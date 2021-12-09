ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Сергей Семак: «Челси» давал нам вбегать, поэтому для матча такого уровня моментов было создано много

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Челси» (2:2) рассказал, что у его команды присутствовала неуверенность, а также отметил, что питерцы заслуженно вышли в Лигу Европы
Сергей Семак: «Челси» давал нам вбегать, поэтому для матча такого уровня моментов было создано много
09 декабря 2021 09:48
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК "Зенит"

- Поделитесь впечатлениями о матче.
- Игра была открытая, но у нас присутствовали неуверенность, брак, закрепощенность. Потом заиграли активнее, имели много моментов в атаке. С другой стороны, пропустили тоже много. Хорошо, что смогли отыграться. Мы могли и выиграть, и проиграть.

- Ваша команда играла в открытый футбол. Почему в других играх не показали того же?
- «Челси» тоже играл открыто. В предыдущих пяти матчах Лиги чемпионов англичане пропустили один мяч, а сегодня - три. Они сыграли не на максимуме своих возможностей. Главный тренер отдохнуть дал многим футболистам. Очень сложно играть так же во всех матчах, потому что соперники закрываются. Кроме выездной встречи с «Ювентусом», моментов мы создавали не так много. Другие команды играли в свою силу, все старались набрать больше очков.

- «Челси» допустил много остроты на своей половине поля. Вы этого ожидали?
- Неожиданностью это не стало. Любая команда строит свою игру. «Челси» играл активно, высоко. Если есть свободные зоны, то надо еще их использовать. Они давали нам вбегать, было не так много плотности, поэтому моментов было создано много для матча такого уровня. В Лиге чемпионов «Челси» пропустил только один мяч от «Ювентуса». Это говорит о том, что они хорошо играют в обороне. Может быть, сейчас состояние «Челси» хуже, отсюда и трудности в чемпионате и Лиге чемпионов.

Почему в последнее время мало играет Сутормин?
- Ему удобнее играть в схеме с тремя центральными защитниками. Это более атакующий футболист. В нашей нынешней схеме позиция крайнего защитника более привычна для Караваева. И он смотрится лучше.

- Вы играли смелее, чем в других матчах Лиги чемпионов. Как это объясните?
- На нас не давил результат. Игра в обороне - не самое сильное наше качество. Игра показала, что нам сложно действовать с четырьмя защитниками, потому что мы многое позволяем создать сопернику. Какие-то матчи мы проводим в три защитника и результаты в этих встречах лучше, чем в играх с четырьмя защитниками. Все зависит от состояния, от того, что нужно в конкретном матче, против кого играем. Анализируем много фактов, на основании которых делаем заключения.

- Вендел и Азмун сыграют против «Динамо»? И почему вы заменили Ракицкого?
- Ракицкого заменили по здоровью. Хотели сделать это в перерыве, но поговорили с Ярославом, он сказал, что посмотрит, как будет себя чувствовать. Что касается Азмуна, посмотрим, насколько все серьезно и сможет ли он помочь в воскресенье. Завтра-послезавтра определимся. У Вендела спазм мышцы. В ближайшие дни узнаем, есть ли повреждение и сколько времени уйдет на восстановление.

- Вы больше рады, что впервые удалось занять в группе Лиги чемпионов место выше четвертого, или расстроены, что не вышли в плей-офф?
- Мы заслуженно вышли в Лигу Европы. «Зенит» второй раз при мне выходит в евровесну: один раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов и один - Лиги Европы. Один раз нам не повезло: набрали семь очков, а с таким результатом команды иногда выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Но тогда мы вообще не вышли в евровесну. Только прошлый сезон мы провалили. Но он был для нас критичным в плане коронавируса и травм. Можно связать ту неудачу и с изменением лимита на легионеров. На тот сезон повлияла совокупность факторов, а в остальных сезонах все было примерно одинаково.

