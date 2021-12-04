Эджуке и Акинфеев спасают Березуцкого. ЦСКА с минимальным счетом победил в Самаре

МНОГИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ «КС» и ЦСКА ПОКИНУЛИ ТРИБУНЫ К СЕРЕДИНЕ ТАЙМА

Матч в Самаре стал первым для ЦСКА после скандальной истории с массовым задержанием болельщиков в прошлое воскресенье. Несмотря на это на трибунах «Солидарность Арены» собралось много фанатов красно-синих. По оценкам наблюдателей, три выделенных им сектора были заполнены почти полностью.

Как и обещали, москвичи со стартового свистка активно поддерживали своих любимцев, а на 20-й минуте стали покидать трибуны. Это часть всероссийской акции, призванной обратить внимание на действия полиции и подчеркнуть недовольство болельщиков инициативой с Fan ID. Накануне зенитовцы уже выразили свое мнение на сей счет – ушли с трибун во время матча с «Ростовом», посетили баскетбольную игру с «Црвеной Звездой» и под скандирование «нам не нужен Fan ID» досрочно покинули и ту встречу.

В Самаре часть местных болельщиков также поддержала акцию, покинулв трибуны даже раньше своих коллег с противоположной трибуны. Они ушли уже на 14-й минуте, а точнее на отметке 13:12. Почему именно в это время? Кому надо, тот поймет. И все же удивительно, что фан-движения разных клубов, действуя в едином порыве, так по-разному определяют для себя время для демонстрации своей позиции. После ухода фанатов стадион не опустел, но стало намного тише.

Ну, а цель очевидна – продемонстрировать футбольным, в первую очередь, властям, как сильно будет отличаться обстановка на матчах при поддержке активных болельщиков и без нее. Разница, конечно, очевидна, так что если РФС и РПЛ не безразличен отечественный чемпионат, им пора уже серьезно включиться в диалог с парламентариями и правоохранителями.

В ЗАПАСЕ СЕРГЕЕВ И ДЗАГОЕВ

Жаль, что приходится начинать футбольный репортаж с тем, напрямую к спорту не относящихся, но ситуация с болельщиками вынуждает. Что до самого матча, то Игорь Осинькин после двух ничьих подряд решил оставить в запасе нападающего Ивана Сергеева (впрочем, говорят, ему мешают боли в спине). Пару форвардов составили Владислав Сарвели и Максим Глушенков, вышедший в основе впервые со 2 октября. Из-за дисквалификации пропускал встречу крайний защитник Юрий Горшков.

У гостей потерь особых и нет. О Хердуре Магнуссоне, к сожалению, никто уже не вспоминает. Алексей Березуцкий выбрал привычный стартовый состав, за исключением Алана Дзагоева. Трио центральных полузащитников составили Максим Мухин – Бактийор Зайнутдинов – Ильзат Ахметов, то есть футболисты с более ярко выраженными оборонительными качествами. Видимо, наставник армейцев изначально предполагал создание остроты за счет быстрых выходов в атаку.

МИНИМУМ КОНТРАТАК И ОСТРОТЫ

Обеим командам лучше даются контратаки, поэтому игра получилась неровной. Быстрые забеги становились перспективными (например, очень острый прорыв удался Чидера Эджуке, но удар пришелся в Ивана Ломаева), а вот в позиционных атаках было не так интересно. Подтверждением тому, что лучший момент за тайм, когда Антон Зиньковский забросил мяч на ход Глушенкову, а тот прострелил на Романа Ежова – Игорь Акинфеев чудом спас партнеров.

В такой ситуации на помощь должны приходить стандарты. Так самарцы в результате длительного розыгрыша создали классный момент – экс-армеец Никита Чернов после подачи справа подставил ногу и переправил мяч в левый от Акинфеева угол. Вратарю не без труда удалось переложить вес тела и дотянуться до мяча.

