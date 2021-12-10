Сандро Шварц: Мы чувствуем, что ситуация вокруг матча с «Зенитом» наэлектризована

- Какие ожидания от матча с «Зенитом»?

- Сейчас мы в предвкушении этого матча лидеров чемпионата. Команда приедет сложная, мы понимаем, что соперник мастеровитый. Но мы верим в свои силы. Нам надо будет отдать все, что у нас есть, чтобы добиться результата. Эта неделя проходит позитивно для нас, мы готовы к игре.

- Уже есть информация, что завтрашний матч ЦСКА будет перенесен из-за холода. Вашей игре это не угрожает? Как вам игра в такую погоду?

- В прошлом году, когда мы играли на Кубок со «Спартаком», тоже было морозно. Мы тренировались при -16. Нас холодами не удивить. Парни проводят тренировки полностью на открытом воздухе.

- Каково состояние Лаксальта? Он попадет хотя бы в заявку?

- Лаксальт будет в заявке, но мы не знаем, сможет ли он выйти по ходу матча. Нет решения по этому вопросу.

- Вендел и Азмун у «Зенита» под вопросом. Насколько для вас важно, сыграют они или нет?

- Независимо от того, кто выйдет против нас, мы понимаем, что у «Зенита» мастеровитые игроки, с высокими качествами. У них большая скамейка и можно будет их заменить без потери качества. Нам нужно проявить свое максимальное мастерство, отдать все силы.

- Матч будет очень важным – за первое место. Не планируете ли вы сказать игрокам дополнительную речь перед игрой?

- Мы знаем, что увеличилась возможная численность стадиона, и мы этому очень рады. Почти каждый, кто придет, будет нас поддерживать. Что касается эмоционального заряда перед игрой, это тоже важный фактор. Но не стоит забывать о внутреннем содержании игры, и о том, как мы должны будем играть. Надо говорить о тактических соображениях и футбольной составляющей.

- В матче с «Уфой» вы опробовали Захаряна на позиции форварда. Что вас к этому подвигло и остались ли им довольны?

- Захарян сыграл на новой позиции, но это продержалось две минуты, потому что Шиманьски получил травму. Поэтому не могу сказать, насколько эксперимент удался.

- При подготовке к матчу вы анализировали игру первого круга с «Зенитом»?

- Конечно, мы посмотрели ту игру. После нее прошло 5-6 недель. Мы проанализировали весь отрезок, который «Зенит» играл все это время, а также его сильные стороны. После матча с «Зенитом» все последующие матчи мы выиграли, и с этой уверенностью подходим к предстоящему матчу.

- Станет ли отсутствие Ракицкого большим подспорьем для «Динамо»?

- Мы уже говорили, что он важен для своей команды, но «Зенит» имеет длинную скамейку, в которой много игроков высокого класса.

- Есть ли шанс у Шиманьски сыграть в предстоящем матче?

- Медицинский штаб делает все, что от него зависит, чтобы подвести его к этой встрече. Но на данном этапе он не провел тренировок в общей группе, и только завтра мы сможем понять, сыграет ли он или нет.

- Удивили ли вас результат и игра «Зенита» в матче против «Челси», и насколько изменится игра петербуржцев во встрече с «Динамо», как думаете?

- Тот результат, которого добился «Зенит» с «Челси», меня не удивляет. Первая игра против этого соперника тоже была равная. Поэтому не стоит говорить, что результат неожиданный. Когда соперник позволяет играть, такая команда, как «Зенит», может извлечь выгоду из этой ситуации. Мы не знаем, насколько у них состав претерпит изменения после «Челси», но нам надо будет отталкиваться от своей игры.

- У «Зенита» пропустит игру Ракицкий. Ждете Сантоса или ожидаете что «Зенит» сменит игровую схему?

- Мы знаем, что Ракицкий дисквалифицирован, и понимаем, насколько это важный для «Зенита» игрок, но у питерцев длинная лавка, чтобы заменить игрока. Если говорить о Сантосе, мы понимаем, что он может выйти в схему с тремя центральными защитниками или «Зенит» сыграет в четыре центральных защитника, как они играли с «Локомотивом», когда Сантос был четвертым защитником. Возможна вариативность.

- Для вас это самый большой матч в вашей российской карьере, и есть ли у вас волнение перед этой игрой?

- У меня было много больших матчей и как у тренера, и как у игрока. Не хотелось бы сравнивать. На данном этапе есть здесь и сейчас. Мы за последнее время проделали большой объем работы, много провели отличных тренировок. Такое завершение года, когда встречаются первая и вторая команда, - это лучшее, что может быть. Мы в предвкушении и понимаем, что ситуация вокруг этой игры наэлектризована.

- В последние дни активно пишут, что вы и Бувач готовы продлить контракты с «Динамо». Вы можете это подтвердить?

- Каждый знает, что нам комфортно работается в клубе. Нам здесь нравится. Переговоры находятся в стадии обсуждения, и, как только будет принято итоговое решение, мы обязательно дадим вам знать.

- Плиев и Сазонов получали не так много практики. Рассчитываете ли на них весной или будете искать им новые команды?

- Это ребята, которые всегда показывают профессиональное отношение на тренировках, и это очень важно. На данном этапе у них нет больной игровой практики, к сожалению. Но для нас важны не только те футболисты, которые выходят в стартовом составе, но и те, кто находится в запасе.

- Захарян получил награду «Первая пятерка», как лучший молодой игрок чемпионата. Как он отреагировал на это, и был ли у вас с ним отдельный разговор по этому поводу?

- Мы не говорили с ним об этой награде. Сейчас все наши мысли об игре с «Зенитом». Это заслуженная награда и является подтверждением, что на протяжении долгого времени он упорно работает над своим развитием. Я рад, что эта награда доставалась нашему игроку. Хочу отметить, что не изменился его подход к тренировкам. Арсен проявляет исключительную фокусировку на игре. Сегодня, после того, как он получил приз, он полностью проделал свою работу на поле.

- Сегодня международный день футбола. Собираетесь его отметить?

- Мы заем об этом. В России больше праздников, чем в Германии. К этому надо привыкнуть. Пока не думали, как будет праздновать день футбола с тренерским штабом.