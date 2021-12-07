Руслан Литвинов: Верю, что «Спартак» займет первое место в группе Лиги Европы

- Какие у вас впечатления от периода, когда вы играете в основе «Спартака» в этом сезоне?

- Эмоции только самые положительные. С детства мечтал играть за основной «Спартак», болел за этот клуб и, когда добился этого успеха, хочу продолжать только расти и прогрессировать.

- Вы дебютировали в дерби против ЦСКА. Сколько ночей после этого матча не спали, и насколько разрывались ваши соцсети?

- Конечно, в день игры была бессонная ночь и после матча тоже. Тяжело было уснуть. Постоянно в голове прокручивались мысли об этой игре. Были какие-то ошибки, всегда думаешь, что ты мог исправить, как сыграть лучше. Потом я уже отпустил эти мысли и готовился к следующей игре.

- Что вам больше запомнилось этой осенью?

- На первом месте две победы над «Наполи», в которые никто не верил, кроме наших близких, родственников и самых преданных болельщиков. Но нам удалось победить этого сильного соперника. Учитывая, что «Наполи» в своем чемпионате не проигрывал никому, и два поражения от нас - это, наверное, самый запоминающийся момент сезона.

- Где «Спартак» настоящий: в Лиге Европы или чемпионате России?

- Должен быть «Спартак», который играет в Лиге Европы, борется за первое место и показывает хорошую игру.

- Почему в Лиге Европы команда выглядит расслабленно, все складывается, а в РПЛ есть скованность?

- Не знаю, в чем дело. Стараемся это понять. Проводим в команде беседы. Когда выходим на матчи РПЛ, пытаемся сделать все возможное, чтобы исправить эту ситуацию.

- Сейчас модно сравнивать интенсивность российского футбола с европейским. Почему «Спартак» играет в международных матчах в интенсивный футбол, при этом показывает результат?

- В Лиге Европы у нас большая концентрация. Ты понимаешь, что это европейский уровень и по-другому настраиваешься. Но в целом нет никаких отличий в плане настроя на победу. Мы всегда хотим выигрывать, просто в РПЛ результат складывается не лучшим образом.

- Вы уже отошли от поражения «Зениту» и что для вас лучше: один раз проиграть с крупным счетом или семь раз с разницей в один мяч?

- Осадок все равно остался. Трудно будет забыть этот матч. Что с «Наполи» игра запоминается на всю жизнь, что с «Зенитом». Всегда неприятно проигрывать, тем более с таким крупным счетом. Но сейчас никто не думает об этом.

- В этот период вы еще и «Ростову» забили свой первый мяч за «Спартак».

- Я со многими спорил об этом, потому что были предпосылки к голу – пару раз создавал опасные моменты, и была возможность забить до этого. Все уже спрашивали, когда увидят мою фамилию на табло. С «Ростовом» получилось забить, жаль, что все закончилось 1:1.

- Не приходится ли тренерскому штабу вас одергивать из-за того, что вы слишком много тренируетесь? И вообще, как строится ваш рабочий день?

- Есть тренер по физподготовке, который контролирует ситуацию, следит за нашими показателями. Мы делаем тесты, чтобы тренер мог контролировать ситуацию и распределять нагрузку.

- В последние сезоны состав «Спартак» меняется, появляются молодые игроки, но у многих болельщиков возникает вопрос, почему так сбавила атакующая линия?

- В футболе нормальная ситуация, когда у команды идет голевая засуха. Я вижу, как ребята настраиваются. Они работают по максимуму. Думаю, что скоро голы пойдут.

- Витория известен тем, что умеет работать с молодежью. Сейчас в «Спартаке» он доверяет ребятам. Насколько такой подход отличается от российских тренеров?

- Не думаю, что все российские тренеры не дают прогрессировать молодежи. Витория работал в «Бенфике», и там делают ставку на то, что надо давать шанс ребятам из академии. Я с ним разговаривал на эту тему. Перед матчем с ЦСКА он мне говорил: «Не надо думать, что ты молодой футболист. Тебе двадцать лет. Для Европы это нормальный возраст, чтобы начинать играть постоянно». Если ты ошибся – он может напихать, подсказать, как это можно исправить.

- Много ли у вас индивидуального общения с Руем и есть ли проблема с языковым барьером? Говорят, что его плохо переводят.

- У меня нет с ним проблем в общении, потому что я хорошо знаю английский. Общаемся без переводчика. Я со школы начал изучать английский и поддерживаю его, потому что у нас много иностранцев в команде. Стараюсь большую часть времени общаться с ними, чтобы развиваться в этом плане.

- Заметны ли изменения в поведении Витории после того, как пошло много слухов, что его сменит Ваноли?

- Нет. Он профессионал. Работает так же. Никакой разницы нет.

- В сборной вас чаще используют в центре обороны, а в «Спартаке» вы играете в центральной зоне полузащиты. Где вам удобнее?

- В центре поля мне играть интереснее. Там чаще находишься с мячом, развиваешь атаки. А в центре обороны более сдержанный футбол. Надо быть постоянно сконцентрированным, потому что находишься в последней линии команды. Тут легко сфолить и получить красную карточку.

- Вы чему-то учитесь у спартаковских легионеров, и кто для вас является самым главным наставником?

- Учусь всегда. Многие из них проходят топ -5 европейских школ. Например, Промес. Всегда пытаюсь уцепиться за что-то, увидеть что-то новое для себя.

- В матче «Спартак» - «Ахмат» в середине первого тайма болельщики ушли с трибун, протестуя против действий полиции после матча ЦСКА – «Зенит». Как отнеслись к этой акции?

- Во время игры я ощутил нехватку поддержки, которая бывает при полных фанатских трибунах. Но это происходит вокруг футбола, поэтому мы об этом не думали. Были нацелены на сам матч.

- Вы за или против введения FAN ID?

- Я нейтрально отношусь к этому вопросу, потому что не вникал в тему.

- Вы не сыграете в матче против «Легии». С какими чувствами будете смотреть эту встречу?

- «Спартак» может занять первое место в группе. Я верю, что все сложится так, как мы хотим.

- Как назовете нынешнее девятое место «Спартака» в таблице?

- Результат неудовлетворительный, потому что «Спартак» должен находиться вверху таблицы. Думаю, что под конец сезона команда переместится наверх.

- Почему в нынешнем сезоне у «Спартака» много красных карточек?

- Просто так получается во время игры. Ситуации разные происходят. В команде есть штрафы за удаления, но решение, что именно игрок будет делать, принимает вся команда. Все штрафы идут в общий фонд. Может, у нас будет ужин или я много шампуня куплю.