В целом первый тайм прошел под диктовку «Крыльев Советов». Армейцы больше владели мячом, но в отличие от соперника, подопечные Осинькина делали это преимущественно на чужой половине поля, здорово действовали на подборах и в течение первой половины пару раз запирали москвичей в штрафной. Вот только доставить мяч в опасную зону им удавалось крайне редко, и они стали грешить дальними ударами. Причем не Зиньковский, на которого сразу выбрасывались по два оппонента, а Глушенков.

Показательна статистика ударов до перерыва– 13:4. Из тура в тур Березуцкий создает впечатление тренера, заигрывающегося в «надежный, сбалансированный футбол». Видимо, опыт работы под руководством Виктора Гончаренко и Леонида Слуцкого дает о себе знать. Но такой стиль игры был прогрессивным в нулевые, а сейчас он сильно ограничивает возможности команд, обладающих качественным подбором игроков. Теперь главное скорость, а в ЦСКА ее может дать только Эджуке – вообще главный футболист в атаке армейцев. За тайм больше него мяча касались только защитники обеих команд. Нигериец и сделал единственный гол в этом матче.

УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЕНАМИ ОТ БЕРЕЗУЦКОГО

В перерыве Березуцкий заменил Ахметова на Дзагоева и тем очень изменил картину игры. Атаки армейцев получили необходимый интеллект в центре поля, благодаря чему стали осмысленнее, острее и конкретнее. Дзагоев хорошо разворачивал направление атак, искал партнеров впереди сложными передачами и запомнился подачей на Игоря Дивеева, опасно пробившего по воротам Ломаева (сейв).

В то же время плотность армейских редутов в середине поля без мяча заметно ослабла. В том числе и потому, что гости пытались встречать соперника выше, но в отсутствие налаженного прессинга позволяли самарцам выбраться и не успевали остановить из до своей штрафной. В результате хозяева получили возможность для излюбленных контратак. В ходе одной из них у ворот Акинфеева началась паника, и красно-синим откровенно повезло, что Глушенков с нескольких метров не попал в створ.

Однако к середине тайма красно-синие слишком устали, чтобы продолжать игру в таком темпе, и все вернулось на круги своя. ЦСКА отошел на свою половину и терпел без мяча. Вновь пропали и контрвыпады. Дзагоев пытался обострять передачами, но то ли усложнял, то ли Заболотный и Эджуке плохо открывались. Эта троица оказалась оторвана от партнеров и в меньшинстве пыталась что-то придумать у чужих ворот.

Гол гостей на 75-й минуте из логики игры не вытекал, а стал результатом индивидуального мастерства Эджуке. Нигериец на скорости обыграл четверых защитников и, вытянув на себя Ломаева, от лицевой линии набросил на только что вышедшего на замену Эмиля Бохинена, отправившего мяч в пустые ворота.

Стоит отдать должное и Березуцкому, толково управлявшему командой заменами – все вышедшие игру усилили. А тот факт, что уже после гола он выпустил вместо Зайнутдинова Константина Кучаева подтверждает, что происходящее в середине поля его не устраивало, зато в оставшееся время красно-синие доминировали и уверенно довели игру до победы, которой без великолепных сейвов Акинфеева все же не было бы. Ну, а самарцев жалко – хотя бы одно очко за 75 минут хорошей игры они заслужили.

РПЛ. 17-й тур

«Крылья Советов» - ЦСКА – 0:1 (0:0)

Голы: Бохинен, 75 – 0:1.

«Крылья Советов»: Ломаев, Зеффан, Бегич, Чернов, Бэйл, Ежов (Пиняев, 79), Пруцев, Иванисеня (Якуба, 78), Зиньковский (Липовой, 86), Сарвели (Цыпченко, 60), Глушенков (Сергеев, 60).

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Дивеев, Бийол, Фернандес, Мухин (Бохинен, 71), Обляков, Ахметов (Дзагоев, 46), Зайнутдинов (Кучаев, 75), Эджуке (Фукс, 90+3), А. Заболотный.

Предупреждения: Мухин, 60. Чернов, 83. Эджуке, 88.

Судья: Москалев (Воронеж).