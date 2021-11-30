Обаяние гения – «Золотой мяч» Левандовского отдали Месси

МАШИНА ПО ЗАБИВАНИЮ ГОЛОВ

Левандовски должен был получить свой заслуженный «Золотой мяч» еще год назад, но France Football тогда решил не награждать лауреатов – мол, сезон вышел куцым из-за пандемии. Но на этот раз, казалось, справедливость восторжествует. Польский голеадор продолжал весь год заколачивать гол за голом в ворота соперников «Баварии» и сборной Польши, как матерый плотник гвозди – по самую шляпку. И это Роберт с постоянством делает уже последние лет пять.

Да, Левандовски не добился больших успехов со сборной на Евро-2020, но ведь его два гола едва не переломили матч со шведами на групповом этапе турнира. Шведы оказались более удачливыми – Классон забил третий гол на 94-й минуте – 2:3, и прошли в плей-офф.

Не вина Роберта, что с нынешней сборной Польши не реально попасть в призеры на Евро или чемпионате мира. Зато в «Баварии» партнеры у него другие, создают поляку все условия, а он забивает и забивает.

ЧЕГО ДОБИЛСЯ МЕССИ?

Лео, наконец, выиграл со сборной Аргентины первый и такой желанный для него трофей - Кубок Америки. Он не мог сдержать счастливых слез после победы над Бразилией на «Маракане». Высшие силы, наконец, благоволили великому Лео.

Но… А вот дальше следует одно большое НО. «Золотой мяч» хоть и приз мирового значения, но, все же, больше европейский. Вряд ли такая уж значительная армия болельщиков из Европы следила за подвигами Месси на Кубке Америки. Зато в первой половине года они могли наблюдать мучения аргентинца в тонущей «Барселоне». И, как итог – проигранный с треском чемпионат Испании и очередное унизительное поражение в Лиге чемпионов – 1:4. На этот раз от «ПСЖ» на «Камп Ноу». А ведь еще у всех в памяти прошлогодние 2:8 от «Баварии».

Месси не захотел тонуть вместе в родной «Барсой», и перебрался в богатый, напичканный звездами «ПСЖ» к своему другу Неймару.

Мир застыл в ожидании волшебства в исполнении супертрио Месси-Неймар-Мбаппе при поддержке других звездных партнеров. Не дождался – как и в прошлом сезоне, Париж лихорадит, победы даже в чемпионате Франции и даже далеко не над фаворитами даются очень натужно. А в Лиге чемпионов чаще вообще не даются. Стройная игра почти не просматривается.

А что же Месси? Может, он в одиночку тянет «ПСЖ» за уши, как Левандовски сборную Польши? Не тут-то было – аргентинец пропустил кучу матчей, чаше из-за постоянных отлучек за океан в расположение сборной, а когда играл, выглядел очень не убедительно. Поэтому болельщикам «ПСЖ» пришлось долго ждать первого гола великого аргентинца в чемпионате и Лиге чемпионов.

В общем, по всей логике, и исходя из высшей справедливости, «Золотой мяч» должен был достаться Роберту Левандовски, но его «прокатили». Видимо, голосовавшие в конкурсе France Football в очередной раз попали под обаяние гения.

А Роберту уже 33, и вся его «вина» лишь в том, что он живет в одно время с гениальным аргентинцем.