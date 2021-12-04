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Маркус Гисдоль: Мы проиграли матч в первом тайме

После матча 17-го тура чемпионата России «Локомотив» - «Урал» (1:2) главный тренер хозяев Маркус Гисдоль отметил, что железнодорожникам не хватало свежести, а его коллега Игорь Шалимов рассказал о том, почему в заявке на матч не было ни одного нападающего.
Маркус Гисдоль: Мы проиграли матч в первом тайме
04 декабря 2021 22:44
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Локомотив»

- Мы очень расстроены результатом. Проиграли матч в первом тайме. С начала игры нам не хватало свежести, остроты передач, решений. В конце тайма пропустили мяч с пенальти. Это оказало давление на ребят. После начала второго тайма получили удаление. Футболисты старались как могли, и, если я не ошибаюсь, раза три попали в перекладину, - поделился впечатлениями от игры Гисдоль.

- У «Локомотива» много травмированных. Как прокомментируете ситуацию?
- Действительно, последние недели нас преследуют проблемы с составом.

- Почему не выпустил Рыбчинского?
- Керк и Камано сыграли хорошо все девяносто минут, и было принято решение их не менять. Я до сих пор еще не видел Зе Луиша. Не встречался с ним, не могу сказать по его ситуации. У меня в офисе есть доска с магнитами-портретами игроков, которые скомпонованы по группам. Группа травмированных там все время меняется. В среднем десять – пятнадцать человек. Надеемся, они успеют восстановиться за зиму.

- Как дела у Антона Миранчука, который был на матче?
- Антона мы на следующей неделе тоже не увидим. Пока он не провел с командой ни одной тренировки. Он только готовится вернуться в тренировочный процесс.

«МЫ РАДЫ, ЧТО ОДЕРЖАЛИ ПОБЕДУ НАД КОМАНДОЙ, КОТОРАЯ БЫЛА ПОСЛЕ ТРЕХ ПОРАЖЕНИЙ»

- Ваши впечатления от матча с «Локомотивом»? – вопрос Шалимову.
- Мы рады, если не сказать, что счастливы, потому что одержали победу на выезде против команды, которая находилась после трех поражений. Для нас этот факт был не очень хорошим. Настрой у «Локомотива» был очень серьезным. Это мастеровитая команда. К тому же у них вернулись в строй Камано и Керк. Соперник вышел играть агрессивно, в четыре нападающих. Сегодня была тяжелейшая игра, но ребята молодцы, долбились победы. Мы счастливы сегодня и завтра полдня тоже будем, а потом начнем готовиться дальше.

- Удивило, что в заявке не было ни одного форварда. Как вы это прокомментируете?
- У нас все нападающие травмированы. Плюс Бикфалви, игравший на позиции центрального нападающего в последних матчах, сегодня был дисквалифицирован.

- Что вы говорили в перерыве? Команда вела 1:0. Какое игровое задание давали?
- Ребята уже все знали, потому что в прошлом матче после перерыва мы также вели 1:0 и допустили определенные не то, что ошибки, просто неправильно играли. Нужно было не отдавать сопернику мяч в простых ситуациях, а заставлять его отбирать. Контролировать мяч наша команда умеет. Мы это видим на тренировках. Ребята тоже все знают, но все равно допускаем ошибки. Сегодня справились, потому что «Локомотив» ожил, начал быстро двигаться и открываться. А мы немного подсели. Конечно, мы не говорили о том, что надо забить второй мяч – не думал, что у нас будет столько возможностей во втором тайме. Не предполагали, что у соперника будет удаление. У нас было очень много шансов, когда мы могли распорядиться мячом правильно и забить. Тогда бы победили спокойнее.

- Когда вы пришли в команду, Рыков играл первые три матча после вашего назначения, а сейчас его нет даже в заявке. Почему?
- Он получил травму. Его пока нет в заявке. После того, как проведем последний матч, обсудим с ним, что будет дальше.

источник: «Советский спорт»
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