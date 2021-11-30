Далер Кузяев: Единственный футболист, который впечатлил меня за карьеру – это Месси

О выступлении «Зенита» в группе Лиги чемпионов

- Мы уже привыкли, что наш чемпион не выходит в евровесну. Многие говорят о той разнице, которая есть в уровне российских команд и европейских. Но я думаю, что с любым соперником в принципе можно играть. Неважно как - первым или вторым номером. С «Ювентусом» мы должны были заработать очки. Мы ждали эту игру, предвкушали ее против футболистов высокого уровня. Лига чемпионов все-таки это праздник. Приятно участвовать в таком турнире, который собирает лучшие европейские команды. Жаль, что мы не прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов уже третий сезон подряд. Но я считаю, что нам по силам это. Нужны изменения психологического характера, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на оппонента. Понятно, что это клуб высокого уровня, но нужно играть с ним по-хозяйски, агрессивно. Я уверен, что дома мы должны брать очки даже в противостоянии с «Ювентусом» и «Челси». Да, это сложно, но нам это по силам.

О том, интересно ли играть в РПЛ

- Футбол - это моя страсть. Даже после трех чемпионств ты выходишь на поле с некоторым волнением, даже против не очень сильных соперников. Ведь нужно оправдать ожидания болельщиков, взять три очка. Сейчас я уже привык побеждать, уже почувствовал вкус победы. Теперь не хочется опускаться ниже первого места. У зенитовских футболистов мотивация запредельная.

О выступлении на Евро-2020

- Раньше я очень близко к сердцу воспринимал поражения. Сейчас уже более спокойно отношусь к любому результату, потому что это футбол и здесь все бывает. В конце концов, никто ведь не умер. Просто нужно работать, несмотря ни на что.

О поражении от хорватов

- Думаю, если бы я играл, все получилось бы по-другому. Против Хорватии была не самая лучшая наша игра, но нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы сыграть вничью и выйти в Катар напрямую. Не считаю это большой проблемой. Будут стыки и это еще одна возможность. Нам предстоят зимние сборы, и к мартовским играм, надеюсь, ребята подойдут без травм.

О своей позиции в сборной

- Где я только не поиграл в своей карьере. Моя позиция - центральный полузащитник. Но играя на различных позициях, я не смог показать все свои возможности. Один матч я играю справа в защите, другой - слева в полузащите, третий - в центре. Но я не считаю это основной проблемой. Когда я общаюсь с тренерами, всем говорю, что куда меня поставите, там и сыграю. Но я предпочитаю играть в центре полузащиты.

О том, кто из соперников впечатлил больше всего

- С 2017 года после перехода в «Зенит» я стал играть против очень сильных соперников - Аргентина, Хорватия, Бельгия, «Лион», «Челси», «Ювентус», «Лейпциг». Это сильные команды. Но, глядя на них, я понимаю, что там нет ничего сверхъестественного. С любой командой в Европе можно играть. Единственный футболист, который меня впечатлил, это Месси. В «Лужниках» он не включался на сто процентов, но все равно показал свой класс. Его качества меня просто поразили.