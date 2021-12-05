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«Фан-уйди» вместо Fan ID. 17-й тур стал туром протеста в российском футболе

Акцию с уходом с трибун поддержали фанаты большинства клубов РПЛ, а также Игорь Акинфеев, Алексей Березуцкий и Сергей Семак
«Фан-уйди» вместо Fan ID. 17-й тур стал туром протеста в российском футболе
05 декабря 2021 19:30
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФК «Спартак» (Москва)

Госдума принимает закон о Fan ID, а наш футбольный мир дает понять инициаторам новых правил отношений с болельщиками, что дело это бесперспективное и абсолютно вредное. Закон, конечно, можно продавить, у нас давно не обращают внимание на мнение и нужды граждан. Но тем, кто в теме, понятно, что отражаться нововведение будет негативно на деятельности клубов, интересах зрителей и имидже нашего чемпионата.

Это уже доказано печальным опытом таких стран как Италия и Турция. Знающие люди не хотят повторения в России, а потому не молчат. С пятницы по воскресенье на аренах РПЛ шли массовые акции протеста, в которых приняли участие тысячи поклонников любимой игры. Солидарную поддержку своим фанатам выражали клубы, тренеры и игроки. 17-й тур стал туром протеста. При всем уважении к командам – не они были на первых ролях.

Зарождалось все еще на неделе, когда армейские фанаты объявили о планах провести 4 декабря на игре в Самаре с «Крыльями Советов» акцию против полицейского произвола. Причина всем хорошо известна – жесткое и необоснованное задержание всех без разбора зрителей, которые находились в прошлое воскресенье на фанатской трибуне хозяев в матче ЦСКА – «Зенит».

Под раздачу тогда попали сотни непричастных к пиротехническому шоу болельщиков, а тех, кто чудил и жег, было наверняка не больше полутора десятков. Однако всех, кого угораздило прийти в этот вечер на трибуну за ворота, продержали на холоде без воды и возможности сходить в туалет не один час. Более 400 отправились в отделения полиции в разных районах Москвы. Протоколы в итоге составили на полсотни из них, а двенадцати запретили два года ходить на футбол. Остальным досталось, что называется, до кучи. И с такой вакханалией, когда страдают заведомо невиновные то ли просто по прихоти полицейского начальства, то ли тех, кто заранее решил устроить показательную акцию устрашения в своих целях, футбольный мир мириться не захотел.

Первым очередь доказать, есть ли у них мужское достоинство, выпало фанатам «Зенита» и «Ростова». Поговаривают, что лидеров «Миража» прессовали люди из клуба. В телеграм-каналах писали даже о том, что якобы угрожали не пустить больше на «Газпром-Арену» ушедших с трибун во время матча с дончанами, но питерские фаны оказались не робкого десятка.

Не им, впрочем, довелось открывать «фан-уйди», как окрестили акцию креативные товарищи. Большая часть болельщиков гостевой команды распрощалась с футболом на отметке 19 минут 30 секунд (год основания клуба 1930). Через час игры ушел «Вираж», и так было спланировано заранее. «Зенит» в тот отрезок времени проигрывал 1:2. Сине-бело-голубые затем отыгрались, но потеряли важные очки. Сергей Семак на пресс-конференции сетовал, что поддержки трибун его команде не хватало. Но к акции отнесся с пониманием. «Футбол – для болельщиков и фанатов. Есть определенные правила, но все это можно решать другим способом. Тем более никаких беспорядков не было, были только файеры».

В субботу хит-парад уходов продолжили фанаты «Крыльев» и ЦСКА. Самарцы покинули трибуны на 14-й минуте, а москвичи, когда было сыграно 19 минут 11 секунд. При этом еще накануне армейские фаны извинились перед клубным руководством, которое заклеймили сразу после жестких задержаний, обвинив в бездействии и равнодушии. Признали свои ошибки, объяснив их излишними эмоциями и информационным голодом, покаялись и похвалили за юридическую поддержку со стороны клуба «всем заложникам произошедших событий».

Команда в долгу перед своими болельщиками не осталась. В Самаре пошла аплодировать гостевой трибуне сразу после разминки, понимая, что после матча такой возможности не представится. Армейскую войнушку «фанаты против клуба» на этом можно считать закрытой.

Выдавший потрясающий матч с «Крыльями» голкипер-ветеран Игорь Акинфеев написал по случаю выигрыша (1:0) в инстаграме, что победу хочет разделить с болельщиками. «Лучшее, что мы могли сегодня для них сделать — выиграть и набрать три очка. Игра была не самой лучшей, но в нынешний непростой период главным было победить. ЦВБП!»

Главный тренер Алексей Березуцкий пошел еще дальше капитана команды, заявив на пресс-конференции о ненужности Fan ID. «Если мы знаем, что камеры не работали какое-то время, то это нововведение никак не поможет. Fan ID сделает только хуже, система распознавания лиц гораздо лучше. Я сталкивался с Fan ID — это неудобно, это отбивает охоту спонтанно пойти на стадионы. Не вижу в этом никакого смысла, это может отпугнуть болельщиков от футбола, что нам не нужно».

Комментарии излишне. Одно дело, когда о вреде закона судачат фанаты, сами гораздые на провокации. Не ангелы они, всем это известно. И совсем по-другому смотришь на эти вещи, когда об этом говорят заслуженные и авторитетные люди. На неделе же еще случился наезд на Fan ID в Госдуме, где разнес эту законодательную инициативу известный актер Дмитрий Певцов, депутат по одномандатному Медведковскому избирательному округу Москвы.

Поддержали акцию протеста фанаты «Спартака», покинув арену в Тушине на отметке 19:22 (год основания). Хорошо хоть посмотрели гол Мозеса, но победу в меньшинстве с голом Промеса в концовке не увидели. Дальше настала очередь болельщиков «Локомотива» и «Урала», а в воскресенье эту эстафету по совсем нерадостному поводу приняли в Химках, где местные фаны ретировались в начале матча, покричав перед этим вдоволь «Нам не нужен фан-айди».

Их тульские коллеги досидели до 71-й минуты, немного схитрив. Столь поздний уход объяснили тем, что 71 – номер Тульской области как региона. Хорошо, что не 93-й. Ну да ладно, тоже молодцы.

Акция перекинулась даже на хоккей, причем не на армейский. В Челябинске фанаты «Спартака» в полном составе ушли с трибун на 13-й минуте второго периода. Прогнозируемо не обошелся без «фан-уйди» и воскресный футбольный вечер. Динамовская торсида досидела до перерыва, как и немногочисленная уфимская. Все новые и новые города говорили нет властям в их желании контролировать все и всех. РПЛ оказалась территорией, где не все по таким правилам готовы жить, показав, что футбол с паспортами и маски-шоу в России никому не нужен.

Или мы ошибаемся?

источник: «Советский спорт»
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