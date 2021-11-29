Руй Витория: «Спартаку» надо играть по-другому с соперниками такого уровня

- Поделитесь впечатлениями по матчу.

- Игра получилась не очень хорошая, спорная. Это произошло и за счет поля, и благодаря игре соперника. Нам не всегда хватало уверенности, скорости. Уфимцы сильно усложняли жизнь. Мы сравняли счет в конце матча, и я считаю, что результат встречи вполне справедлив.

- С чем связана замена Кофрие на Рассказова, и разговаривали ли вы с Николаем после игры? Какое у него состояние?

- У Кофрие была травма, и ему было сложно – он почувствовал дискомфорт. Он старался играть в атаку, но из-за дискомфорта мы решили его заменить, чтобы он быстрее восстановился к следующему матчу. Было не так много решений, кого выпустить ему на замену в отношении атаки, но мы старались подбирать таких футболистов, чтобы игра была сбалансированной. А что касается разговора с Рассказовым, позже все проанализируем. Я не люблю разговаривать с футболистами сразу после матча. Его удаление плохо сказалось и на нем, и на команде.

- Стабильности у «Спартака» нет на протяжении всего сезона. После победы над «Наполи» следует такая игра с «Уфой». Почему?

- Мы ожидали другого результата. Но начали матч без двух важных игроков – Мозеса и Игнатова. Мы хотели победить, и продолжим серьезно работать, чтобы выигрывать в будущем.

- Почему «Спартак» не нанес ни одного удара в створ ворот в матче с аутсайдером лиги, если не брать в расчет пенальти?

- Хочу отметить, что в Уфе сложно выиграть. Надо быть агрессивнее и эффективнее в атаке. Это необходимо помнить всем футболистам. Им надо развиваться и играть с соперниками такого уровня по-другому.

- Как дела у Хендрикса, и смогут ли в следующих матчах помочь Игнатьев, Мозес и Бакаев?

- Надеюсь, что все они смогут помочь уже в следующем матче. Правда, Рассказов будет дисквалифицирован. Если говорить об атаке, нам нужны такие футболисты, чтобы можно было вести игру. В центре атаки сегодня не хватало Бакаева, Мелкадзе, Понсе. Они могли бы повлиять на ход игры.

- Умяров не поможет в игре с «Ахматом» из-за перебора карточек. Как оцените работу Кукуяна?

- Не люблю говорить о судьях. Но я видел, что в игре было много остановок и медленный темп. Отчасти из-за этого мы не могли развивать ситуации, что осложнило игру. Что касается Умярова, надо посмотреть повтор. Не видел момент с его карточкой.