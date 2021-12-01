Сергей Семак: Нам надо приложить максимум усилий, чтобы физически хорошо подготовиться к «Ростову»

- Расскажите, как себя чувствует Вендел, и будет ли он готов к матчу с «Ростовом»?

- Вендел чувствует себя лучше. Надеюсь, что он сможет сыграть в матче с ростовчанами.

- Если Вендел здоров, значит, в вашем распоряжении находятся все футболисты, кроме Крицюка?

- Именно так. Мы в полном составе полевых игроков готовимся к следующему матчу.

- После матча с ЦСКА вы заявили, что команде не хватило свежести. До зимней паузы осталось три матча и, кажется, самым важным будет последний из них. Вы собираетесь ротировать состав в предстоящем матче?

- Сейчас для нас самый важный матч против «Ростова». Все наши мысли только об этой игре. Мы анализируем и разговариваем с ребятами, хотим понять, кто в каком состоянии находится, чтобы свежесть, которая нужна, и движение были на максимально возможном уровне. Мы подумаем еще пару дней и посмотрим, какой стартовый состав выбрать.

- Тот факт, что все полевые игроки здоровы, поможет вам в ротации?

- В какой-то степени да, но надо понимать, что кто-то возвращается после травм, кто-то много пропустил. С точки зрения количества футболистов, это хорошо, но с точки зрения качества у нас есть игровая обойма, которую мы используем на протяжении всего сезона. Есть молодые ребята, которые тоже готовы помочь, когда нужно.

- «Ростов» неудачно начал чемпионат, но сейчас набирает ход. Что думаете о предстоящем сопернике?

- Команда осталась в том же составе, что и была, рисунок тоже прежний: южане играют высоко, агрессивно, с большим объемом движения, единоборств. Они показывают хорошую интенсивность. Думаю, что те моменты, о которых мы говорили после игры с ЦСКА, очень актуальны. Нам надо делать все возможное, чтобы подготовиться к матчу. Прежде всего, физически.

- Сейчас в Санкт- Петербурге непростая погода. Насколько снегопад влияет на тренировки?

- Конечно, он вносит изменения и в тренировочный план работы, и в тренировочный режим. Нам пришлось отказаться от некоторых упражнений, которые можно было делать в более приемлемых погодных условиях. Но таковы реалии, снег - нормальное явление для зимы.

- Лионель Месси снова стал обладателем «Золотого мяча». Справедливо ли это на ваш взгляд?

- Что касается полноценного календарного года, то его вторая часть стала не самой удачной для Месси. Левандовски демонстрирует более стабильный уровень. Но надо понимать разницу: поляк, с точки зрения результата, лучший в мире футболист на данный момент, но с точки зрения качества Месси уникален. Я бы очень порадовался за Левандовски, если бы он выиграл «Золотой мяч», он его заслужил. Но в то же время у меня бы никогда не поднялась рука бросить камень в сторону Месси.