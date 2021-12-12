Сергей Семак: Вынужденные замены кардинально повлияли на ход игры во втором тайме

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Шварцу.

- Хотелось бы поблагодарить болельщиков, которые гнали нас вперед, за атмосферу, которую они создали на матче. В первом тайме мы хорошо оборонялись, но не очень хорошо атаковали. Было много не вынужденных ошибок. У «Зенита» был больший процент владения мячом. А мы не вошли в ритм. Во втором тайме много играли вперед, были агрессивны. Логическим последствием стал наш гол. Была сложная игра против крепкого соперника. Исход матча закономерен.

- Когда вы поняли, что Шиманьски не сыграет?

- На протяжении всей недели мы готовили план «Б», если он не сможет сыграть. Вчера на предматчевой тренировке мы приняли решение снять с нее Шиманьски после 15 минут. Тогда и стало понятно, что он не сыграет.

- Первый тайм был за «Зенитом», второй за «Динамо». Какую линию усилите зимой и возможен ли приход немецких футболистов?

- Я считаю, что стакан был наполовину полон. Мы хорошо оборон в первом тайме, но не находили свободных зон при владении с мячом, и совершали много не вынужденных ошибок. Но во втором тайме картина была другая. А что касается усиления, у нас хороший состав. Главная задача - работать в том же духе и развивать этих игроков. Нам надо будет посмотреть. Мы сейчас довольны теми футболистами, которые есть, и их игрой. Я горд за них, особенно за тот объем работы, который они проделали.

- Когда такая разница между таймами, ощущение, что в раздевалке вы кричали на футболистов и сумели их завести. Это так, или они сами поняли, что надо играть по-другому?

- Не было взрывов в раздевалке. Мы внесли корректировки. Показали один момент из игры в обороне и два момента по нашим атакующим действиям – как находить свободные зоны.

- Подведите итоги выступления в первой части сезона. Чем довольны, и нам чем надо работать?

- Я доволен развитием, которое команда показывает в последние месяцы. Парни подходят к своим обязанностям профессионально, полностью выкладываются. Что касается результатов, он они были разными, но по большей части позитивными. Сегодня игра была сложная, и я рад, что мы взяли одно очко. Мы проигрывали и перевернули ход матча. У нас были матчи, в которых мы полностью доминировали. Каждый матч мы показывали максимальную готовность. У нашей команды боевой характер.

«ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ СТАЛО БОЛЬШЕ БОРЬБЫ И МЯЧ У НАС ПЛОХО ДЕРЖАЛСЯ»

- Какие впечатления оставила игра? - вопрос Семаку.

- Как и ожидалось, игра сложилась непросто для нас, учитывая наши потери и погодные условия. Первый тайм был у нас хороший, во втором тайме вынужденные замены повлияли кардинально на ход матча. Было много борьбы, и мало игры, мы не смогли удержать счет. Теперь все уходят на заслуженный отпуск.

- Можете подробнее рассказать о ситуации с Дзюбой? Что у него за травма и знаете ли вы, что он не в России?

- Да, у него повреждение, и он не смог сыграть. По остальным моментам я в курсе, но сегодня были важные дела. В ближайшее время разберусь и все расскажу.

- Вы сказали о вынужденных заменах. Малком м Вендел получили травмы?

- Да. У Малкома повреждение связки голеностопа, а у Вендела задней поверхность мышцы бедра.

- Кого хотели бы получить в соперники при жеребьевке в Лиге Европы, которая пройдет завтра?

- Есть две группы команд. Итальянцы и испанцы, которые играют в ведущих чемпионатах, более сильные, чем команды второй четверки. Любой соперник, который может нам достаться, будет качественный, и нам придется непросто. Будем готовиться.

- Оцените, как повлияло на игру то, что «Зенит» изменил структуру игры во втором тайме. В голевом эпизоде это точно повлияло.

- Конечно, это повлияло. Стало больше борьбе, мяч плохо держался. Качество контроля падает без Малкома и Вендела. Было сложнее. Клаудиньо перевели в другую позицию. В центре поля пришлось убрать Кузяева. Он ушел на фланг. Поэтому игра стала с большим количеством единоборств. Свежести не хватило. Ребята подустали.