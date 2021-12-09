Дмитрий Селюк: Всегда говорил, что Тедеско хороший тренер. «Спартаку» надо было за него держаться

- Вот вам и Тедеско! А уж, как на него катили волну в России: мол, никого не тренировал, «Шальке» убил.

- Если вы поднимите все мои интервью, я всегда говорил, что Тедеско хороший тренер. Так что я точно не катил на него волну. В отличие от так называемых экспертов, которые теперь будут переобуваться на ходу.

- Аргументируйте, чем Тедеско так хорош?

- При нем «Спартак» старался играть в футбол, он начал вытаскивать команду из болота. Была видна положительная тенденция.

Плюс он сам эмоциональный и умел зарядить команду. Мне такие тренеры больше нравятся, чем, к примеру, Витория.

- Ходили разные версии его ухода из «Спартака»: тоска по Родине и семье, что выглядит как-то не серьезно, а также, что руководство клуба само решило от него отказаться.

- Все же, я верю в версию, что Тедеско сам решил уйти. «Спартаку» надо было его оставлять. Если б он остался на пару лет, в «Спартаке» все бы наладилось.

Хотя вполне возможно, что у него в «Лейпциге» не пойдет. Здесь же нет никакой гарантии.

Хочу сказать вот о чем. В России очень «любят» в кавычках, иностранных специалистов.

Эмери был у нас «тренеришка» - выгнали, а он выиграл два Кубка Европы, тренировал «ПСЖ», сейчас отлично работает в «Вильярреале».

Якина уволили из «Спартака», мол, никакой тренер. А под его руководством сборная Швейцарии обошла Италию, и будет играть на чемпионате мира.

Манчини сделал Италию чемпионом Европы.

Можно уже вывести правило: если иностранного тренера в России уволили, значит, хороший специалист.

Зато наши «великие» специалисты не могут обыграть «Рукав» («Рубин» не смог пройти польский «Ракув» в Лиге Конференций. – Прим. ред.).