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«Ушел Гамула. Как же горько»…

8 декабря умер известный тренер Игорь Гамула. Ему был 61 год.
«Ушел Гамула. Как же горько»…
08 декабря 2021 13:56
автор: Иван Сергеев
автор фото: ФК "Ростов"

Его называли самым веселым человеком российского футбола. Шутник, великолепный рассказчик, оптимист по жизни…

Он родился в Луганской области. Поиграл за «Зарю», СКА Ростов-на-Дону, «Ростсельмаш». Брал в 1981-м Кубок СССР в великолепной команде с Сергеем Андреевым и Александром Заваровым. В «Лужниках» при 80 с лишним тысячах зрителей СКА победил «Спартак» - 1:0. Гамула отыграл полный матч.

Это был его главный успех в футболе как игрока. Завершил карьеру он после развала СССР, отыграв последние годы за различные команды из Херсона. Тренировать начинал в симферопольской «Таврии», а большинству современных любителей футбола Гамула известен как крайне эмоциональный тренер, поработавший в новороссийском «Черноморце» и «Ростове».

В последнее время в большом футболе его не жаловали. Работал главным тренером команды «Гераклион» в дивизионе «А» чемпионата Москвы среди ЛФК. От спортивного директора клуба Станислава Станиславского и узнали предварительную причину смерти бывшего наставника клуба.

«Дочка Игоря Васильевича в шоке. Сказала, что сегодня обнаружила отца. Насколько знаю, он не болел. Это точно не коронавирус. Скорее всего, сердце. В пятницу должна была состояться игра с молодежкой «Спартака». Вчера днем общались с ним, а когда я звонил вечером, то он, к сожалению, уже не ответил», — сказал Станиславский «Чемпионату».

Весь футбольный мир сегодня вспоминает Гамулу добрым словом. Он много чего наговорил и про многих. Но никто наверняка обиду не держит. На него невозможно было обижаться.

Известный блогер Василий Уткин написал в своем телеграм-канале: «Ушёл Гамула. Как же горько. Может быть, кто-то хотел быть больше в футболе, но ни у кого бы не получилось… Он простаивал как тренер – и брал любую работу. Команду Ромароя тренировал на МКС – потому что чего без дела стоять…

Гамула. Такой близкий, такой родной… Как мы без тебя теперь? Как я приеду в Медведково играть с «Эгриси» и не встречу тебя, мой старший друг, потому что у нас игры соседние – то ли я после вас, то ли твои после нас?..

Ты любой футбол принимал всерьез. Ты был нашим Шенкли. Это же ровно его афоризм. Шенкли сказал, что футбол — не дело жизни, это гораздо серьезнее. А Гамула брался за любой футбол, какой видел, и вкладывался по-честному. Шенкли сказал, а Гамула доказал. Покойся с миром. Ты столько наговорил, но кто на тебя обиду держит? Как же грустно, черт…».

Главный тренер сборной России Валерий Карпин в своем инстаграме не скрывал эмоций. «Ну как так-то, Игорь Василич. Не верится, просто шок! Не может такого быть!!! Василич, нам тебя будет очень не хватать… Искренние соболезнования родным и близким! Светлая память».

«Игорь Васильевич… Светлая память! Будем скучать по удивительно харизматичному человеку», — это уже Артем Дзюба.

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов не остался без слов соболезнования. «С утра узнал и до сих пор в шоке. Новость неожиданная, даже слова сложно подобрать, когда такие вещи происходят. Мы часто переписывались, на сборах общались. Он был хорошим товарищем, как никто другой мог покритиковать по-дружески, однако все его замечания воспринималась исключительно как пожелания. Всегда отличался хорошим чувством юмора. У него было то, чего не было у многих», - сказал Черчесов Sport24.

В Ростове-на-Дону уход тренера переживают особенно тяжело. Своим был. Матч чемпионата России «Ростов» — «Урал» 11 декабря начнется с минуты молчания в память о Гамуле.

«Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича», — говорится в заявлении на официальном сайте «Ростова».

Нынешний наставник «Арсенала» Миодраг Божович не остался в стороне от беды, сказал хорошие слова в адрес коллеги. «Неожиданно. Когда я работал в «Ростове» два с половиной года, Гамула был тренером дубля. У нас были очень хорошие отношения. Очень хороший и интересный человек с прекрасным чувством юмора. Очень-очень-очень жалко».

источник: «Советский спорт»
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