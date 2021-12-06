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Сергей Хусаинов: Гол Комличенко «Зениту» классный, но забит с нарушением, фол Соболева – на желтую

Постоянный эксперт по судейству «Советского спорта» Сергей Хусаинов разбирает решения арбитров в 17-м туре РПЛ.
Сергей Хусаинов: Гол Комличенко «Зениту» классный, но забит с нарушением, фол Соболева – на желтую
06 декабря 2021 14:15
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«ЗЕНИТ» - «РОСТОВ» - 2:2

Судья: Матюнин (Москва)

9-я минута – пенальти за фол Чистякова на Альмквисте. Чистяков не успел за оппонентом и сбил его. Это не фол последней надежды, атака еще могла продолжаться, поэтому только желтая. В этом эпизоде Матюнин молодец, не по боялся и сам назначил пенальти в ворота хозяев, а вот в дальнейшем…

25-я минута – гол Комличенко. Этот гол – украшение чемпионата, но забит он с нарушением. В ходе голевой атаки было два единоборства. В первом против Вендела фола не было – его эмоциональная реакция свойственна техничным игрокам из южных широк, но грубых толчков тут не было.

А вот Комличенко не прав. Толкать плечом в спину можно, но – не грубо, без разбега и только в момент, когда оппонент владеет мячом и блокирует доступ, а для этого мяч должен быть на земле, а не в воздухе. Комличенко и Ракицкий сошлись, как два истребителя, пока над ними пролетал спутник. Сошлись случайно, потому что оба смотрели на мяч, но нарушения это не отменяет.

Еще важно отметить, что Ракицкий бросился к арбитру доказывать его неправоту и получил четвертую желтую карточку, из-за которой пропустит следующий матч с «Динамо» - ключевой в сезоне. Не оправдывая Ярослава, нужно подчеркнуть, что его чрезмерная реакция стала результатом некачественной работы арбитра, выступившего в роли провокатора.

67-я минута – пенальти за игру рукой Альмквиста. По моему мнению, в перерыве Матюнин посмотрел повтор гола Комличенко и на второй тайм вышел переодевшимся. Большинство единоборств он трактовал уже в пользу зенитовцев. Им фол, а гостям за такое же нарушение – карточку. И назначил такой скользкий пенальти. Альмквист бросился под удар, и мяч, угодив ему в грудь, отскочил в сторону, коснувшись заодно и руки. Я бы понял, если бы мяч летел в ворота, и он рукой отбил в сторону. Тогда да, он был бы выгодоприобретателем, а так никакой пользы ему от этого не было. Помимо того, что это произошло максимально случайно. Я бы за такое пенальти не давал.

Получается, что ошибкой в этом эпизоде Матюнин исправлял результативную ошибку первого тайма. Но второй ошибкой нельзя компенсировать первую. Они не вычитаются, а суммируются. Это была попытка спастись от Полиграф Полиграфыча, и это очень плохо для арбитра.

«СПАРТАК» - «АХМАТ» - 2:1

Судья: Мешков (Дмитров)

32-я минута – удаление Соболева. Это кошмар, а не судейство. Соболев в динамике эпизода, владея мячом, играет по нему и по инерции задевает Коновалова. Это даже близко не красная. Вспоминается эпизод из дерби с ЦСКА, когда был удален Ахметов, но там армеец хотя тоже сыграл в мяч, жестко на скорости шел в отбор, а здесь спартаковец контролировал ситуацию. Более того, даже ту красную Ахметова признали ошибочной. Что уж говорить об этой?

Максимально жесткое решение по этому эпизоду – желтая карточка. Ее Мешков поначалу и предъявил, но тут вмешался варовец. А кто на VAR? Сиденков. Откуда он? Из Петербурга. А с кем в следующем туре играет «Спартак»? С «Сочи». Мне продолжать?

«ЛОКОМОТИВ» - «УРАЛ» - 0:1

Судья: Левников (Санкт-Петербург)

40-я минута – пенальти за игру локтем Едвая. Согласен с Левниковым – Едвай локтем попал по голове нападающему «Урала». Да, не в лицо, да, не неосторожности, но это же все равно фол. Единственное, что смущает, это карточка Едваю. На сайте РПЛ указано, что она предъявлена за срыв перспективной атаки, но это какая-то чушь. Где там срыв атаки? Тогда эту формулировку можно к любому эпизоду применить. Думаю, Левников этим предупреждением хотел придать авторитета своему решению, но лишь все испортил, потому что во втором тайме Едвай получил еще одну желтую и был удален, а это явный перебор.

«ДИНАМО» - «УФА» - 2:0

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург)

6-я минута – удаление Кротова. Первая мысль после фола Кротова – как бы поляки теперь не обвинили нас в том, что мы выводим из строя футболистов их сборной, ставшей нашей соперницей по стыковым матчам за выход на ЧМ. Шиманьски же игрок сборной, а красная карточка настолько очевидна… Вот здесь была агрессия, если сравнивать с красной Соболеву. Вообще ума не приложу, как можно так грубо… сзади… в центре поля… уничтожать соперника. Это безобразие, а не отбор. Дай бог, чтобы Шиманьски сильно не пострадал.

36-я минута – удаление Касинтуры. Тоже все очевидно – Грулев убегал один на один, а Касинтура остановил его не по правилам. Это фол последней надежды.

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» - «РУБИН» - 2:1

Судья: Чистяков (Азов)

1-я минута – пенальти за фол Зотова на Сулейманове. Сложно поверить, чтобы защитник так очевидно нарушал правила в штрафной без… скажем так, задания. Идет первая минута, никакой необходимости нет, эпизод еще не голевой. Ты зачем хватаешь его руками? В середине поля факт нарушения даже не оспаривался бы, так что и здесь обсуждать нечего.

«СОЧИ» - «КРАСНОДАР» - 1:2

Судья: Карасев (Москва)

20-я минута – пенальти за фол Цаллагова на Сперцяне. С решением назначить пенальти согласен, но не согласен с тем, что так долго эпизод смотрел VAR. Авторитет Карасева позволяет определить пенальти без VAR и длительных переговоров. Хотели показать, что видеоассистенты не зря хлеб едят? А так все верно.

86-я минута – удаление Крыховяка. Удивительно, что с участием поляков аж две прямых красных карточки в туре, и тоже все очевидно. Крыховяк сзади грубо атаковал сочинца и заслуженно был удален. В заключительном туре года с «Нижним Новгородом» он не сыграет, то есть уже сейчас может уходить в отпуск.

источник: «Советский спорт»
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