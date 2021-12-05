Новые лидеры в АПЛ и Серии А, дубль Левандовски, первое поражение Хави с «Барсой»

«ЧЕЛСИ» ПРОИГРАЛ ВО ВТОРОЙ РАЗ В СЕЗОНЕ

В АПЛ произошла смена лидера. «Челси» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:3), уступив второй раз в сезоне, и пропустил вперед «Ман Сити» и «Ливерпуль». Крал и Влашич, бывшие герои РПЛ, остались на скамейке хозяев в запасе, а голы у них забивали Лансини (с пенальти), Боуэн и Масуаку. У гостей отличились Силва и Маунт, что позволило команде Томаса Тухеля выиграть первый тайм, но после перерыва «Вест Хэм» дожал соперника.

У «Челси» по-прежнему 33 очка после 15 игр. На два больше стало у «горожан», которые в гостях переиграли «Уотфорд» (3:1) и перебрались на первую строчку. Дубль сделал Бернарду Силва, гол у Стерлинга. Вторым теперь идет «Ливерпуль» (34 очка), победивший с минимальным счетом 1:0 «Вулверхэмптон». Ориги принес гостям победу на четвертой добавленной минуте.

«БАВАРИЯ» ПОБЕДИЛА ГЛАВНОГО КОНКУРЕНТА

Дубль Роберта Левандовски помог «Баварии» одержать победу в гостях в 14-м туре над главным конкурентом по чемпионату Германии – дортмундской «Боруссией» (3:2). Счет открыли хозяева, Брандт отличился уже на пятой минуте. Вскоре польский бомбардир мюнхенцев забил ответный мяч, а перед перерывом Коман вывел гостей вперед. Оправившийся от травмы норвежец Эрлинг Холанд в начале второго тайма вновь восстановил равновесие, но команда Юлиана Нагельсманна все-таки добилась своего, забив с пенальти победный мяч на 75-й минуте.

У Левандовски уже 16 голов в сезоне, у Холанда 11, хотя он провел всего 8 встреч. При этом скандинав забивал клубу из Мюнхена во всех четырех играх против него в Бундеслиги. После этой победы «Бавария» на 4 очка опережает «шмелей» и выиграла у них уже семь матчей кряду. Похоже, что с чемпионской интригой все опять будет плохо у немцев.

«БАРСЕЛОНА» ПРОИГРАЛ ВПЕРВЫЕ ПРИ ХАВИ

Первое поражение под руководством Хави потерпела «Барселона». Каталонцы дома проиграли «Бетису» (0:1) в 16-м туре Ла Лиги. На 79-й минуте отличился Хуанми, забивший девятый мяч в сезоне.

Еще в первом тайме Хави вынужден был заменить 17-летнего таланта Гави. Пока непонятно, насколько серьезное у парня повреждение. Возможно, тренеры просто перестраховались, ведь на неделе важнейший матч с «Баварией» в Лиге чемпионов, в котором сине-гранатовых устроит только победа в Мюнхене. Как они собираются ее добывать, не совсем ясно. Игра команды пока далека от восторженных оценок, если не сказать большего. Хотя сам Хави считает, что «Барса» провела хороший матч.

«Мы пропустили, когда играли лучше всего. Нам нужно прерывать контратаки соперника. Больше думать о тактике. Мы знали, как «Бетис» умеет контратаковать. Хорошо играли 20-25 минут. Учитывая нашу игру, такой результат слишком жестокий. Проигрывать так больно, особенно дома. Но это футбол», - сказал прославленный испанец.

«Барселона» на 6 очков отстает от зоны Лиги чемпионов, занимая седьмое место с 23 очками. «Бетис» поднялся на третью строчку таблицы, обойдя «Атлетико», который неожиданно уступил дома «Мальорке» (1:2). «Севилья» после победы на своем поле над «Вильярреалом» (1:0) взобралась на второе место, а в лидерах с приличным отрывом в 8 очков идет «Реал», победивший «Реал Сосьедад» (2:0), правда, у «Севильи» на матч меньше.

«АТАЛАНТА» УВЕЗЛА ИЗ НЕАПОЛЯ ВОЛЕВУЮ ПОБЕДУ

В Серии А «Рома» Жозе Моуринью не смогла ничего противопоставить «Интеру» (0:3), пропустив три гола (Чалханоглу, Джеко, Думфрис) уже до перерыва. Для португальского тренера домашнее поражение с таким счетом стало всего вторым в карьере. Первый случай был в «МЮ» в 2018 году, когда «Красные дьяволы» проиграли «Тоттенхэму» (0:3).

После матча Моуринью извинился перед телезрителями, что не будет отвечать на вопросы журналиста. И кратко подвел итог встречи: «Интер» сильнее нас в обычных условиях, а в необычных – намного сильнее. В прошлом году у него было на 29 очков больше. Из-за коронавируса и дисквалификаций у нас возникли проблемы. Учитывая наш нулевой атакующий потенциал, важно было использовать те моменты, которые могли появиться. У нас было три момента, но мы не забили».

«Интер» продолжает борьбу за чемпионство, набрав 37 очков после 16 туров. На очко больше у «Милана», который дома взял верх над «Салернитаной» (2:0) и стал единоличным лидером. Кессиэ и Салемакерс забили два мяча уже к 18-й минуте. А дальше хозяевам не составило труда удержать преимущество.

Важный матч проиграл «Наполи» - дома идущей четвертой в таблице «Аталанте» (2:3). Наш Алексей Миранчук к этому не причастен, он в который раз в сезоне остался в запасе. Малиновский вывел гостей вперед уже на 7-й минуте, Зелиньски забил ответный мяч в конце первого тайма, а Мертенс сразу после перерыва сделал счет 2:1 в пользе неаполитанцев. Но они не только не удержали победу, но и уступили. Демирал и Флойлер в середине второго тайма дважды пробили Давида Оспину и увезли из Неаполя три очка, отправив «Наполи» на третье место (36 очков). «Аталанта» с 34 очками включилась в борьбу за «Скудетто».