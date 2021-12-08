Лучший матч Семака против топ-клуба! Оздоев в концовке принес «Зениту» ничью в матче с «Челси»

«ЗЕНИТ» ПИШЕТ ИСТОРИЮ – СВОЮ И «ЧЕЛСИ»

Разговоры о том, что для «Челси» этот матч не имел турнирного значения, полная ерунда. Судите сами. Занимая второе место, синие при жеребьевке с вероятностью 50% попадут на «Реал» или «Баварию». Так рисковать в первом же раунде нарваться на фаворита всего турнира Томас Тухель, конечно, не хотел.

Что его подопечные и продемонстрировали со стартовым свистком. Минутная стрелка еще не сделала полный оборот, а Сауль уже опасно ворвался в штрафную и заработал угловой, с которого счет открыл Тимо Вернер. Это самый быстрый забитый мяч «Челси» в Лиге чемпионов, а для «Зенита» - самый быстрый пропущенный. Не лучшее начало 200-его матча питерцев в еврокубках.

Центральные защитники хозяев, которым в отсутствие дисквалифицированного Дмитрия Чистякова помогал Вильмар Барриос (он играл опорника, но регулярно опускался ниже), настолько явно не успевали за оппонентами, что это даже пугало. Каждый подход к штрафной выглядел голевым.

Абсолютно проходной оказалась и опорная зона. Барриос регулярно оставлял ее для укрепления тылов, а занявший эту позицию Далер Кузяев растерялся на таких безумных скоростях. С мячом питерцы перестраивались. Дуглас Сантос отправлялся выше, а Ярослав Ракицкий уходил на левый край. Но игроки «Челси» с безумными глазами налетали на оппонентов у их штрафной и в первые 10-12 минут не позволяли даже пересечь центральный круг.

ПОЛУТОРНЫЙ СОСТАВ ТУХЕЛЯ

Глядя на поле в первые минуты, сложно было осознать, что «Челси» играет полурезервным составом. Травмированы Нголо Канте, Бен Чилуэлл, Тревор Чалоба и Жоржиньо, у Ковачича коронавирус, а Эдуар Менди, Антонио Рюдигер, Кай Хаверц и Кристиан Пулишич начали встречу на скамейке запасных. Достаточно сказать, что Кепа, Маланг Сарр, Сауль и Росс Баркли на четверых в текущем розыгрыше провели всего 70 минут, а ведь от действий двоих последних зависела игра лондонцев в центре поля. Добавьте сюда Ромелу Лукаку, за последние полтора месяца ни разу не проведшего на поле более тайма, и картина будет предельно красочной.

Ошарашив соперника, англичане резко переключили скорости. Они все так же большими силами встречали зенитовцев на их половине поля, но уже без огня в глазах. Такой прессинг можно назвать позиционным. Это позволило россиянам наладить контроль мяча и провести несколько перспективных атак. В основном за счет активности Клаудиньо – он вывел Малкома один на один с Кепой (вратарь дуэль выиграл) и подачей нашел в штрафной голову Сердара Азмуна (мимо).

ПЕРЕВОРОТ В СОЗНАНИИ

Как впоследствии оказалось, это были сигналы, которые Тухель не услышал. Наиболее уязвимой у гостей оказалась зона слева от центральной оси, внутри треугольника Сарр (левый центральный защитник) – Сауль (левый латераль) – Баркли (левый центральный полузащитник), куда несколько раз за тайм забегали Малком и Азмун. Получалось перспективно, но эффективности хозяевам долгое время не хватало.

Эту проблему можно объяснить несыгранностью футболистов. Выходили ли они на поле в официальном матче в таком сочетании и на этих позициях? Большой вопрос. То же касается и трио центральных защитников. Дважды в течение трех минут они допустили грубые ошибки у своих ворот, плохо реагируя на действия игроков атаки.

На 38-й минуте Дуглас Сантос здорово подрезал мяч в штрафную, а Андреас Кристенсен бросил Клаудиньо и не мог помешать ему с нескольких метров головой переправить мяч в сетку. А спустя три минуты зенитовцы накрыли соперников в центре поля, и Малком вывел Азмуна один на один с Кепой. Иранец показал партнеру, как следует реализовывать такие моменты.

