Руй Витория: Мне очень не понравилось судейство, как и удаление Соболева

- Как оцените игру?

- Это очень ценная и тяжелая победа. В таких условиях сложно играть вдесятером против одиннадцати. Я уверен, что, если бы мы играли в равных составах, выиграли бы матч с более крупным счетом. Но были проблемы, и мы их решали. Команда играла хорошо и показала замечательное тактическое решение, особенно после удаления и во втором тайме. Играть было непросто, но мы ответили на вызов, смогли создать много моментов и победили.

- Почему приняли решение выпустить Денисова, а не Кутепова, и почему так много игроков травмируется?

- Сейчас главный вопрос в том, что мы должны были играть в четыре защитника. Денисов играл в дубле на той же позиции и был адаптирован к ней. Он хорошо для нее подходил. Именно в таком формате мог играть Зобнин, но он долго был травмирован. На той же позиции мог бы сыграть Литвинов, но он был нужен в центре. Это стало наилучшим решением.

Если говорить о травмированных, конечно, хотелось бы иметь больше игроков. В предыдущем матче были недоступны Мозес и Промес. У Понсе травма колена, и он три месяца восстанавливается. Играем с теми, кто есть в распоряжении. Тем не менее, все случившееся добавляет азарта, подстегивает команду. Хотел поздравить футболистов. Матч был сложным и, возможно, азарт подстегнул ребят. Если бы было больше времени на тренировки и меньше проблем, мы бы выиграли матч с более крупным счетом.

- Как оцените красную карточку Соболеву и большое количество свистков, которые тормозили игру? Вы, кстати, тоже получили желтую карточку.

- Мне очень не понравилось судейство, как и удаление Соболева. Все это нужно будет подробно проанализировать. В первом тайме судья добавил шесть минут дополнительного времени. Даже если не смотреть на игру в целом, карточка Айртона усложняет его положение в следующей игре. Все это очень тяжело понять. Мне особенно не понравилось судейство на первых минутах, когда был фол против Джикии. В тот момент, когда было нужно дать желтую карточку, судья ее не предъявил.

- Вы наверняка заметили, что после 20-й минуты болельщики покинули трибуны в знак протеста против массового задержания полицией фанатов ЦСКА после игры с «Зенитом». Как оцениваете акцию фанатов?

- Не могу сказать, что я полностью разбираюсь в данной ситуации. Но я думаю, что нужно сесть за стол и поговорить, потому что это не должно происходить. Мы же все играем именно для болельщиков. Нужно понять, как это работает, чтобы такого больше не происходило. Но я не хотел бы обсуждать те вещи, в которых не до конца разбираюсь.

- Как вы относитесь к введению FAN ID? Нужно ли внедрять эту систему в РПЛ?

- Я не знаю конкретику, поэтому сложно ответить на этот вопрос.

- Связано ли непопадание Кутепова в стартовый состав с тем, что у него заканчивается контракт? У Бакаева он тоже заканчивается. Хотите его продлить?

- Я не хотел бы об этом говорить сейчас. Это больше административные вопросы. Мне бы больше хотелось говорить об игре. Подобные вопросы не должны обсуждаться здесь.

- В первом тайме «Спартак» владел преимуществом, но подвела реализация моментов. Когда нападающие перестанут транжирить моменты?

- Мы работаем над этим, но реализация не всегда хорошо получается. Надо ее улучшать. Даже несмотря на то, что мы забиваем, есть возможность забивать больше. Но здесь две вещи являются основополагающими: чтобы команда была стабильной, и чтобы было больше внутренней конкуренции. Это важно, чтобы каждый чувствовал, что есть еще кто-то, кто может выйти на поле в данный момент. Игрок должен почувствовать с физической точки зрения, что он может это сделать.

- «Спартак» не первый раз забивает в меньшинстве. Почему так происходит?

- Всегда нам не хватает какого-то игрока. Мы разговариваем с командой, чтобы получше организовать игру. Из-за этого приходится больше бегать, занимать зоны, принимая в расчет того футболиста, которого удалили. При отсутствии игрока идет хорошая работа по зонам. Если игроки идут в атаку, и у них есть много целей, повышается качество. Это больше не физическая, а тактическая работа.