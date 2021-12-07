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ЦСКА пойдет под суд

Савеловский суд Москвы получил материалы об административном правонарушении в отношении ПФК ЦСКА по инциденту с задержанными болельщиками после матча с «Зенитом».
ЦСКА пойдет под суд
07 декабря 2021 12:41
автор: Иван Сергеев
автор фото: ПФК ЦСКА

Заседание назначено на 24 декабря. Согласно статье 20.32 КОАП РФ нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, а на юридических — штрафа или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

В такую историю клуб попал после матча 16 тура чемпионата страны ЦСКА – «Зенит», состоявшегося 28 ноября. Красно-синие тогда проиграли 0:2, но не результат встречи стал главной темой обсуждения, а события, которые последовали после окончания поединка.

Как известно, вся трибуна за воротами, на которой располагались активные фанаты команды хозяев, подверглась жесткому задержанию. Людей продержали на холоде (игра началась довольно поздно, в 20:00) не один час без возможности купить воды или сходить в туалет. 408 человек в итоге оказались в отделениях полиции в разных районах города, где их продержали до глубокой ночи, на полсотни составили административные протоколы, а 12-ти болельщикам впоследствии суды запретили два года ходить на футбол, наложив также штраф в размере 20 тысяч рублей.

Поводом для «маски-шоу» правоохранителей стало файер-шоу, которое фанаты ЦСКА устроили во втором тайме. Полыхало на арене действительно круто, но не впервые такую картину можно было увидеть на футбольном стадионе. Впервые была столь непропорциональная содеянному реакция полиции, что отметили многие футбольные люди, среди которых были авторитетные тренеры и игроки.

Кто-то полагает, что реакция силовиков была вызвана протестной акцией против принятия закона о Fan ID, а фанаты обоих клубов на игре скандировали, что им никакой «фан-айди» не нужен. Кто-то говорит о том, что массовые задержания являются якобы акцией устрашения фанатов, от которых хотят избавиться как от социального явления. Реакция в обществе на этот инцидент была очень мощной, 17-й тур стал туром протеста, в котором уходили демонстративно с трибун в поддержку коллег из ЦСКА представители почти всех фан-объединений команд РПЛ. Однако все это не отменяет того факта, что пиротехнику на трибунах в матче ЦСКА – «Зенит» жгли, файеры на арену каким-то образом проносили, камеры слежения в этот момент почему-то отключились, то есть безопасность зрителей обеспечена не была.

Виновата в этом, как следует из новостей о судебном заседании, может быть принимающая сторона. ЦСКА отвечает за порядок на арене. За то, как «упаковывают» болельщиков после игры – вряд ли. Но причин для судебного разбирательства накопилось немало.

Помимо самого клуба ответчиками в Савеловском суде выступят еще 18 болельщиков ЦСКА. Претензии к ним выдвигаются по части первой статьи 20.31 КоАП РФ - «нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований».

ЦСКА же в последнее время с судами явно не везет. На днях арбитражный апелляционный суд постановил взыскать с футбольного клуба 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства «ВЭБ Арены».

В 2013 году ЦСКА, выступавший в качестве застройщика, заключил с истцом договор на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом. Сумма сделки составляла более 11 миллиардов рублей. Стройка в итоге сильно затянулась, аж на 9 лет. Клуб определил неустойку в размере более 4,5 млрд. Однако по договору она не могла превышать 7,63 процента от цены сделки, а это 839 млн. ЦСКА удержал в счет штрафных санкций 548 млн.

Пошли суды, генподрядчик требовал вернуть удержанные 548 млн, но всю запрашиваемую сумму обратно не получит. Хотя и отсудил все-таки немаленькие деньги.

источник: «Советский спорт»
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