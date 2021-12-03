Роналду забил 800-й гол, обладатель «Золотого мяча» Месси выдал очередной бездарный матч

КРИШ ЗАБИВАЛ, ЛЕО ХОДИЛ ПЕШКОМ

Многие не любят Криштиану Роналду. Сразу скажу – я отношусь к обоим великим футболистам современности, имею в виду и Месси, совершенно ровно и с огромным уважением. Оба гения много лет ведут заочную борьбу, кто же из них самый выдающийся в современном футболе.

Особенно интересно было последить за игрой двух волшебников на фоне недавнего вручения «Золотого мяча». Напомним, в Париже его отдали Месси - аргентинец набрал 613 очков, Рони оказался на 6-м месте с 178-ю очками.

Первый матч после церемонии Месси сыграл в Париже 1 декабря. «ПСЖ» принимал очень хорошую в нынешнем сезоне «Ниццу».

Исключительно точно охарактеризовал игру Лео комментатор «Матч ТВ», когда прозвучал свисток на перерыв. «Месси большую часть тайма проходил пешком, но в раздевалку идет гораздо более добрым шагом».

Абсолютно точно подмечено, лучше не скажешь. Во втором тайме картина не сильно изменилась. Лео активизировался лишь когда мяч попадал к нему. Но мяч у него валился из ног – а пару ударов пришлись в молоко.

Такое мы видим в исполнении Месси в «ПСЖ» уже который раз. Что за метаморфоза произошла с ним в Париже? Матч закончился нулевой ничьей, «ПСЖ» почти не создал моментов. Мбаппе, который тоже в новом сезоне совсем не похож на себя, раз за разом посылал мяч мимо ворот. Больше шансов на победу было у «Ниццы» - хозяев дважды спас Доннарумма.

А что же Роналду? Первый матч Рони после той церемонии завершился после полуночи по московскому времени. «Манчестер» принимал «Арсенал». Криш, как всегда, вышел на поле сверхзаряженным. Не знаю, смотрел ли он накануне игру в Париже, но рана от итогов церемонии «Франс футбол» у него, почти уверен, еще болит.

В первом тайме португалец пытался бить из любых положений, пару раз даже через себя. Удары не получались.

Во втором тайме первый подход был более удачным – Роналду ворвался по краю в штрафную, на замахе убрал защитника, и сильно пробил с острого угла. Вратарь «Арсенала» плечом отбил мяч.

А затем Рони в касание, без шансов для голкипера, щекой переправил мяч в самый угол после фланговой передачи Рэшфорда.

Так великий бомбардир забил свой 800-й гол в карьере. А затем забил и 801-й, с пенальти. И принес победу «МЮ» со счетом 3:2.

ПОЧЕМУ МЕССИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ, А РОНАЛДУ НА ШЕСТОМ?

Возвращаясь к церемонии «Золотого мяча», вспомним, как прошел 2021 год для Месси и Роналду.

Лео, наконец, выиграл со сборной Аргентины первый и такой желанный для него трофей - Кубок Америки. Он не мог сдержать счастливых слез после победы над Бразилией на «Маракане». Высшие силы, наконец, благоволили великому Лео.

А вот дальше… В первой половине года аргентинец мучился в тонущей «Барселоне». И, как итог – проиграл чемпионат Испании и с треском вылетел из Лиги чемпионов – разгром 1:4 от «ПСЖ» на «Камп Ноу».

Летом Месси перебрался в богатый, напичканный звездами «ПСЖ». Но и там все пошло не так, как ожидалось. Париж лихорадит, победы даже в чемпионате Франции и даже далеко не над фаворитами даются очень натужно. А в Лиге чемпионов чаще вообще не даются.

Матч с «Ниццей» наиболее ярко характеризует то, что происходит с «ПСЖ» в этом сезоне. Месси на себя совсем не похож, Мбаппе явно не в своей тарелке. Все-таки шейхам надо было отпустить француза в «Реал», куда он так рвался.

А как играл Криш? Он занимался своим привычным делом – зимой и весной исправно забивал за «Ювентус», затем на Евро-2020 за сборную. Летом перебрался в «Манчестер Юнайтед» и там продолжил заколачивать гол за голом в АПЛ и Лиге чемпионов. Рони не снизил свой уровень. Да, Португалия не добилась успеха на Евро-2020, но к ее лидеру претензии предъявить сложно.

И вновь возникает вопрос: если голосовавшие специалисты поставили Месси на первое место, то как оказался Роналду на шестом?

10 основных претендентов на «Золотой мяч»:

1.Лионель Месси (сборная Аргентины, «Барселона»/«ПСЖ») — 613 очков

2. Роберт Левандовски (Польша, «Бавария») — 580

3.Жоржиньо (Италия, «Челси» ) — 460

4. Карим Бензема (Франция, «Реал») — 239

5. Нголо Канте (Франция, «Челси») — 186

6. Криштиану Роналду (Португалия, «Ювентус» , «Манчестер Юнайтед») — 178

7. Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль») — 121

8. Кевин Де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити») — 73

9. Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ») — 58

10. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, «Милан»/«ПСЖ») — 36