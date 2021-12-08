Руй Витория: Для нас матч с «Легией» - все или ничего

- Что ждете от завтрашнего матча? «Легия» идет в аутсайдерах. Будет сложнее или проще, чем в первой игре? - вопрос Витории.

- Встреча будет решающей. Все или ничего. Нам нужна максимальные концентрация и внимание к деталям, которые могут изменить абсолютно все.

- В связи с нехваткой нападающих, выйдет ли Мелкадзе с первых минут? Или, может, передвинете Промеса с Мозесом? Какую тактику будет использовать «Спартак»?

- Сегодня я не скажу кто выйдет на поле. У нас нет Соболева, Понсе, Ларссона, но есть игроки, которые могут выступить в похожем качестве: Мелкадзе, Игнатов, Шитов, Бакаев, Ломовицкий, Оганесян.

- После игры с «Ахматом» вы выложили хвалебный пост в инстаграм от болельщиков, но не странно ли хвастаться таким результатом – дела в чемпионате пока идут не очень хорошо.

- Это не относится к завтрашней игре, но я отвечу. В течение всего времени, несмотря на сложности, мне хотелось поблагодарить болельщиков за теплую поддержку. Команда тоже хочет сказать им спасибо. Пост был важен перед решающей игрой с «Легией». Завтра будет полный стадион, и это хорошо.

«МЫ ПРИЕХАЛИ ЗА ПОБЕДОЙ»

- Поделитесь ожиданиями от матча. В каком состоянии находится сейчас команда? - вопрос Джикии.

- В хорошем состоянии. Есть проблемы с травмами и перебором карточек. Что происходит в «Легии» - их дело. Мы приехали за победой. Дай бог, завтра у нас все получится.

- Как в команде относятся к тому, что «Спартак» будет играть практически без нападающих?

- У нас есть форварды – Мелкадзе восстановился после длительной травмы и завтра готов сыграть. Понятно, что выйдет ли он и сколько минут проведет на поле, будет решать тренер. Но у нас есть и другие нападающие.

- В первом матче с «Легией» «Спартак» нелепо упустил очки. Что надо сделать, чтобы не допустить этого завтра?

- В первую очередь надо не делать таких же ошибок, и самим забить. В прошлом матче было много моментов, которые мы не реализовали, а в конце, из-за коллективной ошибки, пропустили мяч.

- Вы провели анализ игры «Легии». Почему ей не везет сейчас, и она так низко идет в своем чемпионате?

- Конечно, мы разбирали «Легию», смотрели видео. У нас еще будет теоретическое занятие. Прекрасно знаем, что нам надо делать. Завтра покажем это на поле. Понятно, что детали я не раскрою, но мы полностью готовы к предстоящему матчу.

- У российских команд в последние годы перед решающими встречами нередко возникают проблемы с психологией. Вы понимаете, как избежать недонастроя и какие слова надо найти для футболистов, чтобы результат был хорошим?

- Мы, конечно, найдем слова, которые надо сказать перед игрой. Будет важный матч, положительный результат в котором немного смягчит наш скомканный сезон в РПЛ. Завтра все будет хорошо.