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Алексей Березуцкий: Я поддерживаю фанатов, и возмущен таким отношением к людям

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий после выездного матча 17-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов (0:1) отметил, что результат игры не совсем логичный, а также заявил, что Fan ID может усугубить ситуацию с попаданием на футбол.
Алексей Березуцкий: Я поддерживаю фанатов, и возмущен таким отношением к людям
04 декабря 2021 18:33
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Д.Тырин / ПФК ЦСКА

- Поделитесь своими впечатлениями от матча.
- У нас абсолютно не получились первые 45 минут. Мы создали первый опасный момент, но после самарцы в первом тайме контролировали игру. Во второй половине мы смогли ее переломить и выглядели лучше, чем «Крылья Советов». Возможно, результат получился не совсем логичный. Игра ЦСКА ни меня, ни тренерский штаб не устраивает. Но это три очка. Победа есть победа.

- Как вы относитесь к акции фанатов?
- Это не могло не повлиять на подготовку к матчу. Я говорю только за себя, а не за клуб. Я их поддерживаю. Не понимаю, зачем надо было такое большое количество народу задерживать после игры, причем в таких погодных условиях, в которых можно было замерзнуть. Ясно, что нельзя жечь файеры на трибунах, но если какое-то время не работали камеры на стадионе по каким-то причинам, то Fan ID здесь не поможет. Я бы не сказал, что в нашей стране выстраивается большая очередь болельщиков на стадионы. И Fan ID может только усугубить ситуацию. Я в первую очередь возмущен отношением к людям, которые были необоснованно задержаны после матча, стояли на холоде, потом были доставлены в отделения полиции. Не знаю, зачем это делалось.

В своей жизни уже сталкивался с Fan ID, и она не очень удобна, потому что не удастся попасть на стадион спонтанно. Надо будет к этому готовиться. Зная российскую действительность, лично я не вижу в этом смысла, потому что это отпугнет российских болельщиков. Есть попроще способы для борьбы с такими вещами.

- Может ли Эджуке выполнять роль лидера в команде, которым был Влашич?
- Сегодня он сделал очень хороший проход, отдал замечательный пас. Посмотрим. Сейчас говорить об этом тяжело.

- Мухин стал сильнее в ЦСКА, на ваш взгляд?
- В целом я доволен его прогрессом и игрой.

- Что все же не получилось в первом тайме?
- Где-то мы торопились, иногда были сумбурные действия. В первую очередь это касается в контроля мяча. Есть вопросы и к отношению к делу. А во втором тайме все стало гораздо лучше.

источник: «Советский спорт»
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