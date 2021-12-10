«Спартак» в 1/8 финала Лиги Европы, а «Зенит» пока только в 1/16. Как теперь увольнять Виторию?

СЕЛИХОВ ВЫТАЩИЛ «СПАРТАК» В ВАРШАВЕ

Два российских клуба продолжат выступление в Лиге Европы весной – к «Зениту», вышедшему в 1/16 финала с третьего места группы H в Лиге чемпионов, вчера добавился «Спартак». Красно-белые, выиграв в Варшаве у «Легии» - 1:0, стали победителем группы С и оказались сразу в 1/8 финала ЛЕ. Еще один московский клуб – «Локомотив» выступления в еврокубках завершил. Железнодорожники уступили на выезде в рамках Лиги Европы «Марселю» - 0:1 и заняли в своей четверке последнее место с двумя очками.

Красно-белые были в шаге от ничейного результата, что отправляло бы их в Лигу конференций, но «Легия» не смогла реализовать пенальти в компенсированное время. Судья усмотрел нарушение правил со стороны Жиго при помощи подсказки ВАР. Фол был довольно спорный, но словенский арбитр Матей Юг указал на точку. Спас москвичей вратарь Селихов, отразивший удар Пекхарта. Гол Бакаева, забитый на 17-й минуте, в итоге остался победным.

Источник фото: ФК «Спартак»

В параллельном матче этой же группы «Наполи» выиграл в Неаполе у «Лестера» - 3:2, набрал, как и «Спартак», 10 очков, но уступил команде Руя Витории по результатам личных встреч (два поражения). Англичане выступят в Лиге конференций, а поляки завершили еврокампанию.

Интересно, как теперь будут развиваться события вокруг главного тренера «Спартака». Инсайдеры уже даже назвали дату приезда в Москву Паоли Ваноли, которого прочат в сменщики Витории – итальянца якобы ждут 15 декабря. Или уже не ждут? После такого успеха на международной арене тяжело будет боссу клуба Леониду Федуну убедить в своей правоте болельщиков, если он действительно решиться уволить португальца.

ЭМЕРИ РАЗБИЛ «АТАЛАНТУ» ЗА ТАЙМ

Вчера также определился последний участник Лиги чемпионов. Матч группы F «Аталанта» - «Вильярреал» был перенесен на день – с 8 на 9 декабря – из-за сильного снегопада, обрушившегося в среду на Бергамо. В этой встрече разыгрывалось второе место, на которое претендовали оба клуба. Первое в квартете досрочно занял «МЮ», а четвертой командой стал «Янг Бойз». Испанцы опережали итальянцев на очко, а потому их устраивала ничья.

Однако команда Унаи Эмери, опытнейшего кубкового тренера, лихо начала встречу, выиграв первый тайм со счетом 3:0 (дубль у Груневелда). Очевидно, перенос игры крайне плохо отразился на «Аталанте». Очухались хозяева только после перерыва, отыграли два мяча (Малиновский, Сапата), но спасти матч не смогли. Наш Алексей Миранчук прогнозируемо остался в запасе бергамасков, которые теперь отправились в 1/16 финала Лиги Европы. «Вильярреал» же проваливает чемпионат Испании, но сумел поправить свои дела выходом в плей-офф главного еврокубка.

Источник фото: Twitter Villarreal CF

Сеяными при жеребьевке Лиги чемпионов, которая пройдет 13 декабря, будут «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «МЮ», «Реал», «Бавария», «Аякс», «Ювентус» и «Лилль». Несеяными – «ПСЖ», «Челси», «Атлетико», «Спортинг», «Интер», «Бенфика», «Зальцбург» и «Вильярреал».

В 1/8 финала не сыграют друг с другом клубы из одной страны, а также соперники по группе. Их при жеребьевке разведут.

ЛУНЕВ СЫГРАЛ ПЕРВЫЙ МАТЧ ЗА «БАЙЕР»

Что касается Лиги Европы, то напрямую в 1/8 финала вышли победители групп. Помимо «Спартака» это «Лион», «Монако», «Айнтрахт», «Галатасарай», «Црвена Звезда», «Байер» и «Вест Хэм». Отметим, что за клуб из Леверкузена дебютировал экс-голкипер «Зенита» Андрей Лунев. «Байер» играл на выезде с «Ференцварошем» и выставил полуосновной состав, так как досрочно занял первое место в своей группе. Венгры нанесли единственный удар в створ в концовке матча, и он стал победным (1:0). Лунев в этом эпизоде вряд ли мог выручить свою команду.

В стыковых матчах, которые называют также стадией 1/16 финала, жребий образует восемь пар. Это команды, занявшие третьи места в группах Лиги чемпионов - «Зенит», «Лейпциг», «Порту», «Боруссия» Дортмунд, «Шериф», «Барселона», «Аталанта» и «Севилья» (они будут несеяными и первые матчи проведут дома). А также команды, которые стали вторыми в группах Лиги Европы - «Рейнджерс», «Реал Сосьедад», «Наполи», «Олимпиакос», «Лацио», «Брага», «Бетис» и загребское «Динамо».

В Лиге конференций наших клубов на групповой стадии не было. «Рубин» и «Сочи» вылетели еще в квалификации, а «Локо» не смог подняться на третье место в Лиге Европы, что давало право сыграть в плей-офф ЛК.

Победителями восьми групп стали ЛАСК, «Гент», «Рома», «АЗ Алкмар», «Фейеноорд», «Копенгаген», «Ренн» и «Безель». Они уже вышли в 1/8 финала турнира. В стыках встретятся вторые команды групп ЛК – «Маккаби», «Партизан», «Буде-Глимт», «Раннерс», «Славия», ПАОК, «Витесс» и «Карабах». Они станут сеяными, а их соперниками будут третьи команды групп Лиги Европы - «Спарта», «Эйндховен», «Лестер», «Фенербахче», «Марсель», «Мидтьюланн», «Селтик» и «Рапид».