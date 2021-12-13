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«Зенит» сыграет с «Бетисом», «Барселона» - с «Наполи», а Миранчук отправится в Грецию

Определился соперник «Зенита» по 1/16 финала (стыковому раунду) Лиги Европы. Чемпион России сыграет с идущим на третьем месте в чемпионате Испании «Бетисом».
«Зенит» сыграет с «Бетисом», «Барселона» - с «Наполи», а Миранчук отправится в Грецию
13 декабря 2021 16:17
автор: Артем Зибрак
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

«БЕТИС» ВЫШЕ «АТЛЕТИКО» И «БАРСЕЛОНЫ»

Посол стадиона «Рамон Санчес Писхуан», на котором пойдет финал Лиги Европы, экс-вратарь «Севильи» Андрес Палоп вытащил в соперники «Зениту» одного из наиболее неприятных соперников (наряду с «Лацио»), какой только мог встретиться российскому клубу.

«Бетис» досрочно вышел из своей группы со второго места – неудачно сыграл с «Байером» (1:1 дома и 0:4 на выезде), но победил «Селтик» и «Ференцварош» во всех значимых (почеркну) встречах. В заключительном туре андалусийцы отправлялись в Глазго, уже зная, что со второй строчки никуда не денутся, но и в этом случае полурезервным составом проиграли лишь 2:3, пропустив с пенальти на 78-й минуте.

Показателен и тот факт, что в чемпионате Испании подопечные Мануэля Пеллегрини одержали четыре победы подряд с общей разницей мячей 11-1, в том числе над «Барселоной» и «Реалом Сосьедад», и устроились на третьем месте после «Реала» и «Севильи».

Трансферная стоимость футболистов «Бетиса» составляет 220 млн, что на 27 млн дороже «Зенита». Финал пройдет в родном городе команды, так что настрой у нее наверняка будет запредельным.

ГЛАВНЫЕ ЗВЕЗДЫ – ФЕКИР, ХОАКИН И ХУАНМИ

Самый известный, дорогостоящий и наиболее яркий футболист «Бетиса» в текущем сезоне – 28-летний алжиро-французский атакующий полузащитник Набиль Фекир. До сих пор невозможно понять, что двигало потенциальной звездой европейского футбола в 2019 года, когда он после завершения контракта с «Лионом» бежал на юг Испании в команду-середняк. Первый сезон при нем команда вообще финишировала 15-й. От Фекира во многом зависит креатив в атаке, хотя статистика в сезоне у него и не очень впечатляющая – 8 (4+4) очков результативности в 19 матчах.

Главная легенда «Бетиса» - Хоакин. Вингеру, страшно сказать, уже аж 40 лет. Впервые в бело-зеленой футболке он вышел на поле еще в 2001 году. В течение карьеры поиграл за «Валенсию», «Малагу» и «Фиорентину», а в 2015-м вернулся к корням. Воспитанник и капитан андалусийцев почти не играет в чемпионате (101 минута), зато активно задействован в Лиге Европы (397 минут). По факту его участия можно будет понять, насколько серьезно Пеллегрини относится к «Зениту».

Хаунми – лучший бомбардир команды в чемпионате (10 голов + 2 передачи в 15 матчах). Действует на левом краю атаки, любит смещаться в центр под ударную правую ногу, очень эффективен в завершении – в среднем за матч забивает 0,66 гола при 1,6 ударе. Для сравнения, Фекир бьет 2,9 раза за матч, но забивает лишь в каждой пятой игре.

Также болельщикам хорошо известны 38-летний вратарь Клаудио Браво, защитники Хуан Миранда (экс-«Барселона») и Эктор Беллерин (арендован у «Арсенала»), полузащитники Вильям Карвалью (69 матчей за сборную Португалии), 35-летний Андрес Гуардадо, Серхио Каналес (экс-«Реал») и Кристиан Тельо (экс-«Барселона»). Как видите, это очень опытная команда. В примере по возрасту (28,8) ее превосходят только «Эльче» и «Гранада».

ТРЕНЕР ПЕЛЛЕГРИНИ

Чилийский специалист нам тоже отлично знаком по работе в «Реале» (2009/10) и «Манчестер Сити» (2013-2016). Пеллегрини брал с «горожанами» АПЛ. Может, это не кажется таким уж подвигом, но, например, ни одному (!) английскому тренеру выиграть премьер-лигу не удавалось.

Чилиец тренирует с конца 1980-х, и «Бетис» - 15-й клуб в его карьере, из которых шесть он приводил к трофеям. Выигрывал чемпионат Аргентины с «Сан-Лоренцо» и «Ривер Плейт», после чего и попал в Европу. Дольше всего работал в «Вильярреале» - 252 матча в 2004-2009 годах.

Отсюда и получил приглашение в Мадрид. С «Реалом» Пеллегрини выиграл 36 матчей из 48, набрал в чемпионате астрономические 96 очков, но все равно немного отстал от «Барселоны» и был уволен.

КАК ИГРАЮТ

У «Бетиса» твердая схема игры – 4-2-3-1. При Кике Сетьене клуб очень много владел мячом, но распоряжался им неэффективно, поэтому Пеллегрини отошел от догматических принципов и стал делать ставку на результат. В прошлом сезоне команда финишировала шестой, перемахнув за год на девять позиций.

Сегодня в Испании бетикос седьмые по владению (51,8%), зато вторые по ударам (14,1 за матч) и голам (30). Футболисты быстро доставляют мяч вперед за счет командной игры (15-й по удачному дриблингу) и умело находят адресатов в штрафной – в первую очередь, Хуанми (левый вингер) или Виллиана Жозе (центральный нападающий).

Другие пары первой стадии плей-офф:

«Севилья» - «Динамо» Загреб
«Аталанта» - «Олимпиакос»
«Лейпциг» - «Реал Сосьедад»
«Барселона» - «Наполи»
«Боруссия» Дортмунд – «Рейнджерс»
«Шериф» - «Брага»
«Порту» - «Лацио»

источник: «Советский спорт»
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