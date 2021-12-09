ФутболХоккейВолейболБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

КДК РФС закрыл сектора «А» на «ВЭБ Арене» на игру ЦСКА с «Арсеналом»

Сегодня прошло заседание КДК РФС, которое принимало решение по наказанию стадиона «ВЭБ Арена» за беспорядки на фанатской трибуне на матче 16-го тура РПЛ ЦСКА - «Зенит», а также по красным карточкам Александра Соболева, Гжегожа Крыховяка, Вячеслава Кротова и Эгаша Касентуры. Все решения прокомментировал глава комитета Артур Григорьянц.
КДК РФС закрыл сектора «А» на «ВЭБ Арене» на игру ЦСКА с «Арсеналом»
09 декабря 2021 16:45
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: Инстаграм "ВЭБ Арены"

О САНКЦИЯХ К «ВЭБ АРЕНЕ»

- Комитет рассматривал необеспечение безопасности на стадионе, использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики, и нарушение со стороны болельщика армейцев, который выбежал на поле. Что касается пиротехники, массово был использован 41 файер, три стробоскопа и две дымовые шашки. При этом на досмотре при входе на стадион ничего из этого изъято не было. Также мы рассматривали вопрос отключения камер видеонаблюдения. Они работали, но система видеозаписи была отключена. Точной причины этого пока не установлено. ЦСКА проводит серьезную работу в этом направлении, ведется расследование. В итоге за необеспечение безопасности, использование пиротехники, скандирование ненормативной лексики и выбегание болельщика на поле, клуб наказан запретом допуска болельщиков на все секторы А на две игры. Запрет на 18 тур с «Арсеналом» считается реальным, на – 19-й условный. Плюс наложен штраф - 300 тысяч рублей за необеспечение безопасности и 120 тысяч за использование пиротехники. Испытательный срок до конца сезона. За скандирование ненормативной лексики ЦСКА оштрафован на 60 тысяч рублей.

Также клуб оштрафован на 50 тысяч рублей за появление постороннего лица и нарушение санитарного регламента.

Что касается «Зенита», он наказан на 90 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.

О КРАСНОЙ КАРТОЧКЕ СОБОЛЕВА

- Александр приехал на заседание. «Спартак» обратился в КДК по поводу отмены его красной карточки. Мы направили документы в ЭСК, и комиссия подтвердила, что карточка показана верно. У КДК не было основания отменять данное удаление. Дополнительные санкции решено было не применять.

О КРАСНОЙ КАРТОЧКЕ КРЫХОВЯКА

- ЭСК подтвердила правильность показанной красной карточки Крыховяку. Гжегож принял участие в заседании по видеосвязи. Мы его заслушали и решили не применять дополнительных санкций. В итоге игрок пропустит один матч.

О КРАСНОЙ КАРТОЧКЕ КРОТОВА

- Мы запросили у «Динамо» медицинское заключение по Шиманьски. У него диагностирован частичный разрыв передней и задней большеберцовой-таранной связки правого голеностопа. Поэтому мы решили применить к Кротову дисквалификацию на три игры. Если Шиманьски не будет принимать участие в тренировке и матче в течение 15 дней, то эта санкция увеличится вдвое, до шести матчей.

О КРАСНОЙ КАРТОЧКЕ КАСЕНТУРЫ

- Футбольный клуб «Уфа» обратилась в КДК по поводу отмены красной карточки Касентуре. Мы направили документы в ЭСК. Комиссия подтвердила правильность этого удаления. Также «Уфа» была оштрафована на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды.

О НАКАЗАНИИ «ЗЕНИТА»

- КДК наказал «Зенит» закрытием фанатских секторов на один матч по итогам игры 17-го тура РПЛ с «Ростовом». За скандирования болельщиками ненормативной лексики клуб оштрафован 90 тысяч рублей. За нарушение санитарного регламента на 20 тысяч рублей оштрафован Сергей Семак.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Бавария" отправила "Барселону" в Лигу Европы, "МЮ" не смог одолеть "Янг Бойз""Сан-Хосе" выиграл у "Калгари", Барабанов сделал ассистентский дубльВ сборную мира за 2021 год попали Месси, Роналду и БонуччиСамая очаровательная спортсменка мира восхитила фото в лосинахСамая красивая гимнастка России показала, как плавает в бассейне«Увидел состав «Челси» и мне поплохело». Червиченко — о ничьей
2 золота, 6 медалей и 139 тысяч долларов. Какова цена отмены Гран-при для российских фигуристов
Как сложился бы финальный турнир серии Гран-при, который должен был начаться сегодня в Осаке, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.
Тедеско все-таки возглавил «Лейпциг»! Ну и когда Федун теперь снова увидит немца в «Спартаке»?
Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подписал с немецким клубом контракт на полтора года.
«Да не нужен «Зениту» тренер-иностранец! Надо укреплять состав». Игонин — о результатах Лиги чемпионов
Бывший капитан «Зенита» Алексей Игонин прокомментировал «Плеймейкеру» ничью питерцев с «Челси» в заключительном туре Лиги чемпионов (3:3) и их итоговое третье место в группе.
Супергол Оздоева больно аукнется Лондону? Как место в группе влияет на шансы выиграть Лигу чемпионов
Пропустив в компенсированное время от "Зенита", "Челси" довольствовался ничьей в Санкт-Петербурге (3:3) и отдал итоговое первое место в группе "Ювентусу". Казалось бы, что тут такого? Путевка в плей-офф от лондонцев никуда не делась. Однако статистика для команд, выходивших в 1/8 финала со второго места, мягко говоря, неутешительная.
У Месси легких вариантов нет, «Челси» на 50 процентов выпадет «Бавария» или «Реал». Расклад на плей-офф ЛЧ
В Лиге чемпионов определились 15 участников 1/8 финала. Матч "Аталанта" - "Вильярреал" перенесен на 9 декабря, но на распределение команд по корзинам перед жеребьевкой плей-офф результат этой игры не повлияет.
Новый возрастной ценз в фигурном катании — это заговор против России или разумная мера?
Предложение повысить допустимый возраст фигуристов до 17 лет уже внесено в повестку конгресса ISU, который состоится летом 2022 года в Таиланде. Кому это нужно и к чему приведет?
«Легия» — «Спартак»: прямая трансляция решающего матча Лиги Европы 09.12.2021
9 ноября 2021 года в Варшаве состоится матч 6-го тура Лиги Европы между «Легией» и «Спартаком».
Как британцы подают пример борьбы с подростковой лудоманией
Букмекерские компании и власти Великобритании ищут новые способы повысить эффективность ответственной игры применительно к несовершеннолетним бетторам.
Кошмар Хави 20 лет спустя. Как «Барселона» впервые в XXI веке не вышла из группы Лиги чемпионов
Уступив 0:3 «Баварии» в заключительном туре Лиги чемпионов, «Барселона» опустилась на третье место в группе и вместо плей-офф главного еврокубка выступит в 1/16 финала ЛЕ. Последний раз такое с каталонцами случалось в 2000 году, когда их нынешний главный тренер Хави защищал сине-гранатовые цвета в качестве футболиста.
Ничья за смелость! «Зенит» показал Абрамовичу свой лучший футбол в 2021 году
Чемпион России в 6-м туре Лиги чемпионов спас ничью с «Челси» (3:3) и с высоко поднятой головой покинул главный еврокубок, чтобы весной продолжить борьбу в Лиге Европы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика