«ДИНАМО» БЕЖИТ, «ЗЕНИТ» НЕ ДРОЖИТ

НЕДАВНО ИГРАЛИ – 4:1

​​Матч «Динамо» и «Зенита» крайне интересен тем, какие выводы тренеры сделают из совсем недавнего матча между собой. Чуть более месяца назад прессинг Динамо неплохо работал (несмотря на счёт), а итог определили стандарты «Зенита» и перестроение Семака с переходом на лонгбольную связку нападающих, цитируем мы известный телеграм-канал «СБГ аналитика».

Автор напоминает, что первые 65-70 минут прессинга от «Динамо» в том матче - это пока все ещё худший отрезок «Зенита» под прессингом соперника. 12 переходов владения около своей штрафной (из них 3 – с последующими ударами «Динамо») - это очень много. Как «Динамо» запирало Зенит в его трети поля, видно было даже по карте положений и передач. Сегодня же Зенит будет ещё более уязвимым под прессингом без Ракицкого и Вендела (скорее всего).

КАК «ЗЕНИТ» ПОСТУПИТ С ДИНАМОВСКИМ ПРЕССИНГОМ?

С другой стороны, «Динамо» - команда с самой высокой линией обороны в лиге и, пожалуй, одна из самых интересных в прессинге. «Челси» за высокую линию обороны сполна поплатился в последнем матче группового этапа. «Зенит» всё лучше атакует зоны за спинами защитников в полуфлангах.

В предыдущих матчах против Зенита (кроме последнего), Шварц выбирал довольно прагматичную и осторожную тактику. Сейчас выбор ещё сложнее. Максимально высоко поджимать Зенит? Или не оставлять много пространства за спинами своих защитников, ведь Зенит изначально может строить игру через длинные передачи от защитников?

Интересно пристально посмотреть и изучить предшествующие сегодняшнему матчи соперников. Канал «Давайте проанализируем это» обратил внимание в яркой лигочемпионской игре «Зенита» сразу несколько факторов. Все они так или иначе связаны с первым таймом - во втором характер матча изменился.

Во-первых, было заметно стремление выходить в атаку низом, минимизация длинных передач, вытягивание соперников в прессинг и освобождение пространства для рывков Азмуна, Клаудиньо, Малкома на пространстве.

Во-вторых, максимально гибкая атака и метод «организованного хаоса» при построении атак. Формально команда вышла играть в 4-2-3-1: Барриос и Вендел составили пару опорников, Клаудиньо, Кузяев и Малком расположились над ними. Но по факту игроки постоянно менялись местами и залезали в «чужие зоны».

В-третьих, Клаудиньо был хорош, впервые получил удовольствие от его игры в Лиге чемпионов. Пользовался ролью свободного художника, создавал коридоры для передач, задёргал рывками бедного Аспиликуэту (сначала выдёргивал его в недодачу, потом резко разворачивался и бежал за спину), при этом показал высочайшую надёжность, 90% точности передач для атакующей позиции - это супер. Если бы добавил ещё резких разворотов с мячом и дриблинга (он всё же пока перестраховывается и быстро отыгрывается), а также лучше отзащищался бы при втором и третьем пропущенных голах, был бы вообще шедевральный матч;

В-четвертых, «Зенит» смело прессинговал вверху, поднимал всю атакующую группу, только Барриос оставался страховать опорную зону. При этом больше всего моментов команда создала после перехватов в середине или даже на своей трети, а не на чужой. Пять моментов до перерыва - именно после хорошей отработки переходов. Небрежность «Челси» при розыгрыше, узкое расположение игроков «Зенита», быстрая перепасовка и подготовка финальных передач, классные открывания Азмуна и Малкома - всё совпало.

Во втором тайме качество прессинга, напоминает автор, ухудшилось (более того, он стал причиной второго пропущенного гола - слишком большой разрыв), вынужденные замены негативно повлияли на игру, системного способа создания моментов уже не прослеживалось. Но поражения «Зенит» всё равно не заслужил. Здорово, что получилась нехарактерная для матча вертикальная атака с работой на подборах и дальним ударом Оздоева.

ЧЕГО ЖДАТЬ СЕГОДНЯОТ «ДИНАМО»?

Известный динамовский журналист Дмитрий Деруец пишет в своем канале «Человек Д», что матч легок для сравнения с игрой первого круга - она была всего-то полтора месяца назад. «Очень робко начали, а успокоились только после пропущенного мяча. На домашнем стадионе должно быть иначе, мне кажется, первые минуты критически важны. Зениту вполне может понадобиться время, чтобы после Челси обрести нужный настрой. Ярость, сверхагрессия со стартового свистка могут сработать. Физически динамовцы шикарны, это надо будет доказать в концовке».

«Зенит» в России по-прежнему никто не может переиграть на дистанции целикового матча. «Арсеналу» повезло, «Ростову», в общем, тоже. «Сочи» прекрасно использовал моменты и большинство. «Урал» - опять же в большинстве - закрылся глобально, так «Динамо» не сыграет. «Динамо» надо попробовать 90 минут провести более менее на равных и лучше использовать моменты.

Ярослав Ракицкий - важнейший футболист Зенита. Без него в старте Питеру тяжело, из последнего: проиграли в Туле, ничья с «Локомотивом», ничья в Уфе в мае. Расписывать ничего не буду, сами уже знаете: защитник Ярослав влияет на стандарты, позиционное нападение. Плюс несгибаем по духу. Такого просто другим человеком не заменить.

ЗАЯВКИ

Против «Арсенала» и Азмуна не было, который сейчас под вопросом. Вспомним стартовый состав Зенита: три ЦЗ - Сантос, Чистяков, Ловрен. На флангах Круговой и Сутормин. В полузащите Кузяев и Вендел, в тройке нападающих Дзюба, Ерохин, Малком. Сейчас вместо Вендела, допустим, Барриос, а Ерохина заменит Клаудинью. Вполне боевой состав, с вариантами замен.

Диего Лаксальт будет в заявке. С одной стороны готов допустить, что уругвайца сознательно подводили к этому матчу. С другой - Шварц замечен в играх разума, хитрит, темнит. Допустим, Диего в старте. Тогда рубка Уругвай/Парагвай vs Бразилия нам обеспечена. Люблю такое. Люблю жестких защитников. Ну и вопрос номер два - Шиманьский. Вот тут, скорее всего, поберегут. Моро, Фомин, Захарян. Грулев, Макаров, Тюкавин. Если все так, очень важна успешная, полезная, результативная игра Кости. В Петербурге не все получилось.

Статистика домашних встреч с «Зенитом» в российское время у «Динамо»отрицательная. Но был хороший отрезок в 2007-09 годах, три победы подряд. Сейчас надо повторить результат прошлого года, одержать вторую победу дома подряд. Вспомним шесть очков этого сезона с «Рубином»: без преодоления больших успехов не достичь.

ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА

День в день год назад играли с Зенитом же в Петербурге. 1-3. В декабре в целом в РПЛ дома проиграли лишь раз - Анжи в сезоне вылета. В остальных 8 матчах даже не пропускали. 8 побед.

Судья - Карасев. На VAR - Москалев. Сергей Карасев и «Динамо» в этом сезоне - результативные, но разочаровывающие матчи. 2-2 в Тушине и 1-4 в Петербурге. Вопросов к арбитру особых нет (опасная игра против Евгеньева со «Спартаком» разве что).