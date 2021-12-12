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«Зенит» отскочил в Москве. Счет 1:1 оставил питерцев лидерами

«Зенит» не без труда удержал ничью в матче с «Динамо», питерский клуб пока остался лидером чемпионата. К матчу команды подходили в разной готовности и с разным запасом сил. Что пишут аналитики и эксперты о схемах, построении составов и ходе игры – в нашем обзоре.
«Зенит» отскочил в Москве. Счет 1:1 оставил питерцев лидерами
12 декабря 2021 16:52
автор: Сергей Терехов
автор фото: Евгений Асмолов / ФК «Зенит»

СТАРТ И ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ИГРАЕТ «ЗЕНИТ»

Структуру «Зенита» в атаке с бразильцами и Мостовым не описать, все строится на импровизации и свободе. Чисто номинально это 4-2-3-1 или 4-4-1-1, но на острие, не считая Мостового, чуть чаще оказывался Вендел (ЛП), плюс Клаудиньо. Клауд, судя по всему, вообще не ограничен зонами. Он смещается куда хочет и когда хочет. Этот хаос, конечно, создаёт очень много сложностей для хозяев. Так описывал события первого тайма уважаемый нами канал «СБГ аналитика».

Прессинг «Динамо» с триггером по Чистякову - не работает. К розыгрышам в начале атак подключаются Клаудиньо и Вендел. Опять же, «Динамо» мешает непредсказуемость «Зенита». Сложно разбирать в прессинге всех игроков, когда с высоких позиций приходят номинальный вингер и нападающий. Но Шварца это не сильно удивило, потому что «Динамо» с самых первых минут и не ставило задач в высоком прессинге, изначально отходя в средний блок обороны. Высокий прессинг был в редких эпизодах, ну и уже после пропущенного мяча, когда необходимо было раскрываться.

Матч с «Челси» из-за дисквалификации пропускал Чистяков, матч с «Динамо» – Ракицкий, напоминает Александр Дорский, ведущий блестящего канала «Open the Doors». Казалось, из-за этого Семак все равно не отойдет от трех центральных защитников – в оборону опуститься Барриос, а пару опорных составят Вендел и Кузяев.

Конечно, это больше теория. Без Чистякова Семаку пришлось бы переставлять защитников в тройке – и Барриос, и Ловрен играли правым центральным. Без Ракицкого «Зенит» вообще остается без левоногого профильного центрального защитника.

Правда, этот вопрос можно было решить – перевести в центр Дугласа, а налево выпустить Кругового. Тут и два левши, и Дуглас, блестяще работающий с мячом, в середине для более качественного выхода из обороны.

Раз Кругового в старте нет, то Дуглас точно сыграет слева.

«Зенит» мог сыграть разными вариантами:

  • 3-4-3 (Караваев и Дуглас – латерали, Барриос, Чистяков, Ловрен – в обороне, Вендел и Кузяев – в опорной, Малком и Клаудиньо – под Мостовым).
  • 4-3-3 (Караваев, Ловрен, Чистяков, Дуглас – Барриос, Кузяев, Вендел – Малком, Клаудиньо – Мостовой).

В любом случае сзади остается с игроками с не очень хорошим первым касанием и не очень хорошей передачей низом, левым центральным защитником без левой ноги. И это в матче против самой прессингующей и интенсивной командой лиги.

В первом тайме у «Динамо» был тотальный провал, команды просто не было на поле – очень грустно, особенно на фоне предматчевых ожиданий и кадровых проблем «Зенита».

У «Динамо» в первом тайме:

  • 1 удар – худший показатель при Шварце,
  • 0 ударов из штрафной – худший показатель при Шварце,
  • 6 передач в штрафную – предпоследний результат при Шварце (5 было в первом тайме со «Спартаком» в марте 2021-го),
  • 1 касание в чужой штрафной – худший результат при Шварце.

Это касание – верховая борьба Бальбуэна после навеса со штрафного в добавленное время.

1 касание в чужой штрафной до перерыва – абсолютно худший результат всей РПЛ-2021/22.

Но, кажется, все может измениться. Не продолжит игру Вендел, скорее всего, из-за травмы закончил с футболом в этом году и Малком. И оно действительно изменилось.

ВТОРОЙ ТАЙМ: «ДИНАМО» ОЖИВАЕТ

Команды провели два контрастных тайма, причиной чему во многом стали кадровые проблемы питерцев.

«Зенит» раз за разом ловил соперника на быстрых (на удивление) контратаках и должен был забивать больше. И, как пишет канал «ЭкСпорт», наверняка удержал бы победу, не случись травмы Малкома и Вендела. И это в придачу к отсутствию Азмуна и Дзюбы, вследствие чего СБГ вышли на поле без номинальных форвардов.

После вынужденных замен лидеров гости растеряли большую часть своего атакующего потенциала, скорости упали, и игра пошла уже по сценарию бело-голубых, которым сегодня, к слову, не хватало тонкости Шиманьского. В концовке хозяева отчаянно давили, но на победу не наиграли.

Цифры матча. В первом тайме «Динамо» нанесло по чужим воротам 1 удар, во втором - 12.

источник: «Советский спорт»
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