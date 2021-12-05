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Андрей Червиченко: Соболев своим гопническим поведением еще не раз подведет «Спартак»

Экс-президент «Спартака» - о победе красно-белых над «Ахматом», удалении Соболева и голе Промеса, которого могло и не быть.
Андрей Червиченко: Соболев своим гопническим поведением еще не раз подведет «Спартак»
05 декабря 2021 15:27
автор: Юрий Волохов
автор фото: ФК «Спартак»

- «Спартак» почти полтора тайма играл в меньшинстве, но выстоял и даже выиграл. Проявил характер?

- Думаю, характер – да. Но и везение на лицо: совершенно бестолковая ошибка защитника «Ахмата» в конце. И вратарь к этому мячу должен был успевать, но понадеялся на защитника, а тот решил посмотреть – проскочит мяч или нет?

Если по игре, «Ахмат» выглядел лучше, атаковал больше. Но это, возможно, потому что играл в большинстве. И еще мы увидели, как маленькая ошибка арбитра привела к такому результату. Промеса можно было удалять уже на 60-й минуте, когда он заехал локтем сопернику в лицо. За такое сейчас обычно удаляют.

Но арбитры это пропустили, и даже не стали ВАР смотреть. Хотя минимум желтой карточки Промес заслуживал. А на 65-й он уже получил желтую. Так бы это была вторая, и некому было бы забивать победный гол на 87-й минуте.

Поэтому все вопли «Спартака» по поводу судейства выглядят странно. Даже после такого подарка они остались недовольны. Грозили, что обратятся в Экспертную комиссию.

- Недовольство, видимо, вызвало удаление Соболева.

- Соболев своим гопническим поведением еще не раз подведет команду. Это очевидно: все эти тычки, пинки, споры с судьями на ровном месте. Что касается самого удаления, сейчас такой подкат трактуется, как тянущий на красную карточку. Когда после подката игрок врезается в соперника поднятой над газоном ногой. Другое дело, что у меня такая трактовка вызывает вопросы: а куда ему в такой ситуации девать ногу, если он катится по инерции?

Однако в эпизоде с Соболевым показалось, что он и не собирался убирать ногу. По новым правилам – это красная. И чего здесь истерить, возмущаться? Вчера «Ахмат» за такое поведение Соболева «Спартак» не наказал, повезло. Но другой соперник накажет.

- Победа, видимо, не спасет Виторию. Уже появилась информация, что Ваноли прилетит в Москву 15 декабря, подпишет контракт и будет представлен команде. Правда, команда будет в отпуске, не очень понятно, кому нового тренера будут представлять.

- В действиях руководства «Спартака» давно уже не следует искать логику.

источник: «Советский спорт»
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