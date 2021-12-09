Сергей Семак: «Челси» давал нам вбегать, поэтому для матча такого уровня моментов было создано много

- Поделитесь впечатлениями о матче.

- Игра была открытая, но у нас присутствовали неуверенность, брак, закрепощенность. Потом заиграли активнее, имели много моментов в атаке. С другой стороны, пропустили тоже много. Хорошо, что смогли отыграться. Мы могли и выиграть, и проиграть.

- Ваша команда играла в открытый футбол. Почему в других играх не показали того же?

- «Челси» тоже играл открыто. В предыдущих пяти матчах Лиги чемпионов англичане пропустили один мяч, а сегодня - три. Они сыграли не на максимуме своих возможностей. Главный тренер отдохнуть дал многим футболистам. Очень сложно играть так же во всех матчах, потому что соперники закрываются. Кроме выездной встречи с «Ювентусом», моментов мы создавали не так много. Другие команды играли в свою силу, все старались набрать больше очков.

- «Челси» допустил много остроты на своей половине поля. Вы этого ожидали?

- Неожиданностью это не стало. Любая команда строит свою игру. «Челси» играл активно, высоко. Если есть свободные зоны, то надо еще их использовать. Они давали нам вбегать, было не так много плотности, поэтому моментов было создано много для матча такого уровня. В Лиге чемпионов «Челси» пропустил только один мяч от «Ювентуса». Это говорит о том, что они хорошо играют в обороне. Может быть, сейчас состояние «Челси» хуже, отсюда и трудности в чемпионате и Лиге чемпионов.

Почему в последнее время мало играет Сутормин?

- Ему удобнее играть в схеме с тремя центральными защитниками. Это более атакующий футболист. В нашей нынешней схеме позиция крайнего защитника более привычна для Караваева. И он смотрится лучше.

- Вы играли смелее, чем в других матчах Лиги чемпионов. Как это объясните?

- На нас не давил результат. Игра в обороне - не самое сильное наше качество. Игра показала, что нам сложно действовать с четырьмя защитниками, потому что мы многое позволяем создать сопернику. Какие-то матчи мы проводим в три защитника и результаты в этих встречах лучше, чем в играх с четырьмя защитниками. Все зависит от состояния, от того, что нужно в конкретном матче, против кого играем. Анализируем много фактов, на основании которых делаем заключения.

- Вендел и Азмун сыграют против «Динамо»? И почему вы заменили Ракицкого?

- Ракицкого заменили по здоровью. Хотели сделать это в перерыве, но поговорили с Ярославом, он сказал, что посмотрит, как будет себя чувствовать. Что касается Азмуна, посмотрим, насколько все серьезно и сможет ли он помочь в воскресенье. Завтра-послезавтра определимся. У Вендела спазм мышцы. В ближайшие дни узнаем, есть ли повреждение и сколько времени уйдет на восстановление.

- Вы больше рады, что впервые удалось занять в группе Лиги чемпионов место выше четвертого, или расстроены, что не вышли в плей-офф?

- Мы заслуженно вышли в Лигу Европы. «Зенит» второй раз при мне выходит в евровесну: один раз выходил в плей-офф Лиги чемпионов и один - Лиги Европы. Один раз нам не повезло: набрали семь очков, а с таким результатом команды иногда выходят в плей-офф Лиги чемпионов. Но тогда мы вообще не вышли в евровесну. Только прошлый сезон мы провалили. Но он был для нас критичным в плане коронавируса и травм. Можно связать ту неудачу и с изменением лимита на легионеров. На тот сезон повлияла совокупность факторов, а в остальных сезонах все было примерно одинаково.

- В чем заключается эволюция «Зенита», если судить по итогам нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов?

- К нам приходят новые футболисты. Не могу сказать, что мы усиливаем, но точно видоизменяем игру. У нас много проблем, и мы о них знаем, но не всегда получается то, что хочется в плане состава, развития и усиления командной игры.