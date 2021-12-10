Андрей Червиченко: Селихов – красавчик, Витория – лучший! Увольнять его никак нельзя

- Селихов просто красавчик – на таком мастерстве, спокойно отбил этот пенальти! – говорит Андрей Червиченко. - Селихов – лучший! И Витория тоже лучший! При полном отсутствии состава, при том, что у него вообще некому играть – ни одного человека в нападении. Мы же знаем, что если Промес неплохо сыграл с «Ахматом», то на ближайшие три матча о нем вообще можно забыть. И при всей такой ситуации он умудрился вырвать трудовую, хорошую победу.

- Пенальти был?

- Был. Тут с одним журналистом вместе в лайве смотрели, и оба согласились, что Жиго ударил по ноге этого нападающего.

- Главное, что «Легии» ничего не нужно, а если б пенальти забили, то «Спартак» с «Лестером» сравнялся бы по очкам, но у англичан голов больше забито и по личным встречам они тоже впереди. Такова была цена пенальти.

- Я верю, что это наша первая, но не последняя победа над Польшей. И эта победная серия продолжится в марте.

- Итак, Витория молодец, но в Москву все равно едет итальянец Ваноли. Известный российский спортивный журналист, давно живущий в Италии, Георгий Кудинов сказал, что там никто не знает кто такой Ваноли.

- Боюсь, что и у нас никто его не знает. Мало ли, куда он едет? Контракт с Виторией никто не разрывал, его нельзя теперь увольнять. Сейчас там, наверху, договорятся, и Ваноли не пустит в Россию Роскомнадзор, - смеется Червиченко.

- Он же наверняка будет пармезан везти, запрещенный на территории России…

- А это вообще уже будет нарушение закона – контрабанда, - поддержал шутку собеседник.

- Как бы в Варшаве наших болельщиков фанаты «Легии» не побили, они буйные.

- Если побьют – в марте здесь наши фанаты отыграются на поляках.

ПРИМЕЧАНИЕ

«Спартак» обыграл «Легию» в Варшаве в заключительном матче группового этапа Лиги Европы, и вышел в плей-офф турнира вместе с «Наполи».