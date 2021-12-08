Системы нет, но они держатся. Что происходит с ЦСКА сегодня?

НЕСТАБИЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Команда выступает крайне нестабильно. Сейчас нельзя быть уверенным, что ЦСКА победит в том или ином матче, потому как в команде слишком много проблем.

Даже начало встречи с «Крыльями» подопечные Березуцкого полностью провалили. Если бы не три сейва Акинфеева в первом тайме, то «армейцы» могли гореть с крупным счетом еще до перерыва.

Особенно ярким был самый первый сейв капитана ЦСКА в середине первого тайма. Тогда Чернов мог огорчить свою бывшую команду, но Акинфеев сумел вытащить мяч из дальнего угла.

В обороне у «армейцев» нет надежности. В игре против «Крыльев» защитники совершили две невынужденные потери вблизи своей штрафной. Повезло, что самарцы не сумели реализовать свои моменты.

БЕЗ СТРУКТУРЫ И БЕЗ СИСТЕМЫ

По-прежнему нет никакой четкой структуры, особенно в центре поля. Мухин стабильно получает желтые карточки в каждой второй игре, а Зайнутдинов выступает с переменным успехом. Очевидно, что Березуцкий будет пробовать новые вариации в опорной зоне. Ахметов, вышедший в старте, никаких полезных действий тоже не совершил.

«Крылья» в первом тайме смотрелись уж точно не хуже, а временами даже и лучше, чем ЦСКА. Россыпи забитых мячей болельщики так и не увидели, хотя опасных моментов было немало. Команды на двоих нанесли 13 ударов в створ ворот.

Очевидно, что ЦСКА не хватает изобретательности. В атаке у «армейцев» есть 2 лидера – Заболотный и Эджуке. Первый здорово борется за мячи, а второй является лучшим дриблером в РПЛ. Но проблема в том, что в одном матче ярко показывает себя Антон, а в другом Чидера. В матче против «Крыльев» гол сотворил именно Эджуке, который обыграл сразу нескольких защитников оппонента в чужой штрафной.

Расточительность Заболотного не позволила «армейцам» удвоить преимущество. 91-ый номер команды гостей обокрал защитника «Крыльев» вблизи штрафной, но выход один на один реализовать не сумел. Матч так и закончился со счетом 0:1 в пользу ЦСКА.

НА ВЫХОД БЕРЕЗУЦКИЙ?

Победа есть победа, но в игре большие проблемы. В воздухе начали витать слухи об отставке Березуцкого, однако Бохинен своим голом однозначно отсрочил ее. Бывший защитник ЦСКА Владимир Понамарев раскритиковал выступление команды. Эксперт сказал, что игры в обороне просто нет.

Особенно он был недоволен действиями на поле со стороны Антона Заболотного. Слова Пономарева наглядно отображают статистические показатели «армейцев». За последние 5 матчей ЦСКА 7 раз пропустил и забил всего лишь 2 мяча. Для команды, борющейся за попадание в еврокубки это очень слабый результат.

Переход Заболотного пока что никак не улучшил ситуацию в атаке. Эджуке сейчас является ключевой фигурой в созидании, но сравнивать его с тем же Влашичем некорректно, ведь это игроки разного амплуа. Впереди у «армейцев» будет матч против тульского «Арсенала», с которым в текущем сезоне у Березуцкого уже были проблемы.