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Алексей Сафонов: ЦСКА будут судить? Это называется - маразм крепчал

Савеловский суд Москвы получил материалы об административном правонарушении в отношении ПФК ЦСКА по инциденту с задержанными болельщиками после матча с «Зенитом».
Алексей Сафонов: ЦСКА будут судить? Это называется - маразм крепчал
07 декабря 2021 15:46
автор: Юрий Волохов
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Заседание назначено на 24 декабря. Согласно статье 20.32 КОАП РФ нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований влечет наложение административного штрафа на должностных лиц, а на юридических – штрафа или приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Известный футбольный менеджер Алексей Сафонов крайне удивлен такому развитию событий.

- А как накажут клуб – на игру запретят команде выходить? – удивлен Сафонов. – Что-то такое уже было в отношении Гинера. Приостановили деятельность на зиму, пока перерыв в чемпионате был.

Как можно приостановить деятельность футбольного клуба на три месяца, когда сезон идет? Клуб – это большая структура – не только основная команда, еще молодежная, женская, детская академия.

А кто претензии предъявляет?

- Не очень понятно. Савеловский суд только подтвердил, что поступило заявление в отношении ПФК ЦСКА. Видимо, от полиции.
- Это мне напоминает анекдот. «У меня кошелек пропал. – В полицию ходил? – Ходил, сказали – не они». Как говорится, маразм крепчал.

Мы же вчера говорили, что кто-то из первых лиц клуба должен был выйти к полиции, поговорить. Объяснить, что сами выявят нарушителей и накажут. И не надо из-за этого держать на холоде 400 человек. Тогда ничего бы не было.

- В этой статье Административного кодекса говорится, что есть выбор в наказании: либо штраф, либо приостановка деятельности. Возьмем крайний вариант: приостановят деятельность клуба на три месяца. В чем это будет выражаться - допустим, опечатают головной офис ПФК ЦСКА? Но в марте возобновится чемпионат. Что, футболистов на поле не пустят?
- Да, здесь много вопросов, много непонятного. Поэтому, прежде чем принимать решение, нужно хорошо подумать о последствиях. Как говорится, в театр одного актера весь билет продан.

В марте важнейшая игра сборной, хочется, чтоб их было две, как бы этот скандал не отразился на посещаемости. Думаю, нужно пойти на диалог с лидерами фанатов, найти компромисс, общий язык. И завершить эту ситуацию.

источник: «Советский спорт»
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