Алексей Сафонов: Руководство ЦСКА должно было поговорить с полицией и не допустить этих задержаний

Футбольный менеджер Алексей Сафонов считает, что ничего этого могло не быть, если б после матча с «Зенитом» на «ВЭБ арене» кто-то из руководителей армейского клуба вступил бы в конструктивный диалог с полицией.

– Считаю что кто-то из руководителей ЦСКА – президент или генеральный директор – должны были выйти и поговорить с представителем полиции, - говорит Алексей Сафонов. - Ну, не забирать же 400 человек? Что это за коллективная ответственность? И кто виноват, что на стадионе камеры отключились? Руководители ЦСКА должны были выйти и сказать: «Мы сами разберемся, найдем нарушителей, накажем. Штраф заплатим».

Ну, как это – держать на морозе 400 человек целый час? Ни в туалет людям сходить, ничего. Автозаков понагнали.

- С одной стороны, нарушения на лицо - жечь файеры нельзя, с другой - меры чрезвычайно жесткие.

- Так я и говорю. Должны были сказать: «Нарушения были, мы согласны оплатить штраф. И сами поработаем с фанатами». Конечно, в семье не без урода, кто-то все равно будет провоцировать. Но футбол для болельщиков. Без болельщиков он бессмыслен. Поэтому со своими фанатами клуб должен работать. И заступаться за своих болельщиков.

Как пронесли столько файеров на трибуны? Значит, нужно лучше досматривать перед матчем. И не будет таких инцидентов. Мы хотим, чтоб сборная вышла на чемпионат мира, хотим, чтоб был полный стадион. А если будут такие инциденты, это отпугнет болельщиков.

- А если продолжат уходить, что тогда делать?

- Лучше пусть уходят, чем вообще не приходят – хотя бы за билеты деньги заплатили, в кассу клуба что-то ушло.

Но если серьезно, надо эту проблему решать. Мы все хотим, чтоб сборную в марте поддерживал полный стадион, поэтому надо находить компромисс.