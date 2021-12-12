И вновь зимний чемпион – «Зенит»! «Динамо» не удалось дожать лидера РПЛ (видео)

«ЗЕНИТ» БЕЗ ФОРВАРДОВ, «ДИНАМО» БЕЗ ШИМАНЬСКИ

Заключительный тур осенней части сезона РПЛ подарил болельщикам, возможно, центральный матч всего второго круга. Динамовцы отставали от «Зенита» всего на два очка и принимали лидера на своем поле. Чемпион периодически теряет очки в матчах с командами ниже классом, но в топ-матчах, когда действительно надо, всегда выкладывается по максимуму и нередко разбивает конкурентов. Тех же подопечных Сандро Шварца в первом круге они порвали 4:1, а вообще выиграли у бело-голубых в пяти из шести последних встреч.

На сей раз составы команд были далеки от оптимальных. Москвичи в предыдущем туре потеряли определяющего игрока середины поля Себастьяна Шиманьски. Как бы мы ни хвалили селекцию бело-голубых, вариантов у Шварца не так много. Он выбрал тот, к которому прибегал уже неоднократно – отправил на вакантную позицию Арсена Захаряна, а на левом краю атаки появился Вячеслав Грулев. Отметим также, что восстановившийся Диего Лаксальт попал в заявку впервые с середины сентября.

У Сергея Семака потери даже более основательные. В заявке вообще не оказалось ни одного профильного нападающего. У Сердара Азмуна повреждение. Клуб сообщил о том, что аналогичная проблема и у Артема Дзюбы. СМИ сообщают даже, что он уже отпущен в отпуск, но с учетом того факта, что он потерял место в основе, на что всегда очень резко реагирует, не исключено, что дело не в состоянии здоровья. Не будем гадать, просто последим за развитием ситуации.

В результате Семак принял решение сыграть с ложной девяткой. Атакующее трио составили Малком, Клаудиньо и Андрей Мостовой. Не оказалось на поле и дисквалифицированного Ярослава Ракицкого, что сподвигло Семака вернуться к игре в четыре защитника, в которой в текущем сезоне команда выглядела не так фундаментально. Перед игрой казалось, что после эмоциональной и энергозатратной игры с «Челси» это может усложнить гостям жизнь, но эти ожидания оправдал лишь второй тайм.

СУДЕЙСКИЙ АБСУРД И «СПРАВЕДЛИВЫЙ» КЛАУДИНЬО

Хозяева очень активно начали матч, но уже на первых минутах получили пенальти в свои ворота. Мостовой на углу штрафной устремился к мячу в направлении углового флага, почувствовал контакт со стороны преследователя Дмитрия Скопинцева и рухнул на газон. Арбитр Сергей Карасев поначалу позволил продолжить игру, а затем был приглашен к монитору и решение изменил.

И вот что хочется сказать на сей счет. Защитник действительно коснулся соперника в двух точках – ладонью без акцентированного движения и приложения силы в районе спины и коленом стопы. Если 11-метровый назначен за руку, то трактовки правил надо переписывать, потому что не каждый факт контакта является нарушением. Просто невозможно упасть лишь от того факта, что кто-то тебя так легонько коснулся. А если речь о «нарушении» в ногах, то его не было. Динамовец бежал за оппонентом и не пытался вступить в отбор, а касание стало стечением обстоятельств. Может, современные трактовки полагают такой подход, но это полная ерунда. Показательно, что эти «нарушения» приходится разглядывать с микроскопом на экране, чтобы наказать команду «почти пенальти».

К счастью, все же почти. Справедливость неожиданно восстановил Клаудиньо. В отсутствие Дзюбы именно он подошел к 11 метрам, но пробил мимо. Вряд ли бразилец проявил джентльменство, но очень хорошо, что такой нелепый эпизод не сломал игру.

НОВЫЙ «ЗЕНИТ» СЕМАКА: КОНТРОЛЬ НИЗОМ И СКОРОСТЬ

Нередко бывает так, что не реализовавшую пенальти команду это деморализует, но зенитовцы достаточно опытны и мастеровиты, чтобы правильно реагировать на неудачу. Они почувствовали уверенность в своих силах и стали очень хладнокровно выходить из-под активного прессинга соперника за счет короткого паса.

Семак все активнее использует этот прием – сколь более осознанный, столь и рискованный. Дело в том, что когда команда выходит из-под прессинга, получает простор для развития быстрой атаки, а мяч находится у футболистов в ногах, что упрощает его контроль. Плюс поддержать атаку в такой ситуации успевает больше футболистов, то есть адресатов для паса у игрока с мячом больше. С другой стороны, обрез на своей половине поля становится опаснее. Семак сознательно идет на этот риск, а в данном конкретном случае еще и альтернативы не имел – гениально владеющий длинным первым пасом Ракицкий и способный зацепиться вверху Дзюба не доступны.

