защитник Дзюбе. Сам пострадавший ударом с «точки» счет сравнял. Тем не менее, «Спартак» не знает побед в РПЛ на протяжении шести туров и все дальше отдаляется от еврокубковой зоны.

РПЛ. 16-й тур

«Уфа» - «Спартак» - 1:1 (0:0)

Голы: Никитин, 70 – 1:0. Соболев, 90+5 – с пенальти – 1:1.

«Уфа»: Беленов, Касинтура (Голубев, 85), Ботака-Иобома, Никитин, Журавлев, Йокич (Плиев, 81), Камилов, Фищенко, Урунов (Мрзляк, 25), Кротов (Алиев, 81), Агаларов (Саплинов, 86).

«Спартак»: Селихов, Кофрие (Рассказов, 68), Жиго, Джикия, Ломовицкий (Мельников, 76), Умяров, Литвинов, Айртон, Ларссон, Промес, Соболев.

Предупреждения: Айртон, 19. Кротов, 37. Журавлев, 38. Камилов, 45+3. Умяров, 49. Мрзляк, 54. Йокич, 67. Рассказов, 74. Алиев, 87. Никитин, 90+4.

Удаление: Рассказов, 86 (2 жк).

Судья: Кукуян (Сочи).