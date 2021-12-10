Маркус Гисдоль: Группа «Локомотива» больше соответствовала уровню Лиге чемпионов, а не Лиге Европы

- Поделитесь впечатлениями о прошедшей встрече с французским клубом.

- Конечно, ни я, ни команда такому результату нашего выступления не рады. С другой стороны необходимо учитывать, каким стартовым составом мы вышли на поле в матче с «Олимпиком», какие у нас сегодня были опции. После игры я сказал своим ребятам, что они хорошо отработали на поле. Они сделали все, что смогли. Просто сегодня «Марсель» был лучше нас.

- На ваш взгляд, «Олимпик» был самой сильной командой в группе?

- Это очень непростой вопрос. Мне довелось сыграть со всеми тремя соперниками по группе, и каждый раз у нас были непростые матчи. Хотя и были шансы набрать очки. Когда я возглавил «Локомотив», мне сразу сказали, что группа больше соответствует уровню Лиги чемпионов, а не Лиги Европы. Поэтому все изначально понимали, что обобраться в следующий раунд турнира нам будет непросто. Отмечу, что уровень «Олдимпика» можно сравнивать с «Лацио» и «Галатасараем».

- Уже что-нибудь известно по поводу серьезности повреждения Камано? Есть ли какие-нибудь предварительные данные?

- Вы прекрасно знаете нашу ситуацию на данный момент с травмированными футболистами. И теперь к ним еще добавился Франсуа. К сожалению, у него какая-то проблема с рукой, но мы пока ничего не знаем наверняка. Возможно, перелом, возможно, что-то другое. Надеемся, все-таки его повреждение окажется не столь серьезным. Но если говорить о травмах, которые преследуют нашу команду последнюю неделю или месяц, то это, конечно, что-то невероятное.

«Мы сильно разочарованы тем, что проиграли матч французам.»

- Как восприняли поражение от «Олимпика»?

- Мы сильно разочарованы тем, что проиграли матч французам. Но я хочу отметить, что при этом мы показали хороший настрой, особенно во втором тайме. А вот первый тайм получился более тяжелым для нас. Но мы бы бились до самого конца и уходим с высоко поднятыми головами.