Сергей Семак: Уход «Виража» с трибун повлиял на команду

- Оцените матч.

- Мы очень плохо начали эту встречу в первые двадцать минут по многим аспектам, например, по остроте, по агрессивности, по скорости. В защите допускали грубые ошибки в моменте с первым и вторым мячами. Создали достаточно для того, чтобы выиграть, но в концовке не хватило явных моментов, хотя имели большое территориальное преимущество. Жаль, что не сумели набрать три очка. Такие игры нужно проводить более интенсивно. А здесь с самого начала каждый ввод мяча в игру затягивается на 40 минут. «Ростов» пытался сбивать нам темп, но я считаю, надо его ускорять, чтобы игра становилась интенсивнее. Плюс, к такому матчу было добавлено мало времени.

- О чем вы говорили с Матюниным после окончания матча? Есть ли к нему претензии?

- Как я сказал, ко времени тоже имеются вопросы. Но я стараюсь не касаться темы судейства. Или хорошо или ничего.

- Повлиял ли на «Зенит» уход «Виража» на 60-й минуте? И как вы относитесь к акции фанатов?

- Конечно, это повлияло. Болельщики – наш 12-й игрок. Я отношусь к этому, как и большинство людей. Обобщать то, что произошло после матча, неверно. Болельщиков, которые сидели и ждали на трибуне, поставили в такую ситуацию, что они не захотят ходить на футбол и болеть за свои команды. А ведь футбол для них, для фанатов. Есть правила, но решать такие ситуации можно по-другому. Тем более, никаких беспорядков на нашем матче с армейцами не было. Были только файеры. То, что произошло после игры – очень странно. Болельщики хотят обратить внимание на этот вопрос. Они объединяются и говорят на тему произошедших событий. Я за тех болельщиков, которые приходят на игры и поддерживают свой клуб, не нарушая правил.

- Вы вернулись к схеме 4-4-2. Почему выбрали такую схему и игроков?

- Чистяков пропускает следующую встречу с «Челси», а нам надо сохранить защитников максимально свежими. Что касается Ерохина, по матчу с ЦСКА нам не хватало давления в атаке. Мы мало контролировали мяч, больше защищались, но с выходом Ерохина стали активнее встречать атаки соперника. Замена Чистякова связана с карточкой. Любой момент мог бы повлиять на количество игроков нашей команды. Что касается Барриоса, он много играет, и на тренировках было видно, что уже подустал. Вендел и Кузяев – футболисты более атакующего характера. Азмун выпал из тренировочного цикла. Той работы, которую он проделывает, не хватает, чтобы набрать хорошую форму. Надеюсь, к двум следующим матчам он ее наберет, и будет выглядеть легче.

- Почему одиннадцатиметровый удар бил именно Клаудиньо?

- Ракицкий редко исполняет пенальти. Была форс-мажорная ситуация. Дзюба не забил в игре с «Мальме», Азмун – за сборную. Поэтому сегодня бил Клаудиньо.

- Вендел очень часто начинает предъявлять претензии арбитру, когда его едва касаются. Это проблема?

- Когда судья ставит определенную планку борьбы, которой придерживается, футболисты более-менее понимают ситуацию. Когда ее нет, у ребят присутствует нервозность, мешающая заниматься игрокам своим делом, а тренерам – думать об игре.