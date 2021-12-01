Почему Роналду - шестой, когда Месси - первый, и как Жоржиньо стал третьим?

А ЕСЛИ ЛЕВАНДОВСКИ УЖЕ НЕ ПОЛУЧИТ «ЗОЛОТОЙ МЯЧ»...

Месси получил свой 7-й «Золотой мяч» по совокупности заслуг перед футболом. Хотя приз больше других заслуживал уникальный бомбардир Роберт Левандовски, этакий Герд Мюллер наших дней. Но в тоже время, Месси – уникум, гений, его поезд явно уходит. Вот и решили ему вдогонку еще один мяч вручить, закрепить его особое место в истории. И с этим трудно не согласиться – Лео это заслужил всей своей предыдущей службой Его Величеству футболу.

Единственная ложка дегтя, которая портит Лео и голосовавшим за него послевкусие от победы - Левандовски. В прошлом году его «прокатили» из-за пандемии, а этом – потому что нужно увековечить место Месси в истории. А Роберт тоже не юн, ему 33, и кто знает, как сложится для него следующий год? И не станет ли это огромной несправедливостью довлеть над «Франс футболом», что выдающийся нападающий так не получил свой заслуженный «Золотой мяч».

РОНАЛДУ ШТАМПОВАЛ ГОЛЫ В КЛУБАХ И СБОРНОЙ

Многие не любят Криштиану Роналду. Сразу скажу – я отношусь к обоим великим футболистам современности, имею в виду и Месси, совершенно ровно и с огромным уважением. Оба гения много лет ведут заочную борьбу, кто из них самый выдающийся в современном футболе.

И если голосовавшие специалисты поставили Месси на первое место, то как оказался Роналду на шестом? По этой логике он точно должен быть в тройке. Сравним, как складывался год для Месси и Роналду.

Лео, наконец, выиграл со сборной Аргентины первый и такой желанный для него трофей - Кубок Америки. Он не мог сдержать счастливых слез после победы над Бразилией на «Маракане». Высшие силы, наконец, благоволили великому Лео.

Но… А вот дальше следует одно большое НО.

В первой половине года мы все наблюдали за мучениями аргентинца в тонущей «Барселоне». И, как итог – проигранный с треском чемпионат Испании и очередное унизительное поражение в Лиге чемпионов – 1:4. На этот раз от «ПСЖ» на «Камп Ноу».

Месси не захотел тонуть вместе в родной «Барсой», и перебрался в богатый, напичканный звездами «ПСЖ» к своему другу Неймару.

Мир застыл в ожидании волшебства в исполнении супертрио Месси-Неймар-Мбаппе при поддержке других звездных партнеров. Не дождался – как и в прошлом сезоне, Париж лихорадит, победы даже в чемпионате Франции и даже далеко не над фаворитами даются очень натужно. А в Лиге чемпионов чаще вообще не даются.

А что же Месси? Может, он в одиночку тянет «ПСЖ» за уши, как Левандовски сборную Польши? Не тут-то было – аргентинец пропустил кучу матчей, чаше из-за постоянных отлучек за океан в расположение сборной, а когда играл, выглядел очень не убедительно. Поэтому болельщикам «ПСЖ» пришлось долго ждать первого гола великого аргентинца в чемпионате и Лиге чемпионов.

А как играл Криш? Он занимался своим привычным делом - весной исправно забивал за «Ювентус», затем на Евро-2020 за сборную. Летом перебрался в «Манчестер Юнайтед» и там продолжил заколачивать гол за голом в АПЛ и Лиге чемпионов. Рони не снизил свой уровень. Да, Португалия не добилась успеха на Евро-2020, но к ее лидеру претензии предъявить сложно.

Среди претендентов на «Золотой мяч» много выдающихся футболистов, но, учитывая, историю многолетнего противостояния двух отдельно стоящих гениев, мне кажется, ставить Роналду на 6-е место при этом, что его «любимый» соперник получил главный приз, не совсем справедливо.

ЖОРЖИНЬО – ТРЕТИЙ, ЛУКАКУ – ДВЕНАДЦАТЫЙ, А МОДРИЧ – ДВАДЦАТЫЙ

И еще об одном чуде этого голосования. В этом году здорово надували фигуру Жоржиньо, в том числе наши футбольные комментаторы. Мол, вот он – претендент на «Золотой мяч»!

Сразу скажу, что Жоржиньо полузащитник очень приличного класса. Но, если взять топ-15 сборных и топ-15 лучших клубов мира, у нас получится примерно две сотни полузащитников. И из них с десяток уж точно по таланту будут покруче Жоржиньо. Тот же Де Брюйне, например.

А Лука Модрич, проведший прекрасный сезон в «Реале», по-прежнему безоговорочный лидер сборной Хорватии, продолжает восхищать своей игрой в 36 лет. Он в этом голосовании на 20-м месте. Не абсурд?

Да что там Модрич, Лукаку – великий форвард от Бога, машина по забиванию голов только 12-й. Зато Жоржиньо третий, не забивший два (!) пенальти Швейцарии в отборе ЧМ-2022. Все вспоминают его промах в Риме, но ведь он не забил швейцарцам и в Базеле в первом матче. Там тоже была ничья. Италии хватило бы одного точного удара с точки, а теперь еще, попробуй, пробейся в Катар.

У меня только одно объяснение высокого места итальянского бразильца: он единственный, кто выиграл в этом году два главных трофея – Лигу чемпионов и Евро-2020. Но выиграл вместе со своими командами.

А за Евро у итальянцев больше заслужил похвалы Кьеза – он забил важнейший мяч в дополнительное время Австрии, а потом и Испании. Или Доннарумма, тащивший «мертвые» мячи, и отбивавший пенальти.

Еще раз повторяю: я считаю Жоржиньо игроком очень высокого класса, но в такой компании (см. ниже), он никак не должен быть на третьем месте.

10 основных претендентов на «Золотой мяч»:

1.Лионель Месси (сборная Аргентины, «Барселона»/«ПСЖ») — 613 очков

2. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») — 580

3.Жоржиньо (Италия, «Челси» ) — 460

4. Карим Бензема (Франция, «Реал») — 239

5. Нголо Канте (Франция, «Челси») — 186

6. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус» , «Манчестер Юнайтед») — 178

7. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») — 121

8. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») — 73

9. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») — 58

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»/«ПСЖ») — 36