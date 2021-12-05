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Сандро Шварц: Участие Шиманьски в матче с «Зенитом» под вопросом

После игры 17-го тура чемпионата России «Динамо» - «Уфа» (2:0) главный тренер бело-голубых Сандро Шварц рассказал об акции болельщиков и голе Макарова, а наставник гостей Алексей Стукалов прокомментировал удаления игроков.
Сандро Шварц: Участие Шиманьски в матче с «Зенитом» под вопросом
05 декабря 2021 20:23
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Динамо»

- Это была непростая и курьезная встреча. Мы играли с колоссальным преимуществом. Но я хочу отметить шикарную оборону «Уфы», когда соперник садился ближе к воротам. Мы провели хороший второй тайм, но в каких-то моментах нам не хватало скорости в принятии решений. Нужно было забивать раньше. Это облегчило бы нам жизнь. Рады победе, но надо отметить, что стандарты, которые были у гостей, мы нивелировали, - подвел итоги матча Шварц.

- Что с Шиманьски?
- Надо дождаться результатов осмотра. Пока ничего не понятно, но выглядит не очень хорошо. Он испытывает сильную боль.

- Какой характер травмы?
- Был удар в голеностоп. Пока его участие в игре с «Зенитом» находится под вопросом.

- Тот факт, что «Динамо» забило один мяч, когда у соперника было два удаления – результат расслабленности или заслуга «Уфы»?
- Мы забили два мяча в большинстве. Непросто вскрывать команды, когда они ставят «автобус». «Уфа» хорошо организована и неплохо обороняется. Второй гол склонил чашу весов в нашу пользу.

- Если не считать Шиманьски, вы до последнего не делали замен. Почему?
- У нас не было ощущения, что надо вносить изменения. Были моменты, когда игроки группы атаки могли создавать выходы один в один. Поэтому приняли решение сделать замену ближе к концу матча.

- Две игры подряд забивает Макаров. Означает ли это, что он до конца понял ваши требования?
- Как вы знаете, он не проходил летом подготовку с нами, влился по ходу сезона. Ему нужно было время, чтобы впитать идеи. Эти два гола придадут ему уверенности в своих силах, веру в себя. Мячи очень важные, но нельзя почивать на лаврах и останавливаться на достигнутом. Надо стараться прогрессировать. Ему есть куда расти.

- Перед началом второго тайма с трибуны ушли болельщики. Как отнеслись к акции фанатов?
- Нас о ней предупредили, мы были полностью готовы к раннему уходу фанатов со стадиона.

«ПО ПЕРВОМУ УДАЛЕНИЮ ВООБЩЕ НЕТ ВОПРОСОВ»

- Мы остались в первом тайме вдевятером. Тем не менее, попытались донести до ребят в перерыве, что надо обороняться, и у нас есть шанс на ничью. Мог быть стандарт. Поменяли Агаларова на габаритного форварда. Старались найти момент. Было несколько вариантов, но мы их не довели до конца. Все равно спасибо ребятам за самоотдачу, - подвел итоги матча Стукалов

- Беленов получил карточку за затяжку времени, когда команда проигрывала. Почему?
- Все просто - мы 80% времени находились без мяча, потому что играли в меньшинстве. Когда ты сидишь в обороне, надо перевести дух. Мы говорили, чтобы ребята не спешили разыгрывать штрафные, успевали восстанавливаться и переводить дух.

- Следующая игра с «Локомотивом». Вы понимаете, за счет чего сможете взять три очка?
- Надо посмотреть. Да, у «Локомотива» сейчас неудачная серия. С завтрашнего дня приступаем к анализу соперника. Мы сделаем все, чтобы набрать три очка в последнем матче перед паузой.

- Вы согласны с красными карточками?
- Не мне разбирать удаления. По первому нет вопросов. Второй эпизод был далеко от ворот. Но на второй тайм ребята вышли, чтобы отыграться, и бились до конца. Это для меня самый важный момент. Они большие молодцы!

источник: «Советский спорт»
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