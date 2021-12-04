Андрей Червиченко: Не хочешь, чтоб тебя задерживали и сажали в автозак, не проноси файер и не жги

- С одной стороны файеры на стадионах запрещены, с другой – долгое держание на холоде фанатов, а там были женщины и дети, потом автозаки, задержания…

- Можно по этому поводу стенать сколько угодно, особенно про женщин. Мы все знаем, кто, как и в каких местах проносит файеры на трибуны. Поэтому про страдающих женщин я бы не стал говорить. Они же не страдали, когда проносили файеры в интересных местах на трибуну. А именно так файеры на трибуну и попадают.

Но во всем нужно искать первопричину. А первопричина всего случившегося – пронесенный файер. Не хочешь, чтобы тебя задерживали после игры, не проноси файер и не поджигай.

- Но 400 человек задержаны, такого не припомню…

- Еще раз: причина в пронесенных файерах в большом количестве. Если б загорелось два-три файера, виновников быстро бы вычислили и препроводили, куда следует. А поскольку там полыхала вся трибуна, то пришлось прикладывать больше усилий и времени, чтобы виновных найти.

Чего вы хотите? Вы идете на преднамеренное правонарушение. Поэтому должны понимать, что после этого вас не будут гладить по голове и целовать во все места. Совершили правонарушение – терпите.

- Но куча автозаков, прямо, как в Белоруссии…

- Не хотите попасть в автозак – не нарушайте закон. И если видите, как кто-то рядом нарушает закон, вставайте и уходите. И говорите полицейскому, что на трибуне происходит правонарушение.

Либо призовите тех, кто это делает, к благоразумию: мол, не надо этого делать, иначе нам всем устроят проблемы.

Первопричина в том, что пронесли и зажгли. Не будь первого, не было бы никаких задержаний.

А если бы у кого-то куртка загорелась? Многие сейчас носят синтетическую одежду. Такая легко может загореться. А если б полтрибуны заполыхало?

Вот и подержали такие горячие головы в автозаках, чтоб немного охладились. Пострадали бы совершенно невиновные люди. А потом скажут, что виновата полиция – не уследила. Вот полиция и приняла меры, чтобы в следующий раз такого не повторилось.

СУТЬ СОБЫТИЙ

Фанатское объединение ЦСКА «Люди в черном» объявило, что 4 декабря на матче РПЛ с «Крыльями Советов» ее члены покинут трибуну в знак протеста. Болельщики таким образом выступят против «произвола правоохранительных органов по отношению к фанатам». Причина – массовые задержания после матча ЦСКА — «Зенит».

Акцию фанатов ЦСКА пообещали поддержать объединения болельщиков еще нескольких команд - о намерении покинуть трибуны объявили фанаты «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Рубина».

Вчера во время матча в Санкт-Петербурге болельщики «Ростова» и «Зенита» покинули трибуны.