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Руй Витория: «Спартаку» надо играть по-другому с соперниками такого уровня

После матча 16-го тура чемпионата России «Уфа» - «Спартак» (1:1) главный тренер красно-белых Руй Витория заявил, что его команде не хватало уверенности и скорости, а также посетовал, что из-за множества остановок в игре красно-белые не могли развивать перспективные моменты.
Руй Витория: «Спартаку» надо играть по-другому с соперниками такого уровня
29 ноября 2021 19:49
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

- Поделитесь впечатлениями по матчу.
- Игра получилась не очень хорошая, спорная. Это произошло и за счет поля, и благодаря игре соперника. Нам не всегда хватало уверенности, скорости. Уфимцы сильно усложняли жизнь. Мы сравняли счет в конце матча, и я считаю, что результат встречи вполне справедлив.

- С чем связана замена Кофрие на Рассказова, и разговаривали ли вы с Николаем после игры? Какое у него состояние?
- У Кофрие была травма, и ему было сложно – он почувствовал дискомфорт. Он старался играть в атаку, но из-за дискомфорта мы решили его заменить, чтобы он быстрее восстановился к следующему матчу. Было не так много решений, кого выпустить ему на замену в отношении атаки, но мы старались подбирать таких футболистов, чтобы игра была сбалансированной. А что касается разговора с Рассказовым, позже все проанализируем. Я не люблю разговаривать с футболистами сразу после матча. Его удаление плохо сказалось и на нем, и на команде.

- Стабильности у «Спартака» нет на протяжении всего сезона. После победы над «Наполи» следует такая игра с «Уфой». Почему?
- Мы ожидали другого результата. Но начали матч без двух важных игроков – Мозеса и Игнатова. Мы хотели победить, и продолжим серьезно работать, чтобы выигрывать в будущем.

- Почему «Спартак» не нанес ни одного удара в створ ворот в матче с аутсайдером лиги, если не брать в расчет пенальти?
- Хочу отметить, что в Уфе сложно выиграть. Надо быть агрессивнее и эффективнее в атаке. Это необходимо помнить всем футболистам. Им надо развиваться и играть с соперниками такого уровня по-другому.

- Как дела у Хендрикса, и смогут ли в следующих матчах помочь Игнатьев, Мозес и Бакаев?
- Надеюсь, что все они смогут помочь уже в следующем матче. Правда, Рассказов будет дисквалифицирован. Если говорить об атаке, нам нужны такие футболисты, чтобы можно было вести игру. В центре атаки сегодня не хватало Бакаева, Мелкадзе, Понсе. Они могли бы повлиять на ход игры.

- Умяров не поможет в игре с «Ахматом» из-за перебора карточек. Как оцените работу Кукуяна?
- Не люблю говорить о судьях. Но я видел, что в игре было много остановок и медленный темп. Отчасти из-за этого мы не могли развивать ситуации, что осложнило игру. Что касается Умярова, надо посмотреть повтор. Не видел момент с его карточкой.

источник: «Советский спорт»
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