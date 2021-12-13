Пересадка на «Динамо». Что нам ждать в борьбе за чемпионство

Два очка отрыва сине-бело-голубых от просто бело-голубых перед весенним отрезком чемпионата эту самую интригу сохраняют живой, хотя игра в Петровском парке пока не дала поводов для разговоров, что у нас созрела новая чемпионская команда.

«Динамо» было плохо в первом тайме матча лидеров, ожило только после ответного гола Скопинцева и повозило команду Сергея Семака в последние 20 минут встречи. К тому моменту у «Зенита» не было уже половины основы. Ракицкий пропускал игру из-за дисквалификации, Азмун и Дзюба – по причине травм. В перерыве к ним прибавились Малком и Вендел, и только после этого москвичи задышали полной грудью в середине поля, где первый тайм был проигран вчистую. Но все равно не смогли победить.

Своего лучшего полузащитника поляка Шиманьски динамовцы на игру не смогли заявить. А без легионера совсем грустной поначалу выглядела созидательная игра у Сандро Шварца. При этом хозяева вышли на матч, как показалось, с дрожащими коленками, а раскрепостились, когда сравняли счет, хотя на гол к тому моменту все-таки не наиграли, а вот после этого могли вырвать победу.

Сандро Шварц / ФК «Динамо» (Москва)

Это чистой воды психология. Как с этим справляться, в нашем футболе сегодня не знают. Те же беды у сборной России, та же головная боль у Валерия Карпина. Он в открытую говорит, что трусливый футбол в важных матчах идет от головы наших футболистов, но не меняется ровным счетом ничего ни в играх национальной команды, ни у клубов в решающих матчах.

Все наслаждались зенитовским футболом на прошлой неделе, когда на «Газпром Арене» лондонский «Челси» на глазах своего босса Романа Абрамовича не смог увезти три очка из Питера. Ничья 3:3, однако, случилась в тот момент, когда над «Зенитом» не висел груз ответственности за результат. А если бы висел, было бы скорее 0:3 или что-то в этом роде. Мы это проходили не один раз.

Вина тут не только тренеров, хотя у Лобановского с Романцевым команды почему-то регулярно начинали закатывать соперника в газон с первых минут выхода на поле. Как и у хоккейного мэтра Тихонова. Это установка, настрой плюс приобретенный победный опыт, ощущение превосходства над соперником, которое живет в тебе еще до встречи с ним. Как во дворе: сумел поставить себя - и ходишь королем какое-то время. Пока не переезжает в соседний дом смелый парнишка, который не слыхал ровным счетом ничего о местном царьке, и вот он выходит погулять и навешивает тумаков бывшему авторитету, не будучи в курсе тутошних раскладов.

Малком / ФК «Зенит»

«Динамо» спасает сегодня его молодость. Дерзкие и талантливые Захарян, Тюкавин, Макаров, Фомин, Грулев – они не согласны, что питерские – короли. Они пробуют самоутвердиться, готовы доказывать, что сами могут дать в морду кому угодно. Но это все же молодые, им самим учиться и учиться. Маловато матерых людей в динамовском коллективе, а чтобы свергнуть с трона короля, нужны люди посерьезнее, но с такими же футбольными замашками, отвергающие любые авторитеты. Без дрожи в ногах.

Зимой у «Динамо» есть время для того, чтобы такими футболистами разжиться на трансферном рынке. Всем очевидно, что не тянет на чемпионский уровень вратарь Шунин. Заслуженного ветерана не хотят трогать в команде, хотя не спасает он по осени ни свой клуб, ни нашу сборную.

Карпин быстро в голкипере разочаровался, вычеркнул из обоймы. Станислав Черчесов обжегся с Шуниным на Евро-2020, сменив на Сафонова по ходу чемпионата. Бело-голубые не решаются пойти на риск. Смена вратаря процесс действительно непростой.

Антон Шунин / ФК «Динамо» (Москва)

«Спартак» сменил своего первого номера, когда приперло совсем в турнирном плане. Но ведь если бы не Селихов, не было бы никакой евровесны у многострадальных болельщиков славного некогда клуба. Риск оправдался на все сто, никто не вспоминает сегодня Максименко, хотя еще вчера сватали его в сборную. Кто не рискует, тот не пьет чемпионского шампанского.

Квартет зенитовских бразильцев - абсолютно лучший подбор легионеров в нашей лиге. Клаудиньо, Малком, Вендел, Сантос и колумбиец Барриос делают всю игру сине-бело-голубых. По россиянам нет никакого огромного преимущества у чемпиона последних лет перед тем же «Динамо», да и «Локомотивом» с ЦСКА. Разве что по количеству добротных доморощенных игроков. А вот по иностранцам москвичи уступают конкуренту очень и очень сильно.

В этом лежит ключик к чемпионству, а не только в админресурсе, что было во все времена у разных клубов, забиравшихся на трон. К подковерным делам надо относиться как к плохой погоде. В России подобные тенденции не искоренить. Но ежели есть у «Динамо» чемпионские амбиции, то крутой хавбек Шварцу точно необходим. Как и вратарь, который спасает. Неплохо бы еще и забивного форварда, но это для бело-голубых задача не номер один.

Клаудиньо / ФК «Зенит»

При всем уважении к немцу и прогрессу его команды не вытянуть ему счастливый билет в противостоянии с Санкт-Петербургом, если не придет на подмогу хорошее подкрепление. А в том, что по тренерской части москвичи питерцам не уступают, сомнений нет.

Календарь оставшихся матчей динамовцам вряд ли в помощь. Оба лидера играют в гостях с «Краснодаром», «Нижним», «Уралом» и «Крыльями». Тут у них равенство. «Зениту» на выезде также встречаться с «Сочи», «Ахматом» и «Спартаком» и на своем поле – с «Рубином», «Уфой», «Арсеналом», «Локомотивом» и «Химками». «Динамо» отправится в Химки, Тулу и в гости к ЦСКА с железнодорожниками. А дома примет «Спартак», «Ростов», «Ахмат» и «Сочи». Проходных игр у «Зенита» побольше, но это расклад на сегодня, а весной все может перемениться.

Можно вспомнить, что зимние покупки играли большую роль в чемпионствах «Спартака» и того же «Зенита». Красно-белые в зимнюю паузу в 2017-м приобрели Адриано, Джикию, Самедова и Селихова, что очень помогло Массимо Каррере по весне. А питерцы перед первым чемпионством Семака взяли в межсезонье Ракицкого, Барриоса и Азмуна.

От того, как наша сладкая парочка сходит на трансферный рынок, будет также зависеть концовка чемпионата. Сегодня «Зенит» сильнее и по составу, и по игре. Однако все еще может перемениться. У бело-голубых действительно появился шанс скинуть с пьедестала надоевших питерских толстосумов. На «Динамо» сегодня футбольная надежда страны.