Сложно понять, что произошло, но «Челси» развалился. Под занавес тайма Малком перехватил мяч в середине поля и отправил Азмуна на второе свидание с Кепой. Жаль, что вратарю хватило реакции выбросить руку и не позволить питерцам удвоить преимущество. Иначе перед вторым таймом было бы куда спокойнее. Тухель и тем более присутствовавший на матче Роман Абрамович с недоумением следили за происходящим.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ ВЕРНЕРА

В перерыве англичанам наверняка доложили о том, что «Ювентус» в параллельном матче выигрывает у «Мальме» со счетом 1:0. Казалось, что во второй половине они постараются смести соперника, но гости, напротив, стали нервничать и ошибаться в не самых сложных ситуациях. Зенитовцам даже временами удавалось поджимать синих в прессинге.

Правда, эта ретивость грозила питерцам разрывами в центре, особенно после травмы Вендела, уступившего место на поле Андрею Мостовому. Новичок занял место на левом фланге, а Клаудиньо сместился ближе к центру, но он без даже близко не так надежен, как соотечественник. Лондонцы стали собирать большинство подборов, надолго запирая соперника на его трети поля.

Хотя до голевых моментов дело не доходило, зенитовцы были обречены рано или поздно допустить остроту у своих ворот. Так и получилось. Уже на 62-й минуте англичане провели быструю атаку, в завершение которой Вернер здорово открылся за спиной Ракицкого и покатил на пустые ворота Лукаку. Бельгиец на протяжении всего матча выглядел тяжеловесно и неповоротливо и выигрывал непривычно мало борьбы, но в такой простой ситуации не имел права ошибиться. Только после этого хозяева вновь отодвинули игру от ворот.

ОЗДОЕВ ВЕРНУЛСЯ!

В концовке «Зенит» мог вырвать победу. Азмун классно замыкал подачу Клаудиньо метров с девяти, но потащил Кепа, а в забеге с Сарром получил травму и не смог замкнуть убойный прострел вышедшего на замену Данила Кругового. И только после этого уступил место Артему Дзюбе. Вообще Сергей Семак очень хотел выиграть и к 79-й минуте заменил всех игроков атаки, кроме Клаудиньо, но класс игроков основы и резерва несопоставим.

Поэтому вместо гола в чужие ворота питерцы получили мяч в свои. Герой «Челси» Вернер получил мяч в штрафной, убрал Ловрена и пробил под рукой у Кержакова. Вдвойне обидно, что так эффективно своими моментами распорядился именно тот, чья расточительность давно стала именем нарицательным.

Тем не менее, когда уже казалось, что «Зенит» потерпит очередное «обидное поражение», свое слово сказал вышедший на замену Магомед Оздоев, выстреливший с линии штрафной в самую девятку. Произошло это уже в компенсированное время, и вскоре раздался финальный свисток. Так «Зенит» выдал лучший матч против большого европейского клуба под руководством Сергея Семака и опустил «Челси» на вторую строчку, значительно усложнив синим борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. Группа H. 6-й тур

«Зенит» - «Челси» - 3:3 (2:1)

Голы: Вернер, 2 – 0:1. Клаудиньо, 38 – 1:1. Азмун, 41 – 2:1. Лукаку, 62 – 2:2. Вернер, 85 – 2:3. Оздоев, 90+4 – 3:3.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Ракицкий (Круговой, 66), Дуглас Сантос, Барриос, Малком (Ерохин, 79), Кузяев (Оздоев, 79), Вендел (Мостовой, 51), Клаудиньо, Азмун (Дзюба, 79).

«Челси»: Кепа, Аспиликуэта, Кристенсен, Сарр, Хадсон-Одои (Зиеш, 65), Джеймс, Баркли (Пулишич, 65), Сауль (Маркос Алонсо, 75), Маунт, Вернер, Лукаку (Хаверц, 75).

Предупреждения: Хадсон-Одои, 37. Ловрен, 60.

Судья: Гезюбююк (Нидерланды).