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Александр Точилин: Во втором тайме с «Зенитом», «Динамо» могло рассчитывать на большее, чем один мяч

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин проанализировал матч с «Зенитом» (1:1). Он отметил, что ничья – это оптимальный результат для обеих команд, а также заявил, что если бы «Зенит» в первом тайме реализовал пенальти, то ему удалось бы довести дело до победы.
Александр Точилин: Во втором тайме с «Зенитом», «Динамо» могло рассчитывать на большее, чем один мяч
13 декабря 2021 15:41
автор: Юлия Григорьевская
автор фото: ФК «Динамо»

- Насколько закономерен результат игры и ожидали ли вы большего от «Динамо» в матче, который много решал для бело-голубых?
- Исходя из содержания игры, счет закономерный, потому что ничья – это оптимальный результат для обоих соперников. Понятно, что динамовцам хотелось бы одержать победу и уйти на зимний перерыв в лидерах, но «Зенит» тоже выглядел очень достойно, особенно если вспомнить кадровые проблемы питерцев перед этим матчем.

- Сама игра соответствовала статусу матча?
- Если первый тайм был полностью за «Зенитом», то во второй половине встречи «Динамо» могло рассчитывать и на большее, чем один мяч.

- Весь первый тайм «Динамо» выглядело не похожим на себя. Откуда эта зажатость?
- В первую очередь тут надо отдать должное питерцам, которые выбрали в первом тайме правильную тактику. Они отдали территорию и мяч, предпочтя действовать на контратаках. А в позиционных атаках у хозяев были большие сложности при вскрытии обороны «Зенита». Поэтому в первом тайме впереди игра у них не получилась. А во втором тайме подопечные Шварца сыграли более агрессивно, поэтому заслужили одно очко.

- Бело-голубые во втором тайме сыграли агрессивно только из-за замен Малкома и Вендела или что-то еще этому поспособствовало?
- С уходом этих футболистов потенциал в атаке у «Зенита» упал, как и креатив, поэтому, возможно, как раз эти замены так и повлияли.

- То есть, если бы не травмы Вендела и Малкома, «Зенит» довел бы дело до победы?
- Тяжело сказать. Думаю, если бы «Зенит» в первом тайме реализовал пенальти, то ему удалось бы довести дело до победы.

- «Динамо» наиграло на гол?
- Во втором тайме - да.

- Многие специалисты считают Клаудиньо лучшим игроком чемпионата. Вы с ними согласны?
- Он один из лучших. Не могу сказать, что он был самым лучшим.

источник: «Советский спорт»
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