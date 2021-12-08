Маркус Гисдоль: Для «Локомотива» завтра будет финал

- Поделитесь своими ожиданиями от матча с «Марселем», - вопрос Гисдолю.

- Завтра будет финал, потому что победитель этого матча добудет путевку в Лигу конференций. Я очень хочу, чтобы это были мы. В последних матчах у нас были сложности из-за проблем с составом. Сейчас у нас осталось два матча до зимнего перерыва, и нужно выложиться на сто процентов, чтобы сделать максимальный результат.

- Как думаете, болельщики «Марселя», которые заполнят стадион, могут повлиять на исход предстоящей встречи?

- Всегда здорово, когда ты играешь на родном стадионе и имеешь поддержку за спиной. Мы испытали нечто похожее, когда играли с «Галатасараем». Полные трибуны - это здорово. Всем футболистам, конечно, это нравится. В Стамбуле мы показали неплохой результат, хотя болельщики создавали там особую атмосферу. Надеюсь, завтра это сможем повторить.





«В матче с «Локомотивом» нам понадобятся остро атакующие футболисты»

- Какие ожидания от матча с «Локомотивом»?, - вопрос Сампаоли.

- К этому матчу было сложно подготовиться, потому что нашему сопернику необходима победа. Мы должны выбрать лучший стартовый состав на игру. Для нас четверг - это финал нашего приключения в Европе. Затем мы будем думать о матче со «Страсбуром».

В матче с «Локомотивом» нам понадобятся остроатакующие футболисты. У нас есть возможности, но мы ловим рыбу только на финише. Вот почему мы уже вылетели из Лиги Европы.

- То есть, вы используете игру с «Локомотивом», чтобы подготовиться к матчу чемпионата?

- Мне не хочется использовать эту игру в качестве лаборатории. Но «Марселю» нужен титул, мы находимся на этом пути, чтобы вернуть любовь болельщикам, мы играем для людей. Путь будет долгим и трудным. С физикой у команды все в порядке, если не считать небольшого сбоя Пайета в последней игре. В дополнение к напряженному графику необходимо учитывать эмоциональный фактор. Посмотрим, как мы справимся с двумя матчами на этой неделе. Мы часто доминируем в играх, но нам не хватает эффективности. Если придется играть в Лиге конференций, будет то же самое. Нужно привыкнуть к победам.

- Насколько адаптировался Жерсон Сантос?

- Сантос с самого начала хорошо тренировался. Он адаптировался, начинает находить себя на поле, стал более веселым. В матче против «Бреста» он забил и еще имел возможности. Он физически сильный игрок и начинает понимать многое: оппонентов, арбитраж и то, что ему нужно сделать для команды на поле. Он хорошо играет, но ему нужно доказать это на поле.