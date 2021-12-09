КДК РФС закрыл сектора «А» на «ВЭБ Арене» на игру ЦСКА с «Арсеналом»

О САНКЦИЯХ К «ВЭБ АРЕНЕ»

- Комитет рассматривал необеспечение безопасности на стадионе, использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики, и нарушение со стороны болельщика армейцев, который выбежал на поле. Что касается пиротехники, массово был использован 41 файер, три стробоскопа и две дымовые шашки. При этом на досмотре при входе на стадион ничего из этого изъято не было. Также мы рассматривали вопрос отключения камер видеонаблюдения. Они работали, но система видеозаписи была отключена. Точной причины этого пока не установлено. ЦСКА проводит серьезную работу в этом направлении, ведется расследование. В итоге за необеспечение безопасности, использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики и выбегание болельщика на поле, клуб наказан запретом допуска болельщиков на все секторы А на две игры. Запрет на 18 тур с «Арсеналом» считается реальным, на – 19-й условный. Плюс наложен штраф - 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности и 120 тысяч за использование пиротехники. Испытательный срок до конца сезона. За скандирование ненормативной лексики ЦСКА оштрафован на 60 тысяч рублей.

Также клуб оштрафован на 50 тысяч рублей за появление постороннего лица и нарушение санитарного регламента.

Что касается «Зенита», он наказан на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.

О КРАСНОЙ КАРТОЧКЕ СОБОЛЕВА

- Александр приехал на заседание. «Спартак» обратился в КДК по поводу отмены его красной карточки. Мы направили документы в ЭСК, и комиссия подтвердила, что карточка показана верно. У КДК не было основания отменять данное удаление. Дополнительные санкции решено было не применять.

О КРАСНОЙ КАРТОЧКЕ КРЫХОВЯКА

- ЭСК подтвердила правильность показанной красной карточки Крыховяку. Гжегож принял участие в заседании по видеосвязи. Мы его заслушали и решили не применять дополнительных санкций. В итоге игрок пропустит один матч.

О КРАСНОЙ КАРТОЧКЕ КРОТОВА

- Мы запросили у «Динамо» медицинское заключение по Шиманьски. У него диагностирован частичный разрыв передней и задней большеберцовой-таранной связки правого голеностопа. Поэтому мы решили применить к Кротову дисквалификацию на три игры. Если Шиманьски не будет принимать участие в тренировке и матче в течение 15 дней, то эта санкция увеличится вдвое, до шести матчей.

О КРАСНОЙ КАРТОЧКЕ КАСЕНТУРЫ

- Футбольный клуб «Уфа» обратилась в КДК по поводу отмены красной карточки Касентуре. Мы направили документы в ЭСК. Комиссия подтвердила правильность этого удаления. Также «Уфа» была оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

О НАКАЗАНИИ «ЗЕНИТА»

- КДК наказал «Зенит» закрытием фанатских секторов на один матч по итогам игры 17-го тура РПЛ с «Ростовом». За скандирования болельщиками ненормативной лексики клуб оштрафован 90 тысяч рублей. За нарушение санитарного регламента на 20 тысяч рублей оштрафован Сергей Семак.