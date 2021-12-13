Александр Точилин: Во втором тайме с «Зенитом», «Динамо» могло рассчитывать на большее, чем один мяч

- Насколько закономерен результат игры и ожидали ли вы большего от «Динамо» в матче, который много решал для бело-голубых?

- Исходя из содержания игры, счет закономерный, потому что ничья – это оптимальный результат для обоих соперников. Понятно, что динамовцам хотелось бы одержать победу и уйти на зимний перерыв в лидерах, но «Зенит» тоже выглядел очень достойно, особенно если вспомнить кадровые проблемы питерцев перед этим матчем.

- Сама игра соответствовала статусу матча?

- Если первый тайм был полностью за «Зенитом», то во второй половине встречи «Динамо» могло рассчитывать и на большее, чем один мяч.

- Весь первый тайм «Динамо» выглядело не похожим на себя. Откуда эта зажатость?

- В первую очередь тут надо отдать должное питерцам, которые выбрали в первом тайме правильную тактику. Они отдали территорию и мяч, предпочтя действовать на контратаках. А в позиционных атаках у хозяев были большие сложности при вскрытии обороны «Зенита». Поэтому в первом тайме впереди игра у них не получилась. А во втором тайме подопечные Шварца сыграли более агрессивно, поэтому заслужили одно очко.

- Бело-голубые во втором тайме сыграли агрессивно только из-за замен Малкома и Вендела или что-то еще этому поспособствовало?

- С уходом этих футболистов потенциал в атаке у «Зенита» упал, как и креатив, поэтому, возможно, как раз эти замены так и повлияли.

- То есть, если бы не травмы Вендела и Малкома, «Зенит» довел бы дело до победы?

- Тяжело сказать. Думаю, если бы «Зенит» в первом тайме реализовал пенальти, то ему удалось бы довести дело до победы.

- «Динамо» наиграло на гол?

- Во втором тайме - да.

- Многие специалисты считают Клаудиньо лучшим игроком чемпионата. Вы с ними согласны?

- Он один из лучших. Не могу сказать, что он был самым лучшим.