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Деян Ловрен: Игра с «Челси» будет важна для нашей уверенности перед матчем с «Динамо»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен перед матчем группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» отметил, что его команда хочет завершить выступления на турнире на хорошей ноте, а также рассказал, что травмы в стане соперника будут на руку питерцам.
Деян Ловрен: Игра с «Челси» будет важна для нашей уверенности перед матчем с «Динамо»
07 декабря 2021 15:13
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Евгений Асмолов / ФК "Зенит"

- Вы много раз играли против «Челси». Расскажите о самом памятном матче для вас.
- Памятны те, в которых мы победили. Я много играл за «Ливерпуль», но особенно запомнился один матч на «Стэмфорд Бридж», в котором мы победили 3:1 или 2:1. Я тогда забил, почему хорошо и запомнил эту игру.

- С турнирной точки зрения этот матч не несет никакого значения, потому что «Зенит» все равно останется на третьем месте в группе. Как это повлияет на команду? Значит ли это, что вы сыграете с «Челси» более раскрепощено?
- Для нас эта игра будет значить многое, и мы должны показать все, на что способны. Особенно игра важна для уверенности в собственных силах перед матчем с «Динамо», который пройдет в воскресенье.

Но сейчас мы сфокусированы на завтрашнем матче. В таких случаях ты играешь за гордость и эмблему клуба. К тому же, мы будем принимать «Челси» дома, перед нашими болельщиками. Хотим закончить свой путь в Лиге чемпионов на хорошей ноте. Нам нечего терять. На зимний перерыв мы хотели бы уйти с высоко поднятой головой. В таких встречах нужно наслаждаться игрой, показать свой лучший футбол.

- Вы упомянули встречу с «Динамо». Этот матч для «Зенита» более важен?
- Самый важный матч всегда следующий. Поэтому мы сконцентрированы на завтрашней игре с «Челси». Потом уже будем думать о воскресном матче. Для нашей команды очень важно полностью выложиться, это придаст нам уверенности на игру с «Динамо». Все в наших руках.

- Какой игры ожидаете от «Челси»? У них много травмированных футболистов, плюс они уже вышли в плей-офф. Как все это может повлиять на игру?
- «Челси» - это топ-клуб, один из лучших в мире. Философия их тренера Тухеля - всегда побеждать. Не думаю, что завтра они сядут сложа руки и будут чего-то ждать. Они знают, чего хотят, у этой команды есть своя игровая система, они понимают, как нужно играть. А что касается травм, наверное, для нас это плюс. Но если мы будем защищаться успешно, как в первой игре в Лондоне, у нас появятся возможности, которые нужно будет использовать.

источник: «Советский спорт»
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