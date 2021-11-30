ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Далер Кузяев: Единственный футболист, который впечатлил меня за карьеру – это Месси

Полузащитник «Зенита» и сборной России Далер Кузяев в интервью Илье Казакову в программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал о выступлении питерского клуба в групповом этапе Лиги чемпионов, а также о поражении от Хорватии в мате отборочного раунда чемпионата мира-2022.
Далер Кузяев: Единственный футболист, который впечатлил меня за карьеру – это Месси
30 ноября 2021 09:26
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

О выступлении «Зенита» в группе Лиги чемпионов

- Мы уже привыкли, что наш чемпион не выходит в евровесну. Многие говорят о той разнице, которая есть в уровне российских команд и европейских. Но я думаю, что с любым соперником в принципе можно играть. Неважно как - первым или вторым номером. С «Ювентусом» мы должны были заработать очки. Мы ждали эту игру, предвкушали ее против футболистов высокого уровня. Лига чемпионов все-таки это праздник. Приятно участвовать в таком турнире, который собирает лучшие европейские команды. Жаль, что мы не прошли в 1/8 финала Лиги чемпионов уже третий сезон подряд. Но я считаю, что нам по силам это. Нужны изменения психологического характера, потому что, играя дома, мы не должны ориентироваться на оппонента. Понятно, что это клуб высокого уровня, но нужно играть с ним по-хозяйски, агрессивно. Я уверен, что дома мы должны брать очки даже в противостоянии с «Ювентусом» и «Челси». Да, это сложно, но нам это по силам.

О том, интересно ли играть в РПЛ

- Футбол - это моя страсть. Даже после трех чемпионств ты выходишь на поле с некоторым волнением, даже против не очень сильных соперников. Ведь нужно оправдать ожидания болельщиков, взять три очка. Сейчас я уже привык побеждать, уже почувствовал вкус победы. Теперь не хочется опускаться ниже первого места. У зенитовских футболистов мотивация запредельная.

О выступлении на Евро-2020

- Раньше я очень близко к сердцу воспринимал поражения. Сейчас уже более спокойно отношусь к любому результату, потому что это футбол и здесь все бывает. В конце концов, никто ведь не умер. Просто нужно работать, несмотря ни на что.

О поражении от хорватов

- Думаю, если бы я играл, все получилось бы по-другому. Против Хорватии была не самая лучшая наша игра, но нам не хватило совсем чуть-чуть, чтобы сыграть вничью и выйти в Катар напрямую. Не считаю это большой проблемой. Будут стыки и это еще одна возможность. Нам предстоят зимние сборы, и к мартовским играм, надеюсь, ребята подойдут без травм.

О своей позиции в сборной

- Где я только не поиграл в своей карьере. Моя позиция - центральный полузащитник. Но играя на различных позициях, я не смог показать все свои возможности. Один матч я играю справа в защите, другой - слева в полузащите, третий - в центре. Но я не считаю это основной проблемой. Когда я общаюсь с тренерами, всем говорю, что куда меня поставите, там и сыграю. Но я предпочитаю играть в центре полузащиты.

О том, кто из соперников впечатлил больше всего

- С 2017 года после перехода в «Зенит» я стал играть против очень сильных соперников - Аргентина, Хорватия, Бельгия, «Лион», «Челси», «Ювентус», «Лейпциг». Это сильные команды. Но, глядя на них, я понимаю, что там нет ничего сверхъестественного. С любой командой в Европе можно играть. Единственный футболист, который меня впечатлил, это Месси. В «Лужниках» он не включался на сто процентов, но все равно показал свой класс. Его качества меня просто поразили.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Сочи" крупно победил во ВладивостокеПромах с пенальти не помешал "Динамо" победить "Рубин"Видео победного проката Камилы Валиевой в СочиСвежая порция снимков обнаженной МамаевойРоманцев нашёл нового тренера для «Спартака»Каменских сняла трусы и повернулась к народу "сдобой"
Визит лучшего футболиста мира в Россию отменяется! Месси взял свой седьмой «Золотой мяч»
В Париже состоялась 65-я церемония вручения «Золотого мяча» - награды лучшему игроку года по версии авторитетного журнала France Football. Приз достался Лионелю Месси, а вовсе не Роберту Левандовски, как многие думали.
Разные судьбы Рангника и «Локо»… Немец удрал в «МЮ», красно-зеленые получили в Туле, как от «Лацио»
Первый тур второго круга Российской Премьер-Лиги завершился в Туле, где «Арсенал» неожиданно легко расправился с «Локомотивом» (3:1).
Недельный «Джекпот» от «Лиги Ставок» впервые нашел обладателя! Экспресс превратился в 5 200 000 рублей
В рамках уникальной акции, которую в октябре запустила букмекерская компания «Лига Ставок», случилось знаменательное событие: 29 ноября 2021 года был разыгран недельный «Джекпот».
Ох, уж этот «Спартак»… Рассказов удалился за 18 минут, Соболев спас ничью с пенальти на 95-й (видео)
Красно-белые в Уфе отыгрались (1:1) благодаря голу с пенальти, но не выигрывают в РПЛ с 3 октября.
Стрельба по воробьям, опоздания на старт и бег «не в ту» сторону. Все это наш биатлон в олимпийском сезоне
На первом этапе Кубка мира в Эстерсунде наши биатлонисты остались без медалей. Зато по различным курьезам они были намного впереди всех.
«Пусть Карпин доказывает, а не Дзюба!» Михаил Боярский — о победе «Зенита» над ЦСКА
Известный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от центрального матча 16-го тура РПЛ.
Кто теперь пойдет на стадион? А почему сломались все камеры? Риторические вопросы после матча ЦСКА — «Зенит»
Воскресный матч ЦСКА – «Зенит» (0:2) был скучным, качество футбола ниже среднего, но игра обязательно войдет в историю. Сотни фанатов красно-синих были жестко задержаны по окончании поединка и отправлены в ближайшие отделения полиции, которые они покидали глубокой ночью.
«Команда рушится под наплывом дилетантов, но в Туле победит 1:0». Ловчев — о матче «Арсенал» — «Локо»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев прокомментировал «Плеймейкеру» изменения в руководстве «Локомотива» и спрогнозировал, что матч против «Арсенала» (29 ноября, 19:00) окажется для москвичей победным.
«Синтетика и погода сделают свое дело — будет ничья». Прогноз Ловчева на матч «Уфа» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев спрогнозировал для «Плеймейкера» вероятное развитие событий в матче 16-го тура РПЛ между «Уфой» и «Спартаком» (29 ноября, 17:00 мск).
Есть 749-й гол Овечкина! Спасибо Орлову за продолжение великой погони за Гретцки
В очередном матче чемпионата НХЛ «Вашингтон» на выезде обыграл «Каролину» (4:2), а Александр Овечкин довел снайперский счет за карьеру до 749 шайб.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика