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«Спартак» едет в Варшаву на матч года. И может стать как первым, так и последним

В четверг, 9 декабря, красно-белые проведут в столице Польши заключительную игру группового турнира Лиги Европы против «Легии» (20:45 мск)
«Спартак» едет в Варшаву на матч года. И может стать как первым, так и последним
08 декабря 2021 18:00
автор: Сергей Иванов
автор фото: ФК «Спартак»

«Спартак» отправляется в Варшаву без преувеличения на матч года. В чемпионате России дела у красно-белых неважные, после 17 туров лишь девятое место. Включиться в борьбу даже за вторую строчку таблицы уже нереально. Отставание от «Динамо» 12 очков, а от лидера – «Зенита» и вовсе 14. В сезон столетнего юбилея клуба единственный шанс поправить свой имидж – выйти в плей-офф Лиги Европы.

После матча в польской столицы россияне могут стать как первыми, так и последними. Сейчас красно-белые занимают в группе C вторую строчку с 7 очками, на одно отставая от «Лестера». Вровень с москвичами идет «Наполи», но неаполитанцы уступают российскому клубу по результатам личных встреч. Команда Руя Витории дважды выиграла у одного из лидеров Серии А и при равенстве очков опередит их. У «Легии» 6 очков и последнее место в квартете, однако предстоящий соперник красно-белых еще все может для себя исправить.

ФК «Спартак»

Победа точно выведет спартаковцев в плей-офф Лиги Европы. Но и тут есть нюансы. Если это удастся сделать с первого места, то москвичи отправятся прямиком в 1/8 финала. Вот только если «Лестер» выиграет в Италии у «Наполи», то англичане станут победителем группы вне зависимости от того, как сыграют соперники. И тогда надежда есть только на второе место.

Оно дает возможность начать весну с 1/16 финала ЛЕ, где соперниками станут третьи команды групп из Лиги чемпионов. На этой же стадии «Спартак» окажется, если поделит очки с «Легией», а «Лестер» не проиграет на выезде. Победа «Наполи» при ничейном счете в Варшаве отправит нашу команду в Лигу конференций с третьего места в группе. Потому как при равенстве очков (если «лисы» проиграют) английский клуб будет стоять выше. Наконец плей-офф Лиги конференций может выпасть команде Витории даже при поражении от «Легии» - если «Наполи» также в этот вечер проиграет.

ФК «Спартак»

Вот только сегодня невозможно смело говорить, что весной «Спартак» будет командой португальского тренера. Инсайдеры сообщают о скором прибытии в Москву итальянца Паоло Ваноли, который может принять популярнейший российский клуб уже в середине декабря. Что до предстоящего матча с «Легией», сегодня у красно-белых есть прекрасная возможность увезти из Варшавы три очка.

15-кратный чемпион Польши пребывает в глубоком кризисе. Из последних 9 матчей проиграны 8. Команда с 12 очками опустилась на 16-е место при 18-ти участниках, то есть в зону вылета. И это прошлогодний обладатель золотых медалей во внутреннем чемпионате.

ФК «Легия»

К такому падении привели сразу несколько ошибок. Они на счету не только уволенного в конце октября со своего поста тренера Чеславы Михневича. Но и клубного менеджмента, который провалил летнюю селекцию. Уход нескольких авторитетных игроков разрушил атмосферу в раздевалке. Новички появлялись уже по ходу чемпионата, но Михневич не смог вписать их в свои схемы, или же просто не доверял. Футболисты платили взаимностью, разожгли конфликт со своим наставником. А добила экс-наставника травма основного вратаря. 41-летний Артур Боруц выбыл из строя в сентябре после выигранного матча у «Гурника». Без голкипера-ветерана «Легия» покатилась под откос, проиграв семь раз кряду с учетом еврокубков.

Боруц уже вернулся, теперь командой руководит Марек Голембевски, но вытащить клуб со дна не удается пока и ему. В последнем туре «Легия» проиграла на выезде «Краковии» - 0:1. А болельщики варшавской команды переключили свой гнев на клубное руководство.

ФК «Легия»

На таком фоне матч со «Спартаком» будет прекрасной возможностью для «Легии» переломить ситуацию в чемпионате страны. Но и москвичи точно в таком же положении. Пока красно-белые в Лиге Европы в гостях не проигрывали. В Неаполе была победа – 3:2, а в Лестере ничья – 1:1. Жаль, но не поможет в польской столице своей команде Александр Соболев. Желтая карточка на 88-й минуте игры с «Наполи» (2:1) стала для него третьей в нынешнем розыгрыше турнира.

Впрочем, даже без основного нападающего в составе букмекеры расценивают шансы гостей на победу чуть выше. В матче равных соперников многое будет зависеть от удачи. Болельщикам также стоит ее испытать вместе с букмекерской компанией «Лига Ставок». Получайте Джекпоны за каждое пари, участвуйте в розыгрыше более 400 млн рублей каждый день, каждую неделю и каждый месяц! Всего одна ставка – и ты в игре! Пройти регистрацию можно тут.

источник: «Советский спорт»
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