Впрочем, и без них чемпион отлично держал мяч и за счет этого контролировал игру. И хотя моментов и даже до передач в штрафную дело почти не доходило (динамовцы за счет движения выжигали все пространство на своей трети поля), создавалось впечатление, что зенитовцы могут прибавить в любой момент. Хозяевам оставалось только много бегать без мяча, озадачивая зрителей вопросом: в надолго ли их хватит?

Хватило всего на 33 минуты. Не так уж много, но показательно. Зенитовцы открыли счет, выбежав в контратаку со своей половины поля – Малком протащил мяч через полполя и покатил направо Мостовому, а тот, казалось, затянув с решением, дождался забегания Вячеслава Караваева, чей зрячий прострел на Клаудиньо оказался голевым. Бразилец выскочил из-за спины Гильермо Варелы и с линии вратарской поразил ворота Антона Шунина.

Шикарная контратака «Зенита». Каждый игрок здесь – просто красавчик 👍🏻 pic.twitter.com/EJitHtZwWr — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 12, 2021

Хозяевам же по итогам 45 минут не удалось ничего, кроме длительных периодов сдерживания сине-бело-голубых. Один удар весом 0,03 xG тому подтверждением.

РАЗНИЦУ В «ЗЕНИТЕ» ДЕЛАЮТ ЛЕГИОНЕРЫ

В заключительном тайме года не приняли участие Малком и Вендел. Оба по ходу первой половины получили повреждения и из раздевалки на поле не вернулись. Вендела вообще стукнули прямо перед финальным свистком, и эта потеря была действительно значима – он доминировал в середине поля во всех аспектах. Лучше него в первой половине играл только Клаудиньо.

Без этих двоих «Зенит» сильно потерял в качестве. Магомед Оздоев заметно уступает конкуренту по позиции в умении действовать под давлением, качестве передачи и объеме работы, а Александр Ерохин не способен так тащить мяч, разгоняться и обыгрывать оппонентов, как Малком. Как следствие, прибавившему в прессинге «Динамо» удалось перевести игру на чужую половину поля и заметно больше владеть мячом. Появились хотя бы дальние удары, которых не хватало первом тайме.

Доставки мяча в штрафную хозяевам по-прежнему не хватало, но редкие подобные эпизоды позволяли рассчитывать на остроту у чужих ворот. До поры питерцы выдерживали, но все-таки не уследили за Скопинцевым, замкнувшим на дальней штанге подачу Варелы. Больше всех похвалы за этот гол заслуживают Денис Макаров, здорово обманувший всех на фланге и покативший на Варелу, и Захарян, уведший Караваева с дальней штанги к центру. Бить Скопинцеву никто не мешал.

Совсем один остался Скопинцев в штрафной. Разобрался элегантно 👏🏻 pic.twitter.com/EWAej9yIR7 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 12, 2021

ЧЕМПИОН СОГЛАСЕН НА НИЧЬЮ

«Зенит» уже ни морально, ни физически, ни кадрово не был готов к тому, чтобы переламывать игру и возвращать себе инициативу. Даже уход с поля замененных игроков наглядно демонстрировал согласие на ничью. Редкие вылазки гостей особой опасности не таили, а вот хозяева в концовке имели шансы додавить соперника. Но им не хватило ни класса, ни удачи.

Ничья с учетом поочередного подавляющего преимущества команд в каждом из таймов стала справедливым исходом и лишь подчеркнула значение бразильских легионеров «Зенита». Именно они делают разницу. В остальном чемпион России – довольно обычная команда, но именно он выиграл осеннюю часть сезона и в двух очках от ближайшего преследователя ушел на зимний перерыв. А для бело-голубых и незначительное отставание от лидера вполне сойдет за подарок Деда Мороза на Новый год.

РПЛ. 18-й тур

«Динамо» - «Зенит» - 1:1 (0:1)

Голы: Клаудиньо, 34 – 0:1. Скопинцев, 72 – 1:1.

Нереализованный пенальти: Клаудиньо, 11 (мимо).

«Динамо»: Шунин, Варела, Бальбуэна, Ордец, Скопинцев, Фомин, Моро, Захарян, Макаров, Грулев, Тюкавин (Игбун, 85).

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Ловрен, Чистяков, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев (Круговой, 87), Вендел (Оздоев, 46), Малком (Ерохин, 46), Мостовой (Сутормин, 87), Клаудиньо (Кузнецов, 90+4).

Предупреждения: Дуглас Сантос, 45+2. Моро, 69.

Судья: Карасев (Москва).