- В чем заключается эволюция «Зенита», если судить по итогам нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов?
- К нам приходят новые футболисты. Не могу сказать, что мы усиливаем, но точно видоизменяем игру. У нас много проблем, и мы о них знаем, но не всегда получается то, что хочется в плане состава, развития и усиления командной игры.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Шесть очков россиян помогли "Сент-Луису" выиграть у "Флориды""Коламбус" уступил "Торонто", Тарасов сыграл сухой периодРаскрыты основные характеристики смартфона Realme 9iОвечкину расквасили лицо, сломали нос и наложили 8 швовСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейнеНазван возможный новый клуб Дзюбы
«Легия» — «Спартак»: прямая трансляция решающего матча Лиги Европы 09.12.2021
9 ноября 2021 года в Варшаве состоится матч 6-го тура Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».
Как британцы подают пример борьбы с подростковой лудоманией
Букмекерские компании и власти Великобритании ищут новые способы повысить эффективность ответственной игры применительно к несовершеннолетним бетторам.
Кошмар Хави 20 лет спустя. Как «Барселона» впервые в XXI веке не вышла из группы Лиги чемпионов
Уступив 0:3 «Баварии» в заключительном туре Лиги чемпионов, «Барселона» опустилась на третье место в группе и вместо плей-офф главного еврокубка выступит в 1/16 финала ЛЕ. Последний раз такое с каталонцами случалось в 2000 году, когда их нынешний главный тренер Хави защищал сине-гранатовые цвета в качестве футболиста.
Ничья за смелость! «Зенит» показал Абрамовичу свой лучший футбол в 2021 году
Чемпион России в 6-м туре Лиги чемпионов спас ничью с «Челси» (3:3) и с высоко поднятой головой покинул главный еврокубок, чтобы весной продолжить борьбу в Лиге Европы.
Если «Барселона» не спасется сама, спасут ли ее киевляне? Интриги Лиги чемпионов 8 декабря 2021 года
Из 16 участников 1/8 финала Лиги чемпионов известны 12: оставшиеся четыре путевки в плей-офф будут разыграны в матчах заключительного тура групп E, F, G и H. «Плеймейкер» представляет полный расклад.
Арифметика Панарина: 2+2 и 503! Русский лидер «рейнджеров» пошел на шестую сотню в НХЛ (видео)
Две шайбы и две голевые передачи Артемия Панарина принесли «Нью-Йорк Рейнджерс» выездную победу над «Чикаго» (6:2) в матче чемпионата НХЛ, а сам нападающий перешагнул отметку в 500 набранных очков в лиге.
На войне как на войне: «Атлетико» вырвал путевку в плей-офф ЛЧ с дракой, Ибрагимович остался ни с чем
В группе В Лиги чемпионов «Милан» в 6-м туре проиграл дома «Ливерпулю» (1:2) и выбыл из еврокубков. А «Атлетико» на выезде взял верх над «Порту» (3:1) и вышел в плей-офф.
Мбаппе побил рекорд Месси, Месси повторил рекорд Роналду, а «Лейпциг» попал в компанию к «Зениту»
В группе А Лиги чемпионов в заключительном туре «Лейпциг» дома выиграл у «Ман Сити» (2:1) и вышел в 1/16 финала Лиги Европы. Тем временем «ПСЖ» разбил в Париже «Брюгге» (4:1).
Хулиганка с Камчатки. Откуда взялась новая звезда мировых лыж Вероника Степанова
У сборной России в этом Кубке мира что ни этап, то новая звезда. Неделю назад в Руке всех поразил Александр Терентьев, обыгравший в спринте самого Йоханнеса Клэбо. А в Лиллехаммере пришел черед Вероники Степановой: 20-летняя юниорка принесла нашей женской команде первую победу в эстафете за 17 лет.
Госдума хочет запретить быстрые ставки, на российском рынке появился 20-й легальный игрок. Букмекерский обзор
Очередная порция новостей букмекерского бизнеса.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика