Витории надо брать деньги и уходить «горячим». А «Спартаку» его не удерживать

Если бы не Саша Селихов, отправился бы Витория в никому ненужную Лигу конференций, которая отнимала бы по весне силы у команды, которой крайне необходимо выбираться из турнирного болота в чемпионате. К девятому месту в РПЛ ее привел никто иной, как главный тренер.

Понятно, что тяжело отбросить в сторону эмоции от выхода в 1/8 финала Лиги Европы с первого места. Да из такой непростой группы. Этого так ждали, устали о таком мечтать. И вот оно свершилось. Но не лучший вечер был у «Спартака» в польской столице, если будем говорить о качестве футбола.

К провалу было очень близко и в еврокубке, красно-белые встали на край пропасти в Варшаве не просто так – прикатились туда со своей игрой. «Легия» сегодня третий с конца клуб польского чемпионата, за осень команда прилично деградировала, проиграв перед повторной встречей с москвичами 8 игр из 9. Даже тренера сменила в октябре, но падение не прекращается. Это точно был не тот соперник, по которому можно было судить об уровне игры российского клуба. Но «Спартак», тем не менее, задрожал в концовке, лишь чудом отстояв победу.

Если бы в противниках был «Наполи», была бы понятна трусливая тактика и игра на удержание. Но это был аутсайдер далеко не самого сильного чемпионата в Европе. Гол поляки привезли себе сами, потеряв мяч на ровном месте. Больше ничего серьезного гости не создали. Забили бы хозяева 11-метровый, ни одна зараза сегодня не сказала бы добрых слов в адрес португальца.

Получается, что работу Витории мы увязываем с игрой его вратаря. С одним его действием. А голкипер этот вылез из запаса не по тому, что Руй рассмотрел в нем талант. По той причине, что тезка Селихова Максименко не оставил вариантов продолжать держать его первым номером. Промахи последнего были так вызывающе, что все вокруг только и кричали, чтобы его как можно скорее убрали с ворот.

Есть ли в этом заслуга Руя? Сомнительно. А в том, что перестал попадать в состав еще один набедокуривший по осени персонаж – защитник Николай Рассказов? Тренера призывали месяца полтора, чтобы он перестал издеваться над психикой своих болельщиков. Рассказов завалил игру с «Лестером» в Москве практически в одиночку, затем была упущенная не без Коли победа над «Ростовом» в домашнем матче. Но Руй упорно ставил его в основу снова и снова, пока не случился матч в Уфе, где защитник вышел на замену, поучаствовал почти сразу в голе в спартаковские ворота, а через несколько минут после этого уже отправлялся в раздевалку с двумя предупреждениями.

Где был Руй, пока рак на горе не свистнул? Опять вопросы. Их очень много по игре его команды в чемпионате России, где за 17 туров выиграны лишь шесть матчей, забито всего 20 мячей. Да, другая картина у «Спартака» в еврокубках, но точно не скажешь сегодня, что тренер построил в своем коллективе систему, отладил схемы, поставил игру. «Спартак» сегодня абсолютный полуфабрикат, а не готовый продукт. Его за полгода Руй не сделал.

Последние игры убеждают только в том, что при португальце футболисты готовы биться до конца. Они вообще большие молодцы, это мы видели по последним играм в чемпионате, когда в меньшинстве красно-белые сначала вырвали ничью у «Локомотива», а затем – победу у «Ахмата». Не каждый клуб способен на это, играя в вдесятером.

Есть ли в этом заслуга Витории? Быть может, что да. А может, что и нет. Разве при Тедеско «Спартак» не сражался? Бился так же, с теми же игроками. Только место было у итальянского немца другое. Мы его вообще не ценили, это теперь, когда Доменико возглавил «Лейпциг», будем говорить, что всегда видели в нем задатки большого специалиста.

Что до Витории, на его месте увольнения надо даже желать. Получит не только неустойку, но и наверняка в скором времени новую работу. Стать первым в группе с «Наполи» и «Лестером» - это хорошая площадка для старта нового этапа в карьере. В «Спартаке» с его вечными закидонами в руководстве получишь лишь головную боль, постоянный прессинг и ненависть Заремы, которая давно нашли клубу нового тренера.