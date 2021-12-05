ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кротов и Касинтура «поддержали» протест фанатов. «Уфа» вдевятером проиграла «Динамо»

«Динамо» победило «Уфу» (2:0) и перед встречей с «Зенитом» сократило отставание от лидера до двух очков, но потеряло Шиманьского. С 6-й минуты гости играли в меньшинстве, а с 36-й уже вдевятером и в результате прервали шестиматчевую серию без поражений.
Кротов и Касинтура «поддержали» протест фанатов. «Уфа» вдевятером проиграла «Динамо»
05 декабря 2021 18:32
автор: Артем Зибрак
автор фото: ФК «Динамо»

КАМИКАДЗЕ КРОТОВ

Потеря «Зенитом» очков позволила динамовцам сократить отставание от лидера в случае победы над «Уфой». Однако вопреки турнирной таблице команда из Башкирии уже далеко не такой уж очевидный аутсайдер. В шести предыдущих турах на ее счету были победа и пять ничьих, в том числе с «Краснодаром» и «Спартаком».

В Москву они приехали без группы травмированных игроков, в том числе защитников Джимми Табидзе, Морица Бауэра и полузащитника Остона Урунова. Более того, в самом дебюте встречи гости остались еще и в меньшинстве – Вячеслав Кротов сколь неосторожно, столь и грубо сзади наступил шипами на голень Себастьяна Шиманьски. Владислав Безбородов после подсказки VAR отправил уфимца в раздевалку.

У Сандро Шварца были свои кадровые проблемы – из-за дисквалификации игру пропускали Гильермо Варела и Дмитрий Скопинцев, а травмы помешали сыграть Даниилу Лесовому, Диего Лаксальту и Клинтону Нжи. Вылет сразу троих способных сыграть на левом краю обороны игроков вынудил немецкого специалиста задействовать Александра Кутицкого, всего второй раз вышедшего в старте в РПЛ. Хотя многие ждали в основе Заурбека Плиева.

СЕМЬ НАРУШЕНИЙ – ДВА ПРЯМЫХ УДАЛЕНИЯ

Эпизод с удалением Кротова отразился и на бело-голубых, поскольку Шиманьски игру продолжить не смог. Таким образом, практически безальтернативное трио Шиманьски – Даниил Фомин – Никола Моро оказалось разбито, что усложнило жизнь и Шварцу. У него очень короткая скамейке запасных – полузащитник Владислав Галкин и нападающие Ярослав Гладышев (на двоих 38 минут в РПЛ), Сильвестр Игбун и Константин Тюкавин. Последний и вышел на поле, заняв позицию в центре нападения. Его появление спровоцировало перестановки – Вячеслав Грулев ушел налево, а Арсен Захарян опустился на позицию поляка.

Как показал матч, размен (удаление на травму ведущего игрока) получился неоднозначным. С одной стороны, территориальное преимущество хозяев было колоссальным (в первые 23 минуты аж 82% владения), но с другой – подопечные Алексея Стукалова отказались раскрываться, заперлись на своей трети поля и предложили сопернику самому придумывать, как взломать их эшелонированную оборону, что в отсутствие Шиманьского получалось с большим скрипом.

На динамовцев как будто обрушилась дополнительная ответственность. Желание победить сменилось на необходимость, и хозяев это сковывало. Благо, на 29-й минуте прошла голевая атака – Захарян в своем стиле полез на троих, и мяч отскочил к Тюкавину, не имевшему возможности его ни принять, ни обработать. Повезло, что отскок пришелся точно на ногу Денису Макарову, закрутившему его в дальний угол в своем излюбленном стиле.

Только после этого бело-голубые расслабились и стали получать от игры удовольствие. Настолько, что убегавший один на один Грулев спровоцировал на фол последней надежды Эгаша Касинтуру. «Уфа» осталась уже вдевятером. Когда такое случалось, чтобы семь нарушений за тайм превратились в две карточки – и обе сразу красные? Может, Кротов и Касинтура таким образом поддержали протестный тур, во время которого болельщики досрочно покидали стадион? Фанаты бело-голубых ушли с трибун сразу после перерыва – только оставили баннер «Парни, мы с вами, но так надо!»

СТРАХ ВМЕСТО ОТВАГИ

Сложно представить матч с более удобным для «Динамо» развитием событий, однако Шварц вряд ли был доволен увиденным в исполнении своих футболистов. Тем не менее, немец замен делать не стал, а вот Стукалов выпустил аж троих новых игроков – Константина Плиева, Александра Саплинова и Азера Алиева. Таким образом, в составе гостей через 45 минут игры не казалось аж пятерых (!) начинавших матч футболистов.

Эти замены не только не помогли отодвинуть игру от ворот (да и не могли помочь), но и ослабили команду в обороне. А может, динамовцы наконец всерьез взялись за дело. Тюкавин после подачи Грулева головой пробил в штангу, а добивавший с девяти метров Фомин умудрился попасть в Юрия Журавлева. Затем Константин Плиев на ленточке отбил мяч после удара того же Фомина. Макаров с линии штрафной пробил немного над перекладиной.

