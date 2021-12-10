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Руй Витория: «Спартак» по праву завоевал первое место в группе

Главный тренер «Спартака» Руй Витория после победы над «Легией» (1:0) в матче группового этапа Лиги Европы отметил, что его команда здорово сыграла тактически, а также высказался об игре Селихова, который отбил пенальти в конце встречи.
Руй Витория: «Спартак» по праву завоевал первое место в группе
10 декабря 2021 00:15
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Спартак»

- Что скажете о матче?

- Это очень важная и сложная для нас победа. «Спартак» отлично действовал тактически. В защите, прежде всего. Футболисты сражались друг за друга, играли компактно. Лишь во втором тайме нам чуть-чуть не хватило концентрации, чтобы более спокойно закончить эту встречу. Мы приехали в Польшу не для того, чтобы отомстить за проигрыш, а чтобы победить и сделали это. Это заслуженная победа наших футболистов. И первое место в группе мы заслужили по праву.

- Какие у вас были эмоции в добавленное время, когда судья пошел смотреть повтор по телевизору?

- Я все равно верил, что мы не упустим победу. И в последние минуты матча мне особенно хотелось верить в справедливость. Так в итоге и получилось. Я не считаю, что одиннадцатиметровый удар был назначен правильно.

- Что скажете об игре Александра Селихова, который отразил два пенальти в матчах Лиги Европы?

- Он показал отличный футбол. Прекрасно защищал ворота. Но я еще раз отмечу, что команда очень хорошо действовала в обороне с тактической точки зрения. Я рад за Сашу, у которого были большие проблемы с травмами в его карьере. Рад, что сейчас у него все хорошо.

- После таких классных матчей Селихова наверняка не жалеете, что дали ему шанс.

- Сейчас очень важный период для клуба. И Селихов в этот сложный период проявил себя просто отлично. То, что случилось в этой еврокампании – это, безусловно, историческое событие. Селихов восстанавливался от повреждения около трех месяцев, и он пришел именно в то время, в которое должен был прийти. Но я хотел бы отметить, что доверяю всем нашим голкиперам.

- Будет ли у вас встреча с руководством «Спартака» по итогам первой части этого сезона?

- Я продолжу работать максимально честно и профессионально, чтобы добиться своей цели – победить в следующей игре. Что касается других вопросов и разных слухов - спросите об этом у кого-то другого. О себе скажу лишь то, что я тренер «Спартака».

- Почему вы выпустили в атаку Игнатова, а не Мелкадзе?

- У Мелкадзе было три месяца на восстановления после травмы. Он с нами провел всего пять тренировок. Можно было убить его нагрузками. С помощью Игнатова и Бакаева мы хотели прибавить в мобильности, и это дало эффект. Мелкадзе мы использовали на контратаках. Но выпускать его в стартовом составе было очень опасно для его здоровья.

- Мало кто верил, что «Спартак» выйдет из группы, а тем более займет в ней первое место. Как вам это удалось?

- С 2015 года я и мой штаб выходили в плей-офф еврокубков, и азиатских кубков. Мы понимаем, как работают эти лиги, эти системы. Футболисты принимают данный вызов. Возможно, «Спартак» и был аутсайдером, но мы понимали, что нужно сделать. Мы пропустили дома мяч от «Легии» на последней минуте. Забили три мяча «Лестеру». У нас был непростой период: до середины декабря мы играем 26 матчей. Но мы добились своего, даже несмотря на все проблемы с травмами и карточками. Я хочу поздравить всех вас и тех, кто находится в раздевалке. Так же отдельно спасибо тем, кто поспособствовал такому успеху. Они поймут, о ком я говорю.

- Каким составом вы будет готовиться к встрече с «Сочи»?

- Сначала надо хорошо восстановиться. Это прежде всего. Мы сделаем все, чтобы добиться победы в предстоящей игре.

источник: «Советский спорт»
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