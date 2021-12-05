Кротов и Касинтура «поддержали» протест фанатов. «Уфа» вдевятером проиграла «Динамо»

КАМИКАДЗЕ КРОТОВ

Потеря «Зенитом» очков позволила динамовцам сократить отставание от лидера в случае победы над «Уфой». Однако вопреки турнирной таблице команда из Башкирии уже далеко не такой уж очевидный аутсайдер. В шести предыдущих турах на ее счету были победа и пять ничьих, в том числе с «Краснодаром» и «Спартаком».

В Москву они приехали без группы травмированных игроков, в том числе защитников Джимми Табидзе, Морица Бауэра и полузащитника Остона Урунова. Более того, в самом дебюте встречи гости остались еще и в меньшинстве – Вячеслав Кротов сколь неосторожно, столь и грубо сзади наступил шипами на голень Себастьяна Шиманьски. Владислав Безбородов после подсказки VAR отправил уфимца в раздевалку.

У Сандро Шварца были свои кадровые проблемы – из-за дисквалификации игру пропускали Гильермо Варела и Дмитрий Скопинцев, а травмы помешали сыграть Даниилу Лесовому, Диего Лаксальту и Клинтону Нжи. Вылет сразу троих способных сыграть на левом краю обороны игроков вынудил немецкого специалиста задействовать Александра Кутицкого, всего второй раз вышедшего в старте в РПЛ. Хотя многие ждали в основе Заурбека Плиева.

СЕМЬ НАРУШЕНИЙ – ДВА ПРЯМЫХ УДАЛЕНИЯ

Эпизод с удалением Кротова отразился и на бело-голубых, поскольку Шиманьски игру продолжить не смог. Таким образом, практически безальтернативное трио Шиманьски – Даниил Фомин – Никола Моро оказалось разбито, что усложнило жизнь и Шварцу. У него очень короткая скамейке запасных – полузащитник Владислав Галкин и нападающие Ярослав Гладышев (на двоих 38 минут в РПЛ), Сильвестр Игбун и Константин Тюкавин. Последний и вышел на поле, заняв позицию в центре нападения. Его появление спровоцировало перестановки – Вячеслав Грулев ушел налево, а Арсен Захарян опустился на позицию поляка.

Как показал матч, размен (удаление на травму ведущего игрока) получился неоднозначным. С одной стороны, территориальное преимущество хозяев было колоссальным (в первые 23 минуты аж 82% владения), но с другой – подопечные Алексея Стукалова отказались раскрываться, заперлись на своей трети поля и предложили сопернику самому придумывать, как взломать их эшелонированную оборону, что в отсутствие Шиманьского получалось с большим скрипом.

На динамовцев как будто обрушилась дополнительная ответственность. Желание победить сменилось на необходимость, и хозяев это сковывало. Благо, на 29-й минуте прошла голевая атака – Захарян в своем стиле полез на троих, и мяч отскочил к Тюкавину, не имевшему возможности его ни принять, ни обработать. Повезло, что отскок пришелся точно на ногу Денису Макарову, закрутившему его в дальний угол в своем излюбленном стиле.

Только после этого бело-голубые расслабились и стали получать от игры удовольствие. Настолько, что убегавший один на один Грулев спровоцировал на фол последней надежды Эгаша Касинтуру. «Уфа» осталась уже вдевятером. Когда такое случалось, чтобы семь нарушений за тайм превратились в две карточки – и обе сразу красные? Может, Кротов и Касинтура таким образом поддержали протестный тур, во время которого болельщики досрочно покидали стадион? Фанаты бело-голубых ушли с трибун сразу после перерыва – только оставили баннер «Парни, мы с вами, но так надо!»

СТРАХ ВМЕСТО ОТВАГИ

Сложно представить матч с более удобным для «Динамо» развитием событий, однако Шварц вряд ли был доволен увиденным в исполнении своих футболистов. Тем не менее, немец замен делать не стал, а вот Стукалов выпустил аж троих новых игроков – Константина Плиева, Александра Саплинова и Азера Алиева. Таким образом, в составе гостей через 45 минут игры не казалось аж пятерых (!) начинавших матч футболистов.

Эти замены не только не помогли отодвинуть игру от ворот (да и не могли помочь), но и ослабили команду в обороне. А может, динамовцы наконец всерьез взялись за дело. Тюкавин после подачи Грулева головой пробил в штангу, а добивавший с девяти метров Фомин умудрился попасть в Юрия Журавлева. Затем Константин Плиев на ленточке отбил мяч после удара того же Фомина. Макаров с линии штрафной пробил немного над перекладиной.

Это уже было похоже на двусторонку, в которой 10 атакующих игроков должны забить восьми обороняющимся полевым. Как ни странно, несмотря на обилие ударов (их оказалось аж 27), во второй раз огорчить Александра Беленова динамовцам удалось лишь в самой концовке. Вообще минут за 15-20 до конца хозяева заметно устали и стали бояться получить какой-нибудь нелепый гол с рикошета, а Шварц почему-то замен не делал, тогда как Стукалов к 73-й минуте выработал весь лимит.

Так что впечатления от игры получились неоднозначными. С одной стороны, динамовцы имели огромный перевес, а во втором тайме провели много атак. С другой же, конкретики в завершении им явно не хватало, а реальных голевых моментов с учетом кадровых проблем гостей оказалось заметно меньше, чем следовало ожидать. Уфимцы же молодцы, настоящие бойцы. Даже в такой адской ситуации они не развалились и до финального свистка оказывали неимоверное сопротивление. В следующем туре «Динамо» примет «Зенит», до которого всего два очка. Неужели Шиманьски не сможет сыграть в ключевом матче осени?

РПЛ. 17-й тур

«Динамо» - «Уфа» - 2:0 (1:0)

Голы: Макаров, 29 – 1:0. Захарян, 86 – 2:0.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Бальбуэна, Ордец, Кутицкий (З. Плиев, 89), Шиманьски (Тюкавин, 7), Моро, Фомин, Макаров (Игбун, 87), Захарян, Грулев (Гладышев, 89).

«Уфа»: Беленов, Ботака-Иобома, Никитин (К. Плиев, 46), Журавлев, Касинтура, Фищенко, Йокич (Милетич, 73), Мрзляк (Алиев, 46), Камилов (Голубев, 65), Кротов, Агаларов (Саплинов, 46).

Предупреждения: Грулев, 45+3. Ботака-Иобома, 75. Беленов, 81.

Удаления: Кротов, 6. Касинтура, 36.

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).