Это уже было похоже на двусторонку, в которой 10 атакующих игроков должны забить восьми обороняющимся полевым. Как ни странно, несмотря на обилие ударов (их оказалось аж 27), во второй раз огорчить Александра Беленова динамовцам удалось лишь в самой концовке. Вообще минут за 15-20 до конца хозяева заметно устали и стали бояться получить какой-нибудь нелепый гол с рикошета, а Шварц почему-то замен не делал, тогда как Стукалов к 73-й минуте выработал весь лимит.

Так что впечатления от игры получились неоднозначными. С одной стороны, динамовцы имели огромный перевес, а во втором тайме провели много атак. С другой же, конкретики в завершении им явно не хватало, а реальных голевых моментов с учетом кадровых проблем гостей оказалось заметно меньше, чем следовало ожидать. Уфимцы же молодцы, настоящие бойцы. Даже в такой адской ситуации они не развалились и до финального свистка оказывали неимоверное сопротивление. В следующем туре «Динамо» примет «Зенит», до которого всего два очка. Неужели Шиманьски не сможет сыграть в ключевом матче осени?

РПЛ. 17-й тур

«Динамо» - «Уфа» - 2:0 (1:0)

Голы: Макаров, 29 – 1:0. Захарян, 86 – 2:0.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Кутицкий (З. Плиев, 89), Шиманьски (Тюкавин, 7), Моро, Фомин, Макаров (Игбун, 87), Захарян, Грулев (Гладышев, 89).

«Уфа»: Беленов, Ботака-Иобома, Никитин (К. Плиев, 46), Журавлев, Касинтура, Фищенко, Йокич (Милетич, 73), Мрзляк (Алиев, 46), Камилов (Голубев, 65), Кротов, Агаларов (Саплинов, 46).

Предупреждения: Грулев, 45+3. Ботака-Иобома, 75. Беленов, 81.

Удаления: Кротов, 6. Касинтура, 36.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Французский премиальный седан DS9 получил гибридную версию E-Tense 250"Салават Юлаев" всухую проиграл московскому "Динамо""Зенит" поделил очки с "Ростовом", отыграв два мячаРоссийская скромница сводит с ума Сеть: нереальная красавицаПострадавший от Соболева игрок «Ахмата» — об удаленииМисс Казань и ведущая «Матч ТВ» во всей красе
«Зенит», берегись! «Динамо» сделало увесистую заявку на зимнее чемпионство (видео)
В матче 17-го тура РПЛ бело-голубые на своем поле победили «Уфу» (2:0) и вплотную приблизились к зенитовцам, с которыми сыграют 12 декабря в матче за неофициальное звание зимнего чемпиона страны.
У нас есть «Клэбо в юбке»! Как 20-летняя Степанова на финише эстафеты разгромила и Швецию, и Норвегию
Второй этап лыжного Кубка мира в Лиллехаммере завершился сенсационной победой сборной России в женской эстафете. Состав нашей золотой команды: Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. В мужской эстафете россияне финишировали вторыми.
День, которого мы ждали 15 лет. Еще одна победа — и Кубок Дэвиса вернется в Россию!
В воскресенье 5 декабря в Мадриде состоится финальный матч мужского командного чемпионата мира по теннису между сборными России и Хорватии.
«Был уверен в своей правоте, теперь мечтаю о медалях Парижа». Пловец Кудашев — о допинге и Олимпиаде
Призер чемпионата Европы в эстафете и участник стартующего 16 декабря в ОАЭ первенства мира на короткой воде Александр Кудашев рассказал «Плеймейкеру» о допинговых разбирательствах перед Олимпиадой в Токио и подготовке к предстоящему турниру.
«Спартаку» лучше играть вдесятером, одиннадцатый футболист ему мешает». Кавазашвили — о красно-белых
Ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от первой за семь туров победы команды Руя Витории в РПЛ - 2:1 над «Ахматом».
Как Алдо избил, но не добил Фонта в Лас-Вегасе (видео)
«Плеймейкер» подводит итоги зрелищного турнира UFC on ESPN 31, в главном бою которого бразилец Жозе Алдо победил в легчайшей категории пуэрториканца Роба Фонта.
«У сочинцев в обороне поспокойнее, поэтому они победят «Краснодар» 2:1». Ловчев — о дерби 17-го тура РПЛ
По мнению лучшего футболиста страны 1972 года Евгения Ловчева, «Сочи» имеет больше шансов на победу в заключительном матче 17-го тура РПЛ (5 декабря, 19:00).
Капризов с Панариным решили не отставать от Овечкина — и оформили русский «хет-трик» из первых звезд
Если Александр Овечкин был признан лучшим игроком матча с «Коламбусом», в котором забросил свою 750-ю шайбу в НХЛ, то Кирилл Капризов и Артемий Панарин удостоились званий первых звезд за матчи против «Торонто» и «Чикаго».
Гол Овечкина №750 «достался» вратарю-дебютанту из России (видео)
Свою юбилейную шайбу в НХЛ Александр Овечкин забросил в ворота «Коламбуса», которые второй раз в карьере защищал 22-летний российский голкипер Даниил Тарасов. Этот гол принес «Вашингтону» победу (3:1).
Ну, как можно было не дать ему «Золотой мяч»? Левандовски еще раз доказал, кто лучший футболист года
В центральном матче 14-го тура Бундеслиги «Бавария» на выезде переиграла своего главного конкурента - дортмундскую «Боруссию» (3:2), а Роберт Левандовски оформил дубль.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика