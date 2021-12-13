Легкая рука Аршавина. В 1/8 финала ЛЧ Роналду встретится с Месси, а Симеоне отправится в Мюнхен

«АТЛЕТИКО» - «БАВАРИЯ»

Самая сильная пара в 1/8 финала. Мадридцы лишь в заключительном туре с огромным скрипом выбрались из группы, а мюнхенцы взяли все 18 очков и возглавили список фаворитов всего турнира, однако более неприятного противника в плей-офф, чем команда Диего Симеоне, представить невозможно.

Удивительно, но встречались команды лишь раз – в двух финальных матчах Кубка чемпионов-1973/74. В первой игре им не хватило даже дополнительного времени, а во второй немцы размазали соперника со счетом 4:0.

Статистика встреч: 0-1-1

«ПСЖ» - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Лионель Месси против Криштиану Роналду. Могло ли быть лучше? Впрочем, этого противостояния стоило ожидать – в последние годы команды встречаются регулярно. Как раз с сенсационной выездной победы 3:1, по сути, началась карьера Уле-Гуннара Сульшера в «МЮ». Тогда этой победы оказалось достаточно, чтобы пройти в четвертьфинал, а вот спустя год 2:1 в Париже уже оказалось недостаточно. Примечательно, что все четыре встречи завершились победами гостей. А еще Андер Эррера и Анхель ди Мария получили возможность передать привет бывшей.

Статистика встреч: 3-0-2

«ИНТЕР» - «АЯКС»

Две команды, досрочно преодолевшие групповой этап. Амстердамцы сделали это очень лихо – без потери очков, но и нерадзурри спокойно вышли в плей-офф, пристроившись за мадридским «Реалом». Голландцы перед этой встречей наверняка с удовольствием вспомнят тот факт, что в 1972 году они выиграли Кубок чемпионов именно в противостоянии с «Интером».

Статистика встреч: 3-1-1

«ВИЛЬЯРРЕАЛ» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Забавно, что Аршавин поначалу определил в соперники испанцам другой клуб из Манчестера, но это техническая ошибка – «Юнайтед» уже встречался с «желтой субмариной» на групповом этапе. С командой Хосепа Гвардиолы подопечным Унаи Эмери придется, конечно, сложнее. В этой паре фаворит очевиден.

Статистика встреч: 0-0-2

«БЕНФИКА» - «РЕАЛ»

В Европе наберется не так много команд, кто может похвастать положительным балансом встреч с мадридским «Реалом». «Бенфика» в их числе. Причем эти двое трижды встречались в финалах различных турниров – португальцы вырвали у мадридцев победы в Кубке чемпионов-1961/62 и Кубке Эйсебио-2012 (не самое статусное соревнование, но все же), а «королевский клуб» забрал Латинский кубок-1957. В XXI веке в еврокубках команды не встречались.

Статистика встреч: 3-0-2

«ЗАЛЬЦБУРГ» - «ЛИВЕРПУЛЬ»

После жеребьевки Юрген Клопп наверняка пребывает в прекрасном расположении духа. Австрийский клуб впервые забрался так далеко, так что шансов против одного из фаворитов турнира набравшего в группе 18 очков, у него минимум. По крайней мере, на бумаге. С другой стороны, год назад команды выдали впечатляющий спектакль – мерсисайдцы дома выиграли 4:3, а в гостях – 2:0.

Наверняка с большим удовольствием приедут в Зальцбург выступавшие здесь в прошлом футболисты «Ливерпуля» Садио Мане, Наби Кейта и Такуми Минамино. А двое первых, если будут здоровы, наверняка выйдут на поле.

Статистика встреч: 0-0-2

«ЧЕЛСИ» - «ЛИЛЛЬ»

Другой немецкий тренер, возглавляющий английский клуб, Томас Тухель тоже наверняка довольно потирает руки. Более слабого соперника лондонцы заполучить не могли. «Лилль» сенсационно выиграл свою группу, но сложно представить, чтобы смог пройти дальше.

Статистика встреч: 2-0-0

«СПОРТИНГ» - «ЮВЕНТУС»

«Старая синьора» второй год подряд в плей-офф едет в Португалию. Предыдущая попытка завершилась неудачей – «Порту» выиграл дома 2:1 и по сумме двух матчей прошел в четвертьфинал. Так что итальянцев наверняка будут неприятные флешбэки. Тем более, что и на сей раз у них соперник не хуже – «Спортинг» выиграл 14 из 15 последних матчей.

Статистика встреч: 1-1-2