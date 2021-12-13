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Вместо «Олд Траффорд» Месси ждет «Сантьяго Бернабеу», а «Атлетико» нагадал себе «Юнайтед»

Итоги повторной жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов от Андрея Аршавина.
Вместо «Олд Траффорд» Месси ждет «Сантьяго Бернабеу», а «Атлетико» нагадал себе «Юнайтед»
13 декабря 2021 17:55
автор: Артем Зибрак
автор фото: Twitter ФК «Пари Сен-Жермен»

Какой конфуз! Стоило Андрею Аршавину взять в свои руки на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов, как все пошло не так. Технический ассистент УЕФА подсунул ему неверный шар («Манчестер Юнайтед» не мог сыграть с «Вильярреалом», потому что они из одной группы), из-за чего по требованию нарвавшегося на «Баварию» «Атлетико» пришлось аннулировать результаты первой жеребьевки и провести повторную.

Напомним пары, сложившиеся в своеобразной генеральной репетиции: «Атлетико» - «Бавария», «ПСЖ» - «Манчестер Юнайтед», «Интер» - «Аякс», «Вильярреал» - «Манчестер Сити», «Бенфика» - «Реал», «Зальцбург» - «Ливерпуль», «Челси» - «Лилль», «Спортинг» - «Ювентус». Повторилась только одно противостояние между действующим победителем Лиги чемпионов и чемпионом Франции.

Матчи состоятся в феврале-марте.

«ПСЖ» - «РЕАЛ»

Кажется, от повторной жеребьевки пострадали обе команды, поскольку в первый раз обе они были фаворитами своих пар. Теперь все значительно труднее. «Реал» великолепно идет в чемпионате Испании, а «ПСЖ» - в Лиге 1.

Это самая яркая вывеска в 1/8 финала, которая предоставляет нам массу интриг. Многолетний капитан сливочных Серхио Рамос и экс-вратарь «Реала» Кейлор Навас возвращаются в Мадрид. Знаком этот маршрут и для Лионеля Месси. Жаль, что мы не увидим его противостояние с Криштиану Роналду на этой стадии, но и его поездка на «Сантьяго Бернабеу» представляется огненной. Ну, и Килиан Мбаппе против «Реала» - это тоже очень круто. Не исключено, что в случае победы парижан он передумает летом ехать в «королевский клуб».

Команды уже встречались на этой стадии весной 2018-го. Тогда мадридцы оказались сильнее в обоих матчах – 3:1 и 2:1.

Статистика встреч: 4-3-4

«АТЛЕТИКО» - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД»

Не сказать, что повторная жеребьевка принесла облегчение и «Юнайтед», которому вместо Парижа предстоит отправиться к самому неудобному сопернику по плей-офф. А вот команда Диего Симеоне должна быть довольна – «МЮ» куда менее безгрешный соперник, чем «Бавария». Так что «матрасники» от своего демарша выгадали. Зато Давид де Хеа вернется в родной город, пусть и на один день.

Эти соперники встречались лишь раз, и то в далеком 1991 году. В рамках Кубка обладателей кубков. Испанцы тогда оказались сильнее – 3:0 и 1:1 – и вышли в четвертьфинал.

Статистика встреч: 1-1-0

«ИНТЕР» - «ЛИВЕРПУЛЬ»

Третья топовая пара. Мерсисайдцам светила проходная встреча с «Зальцбургом», а теперь придется биться с чемпионом Италии. Россонери тоже вряд ли довольны тем, что вместо одного набравшего 18 очков в группе соперника («Аякса») им достался другой», куда более серьезный.

Команды дважды встречались в плей-офф Лиги чемпионов. В далекие 1960-е в полуфинале сильнее оказались итальянцы, а в сезоне-2007/08 англичане взяли реванш и прошли в четвертьфинал.

Статистика встреч: 1-0-3

«ЗАЛЬЦБУРГ» - «БАВАРИЯ»

Австрийцам вместо одного «максималиста» на групповом этапе достался другой, ничуть не более простой. А вот мюнхенцы могут спокойно готовиться к четвертьфиналам. Сложно представить, чтобы «Зальцбург» смог оказать им серьезную конкуренцию. Эта пара уже виделась на групповом этапе прошлой осенью. Завершилось все двумя победами «Баварии» с суммарным счетом 9:3.

Статистика встреч: 0-0-2

«ЧЕЛСИ» - «ЛИЛЛЬ»

Только для Томаса Тухеля ничего не изменилось, и он все так же довольно потирает руки. Более слабого соперника лондонцы заполучить не могли. «Лилль» сенсационно выиграл свою группу, но сложно представить, чтобы смог пройти дальше.

Статистика встреч: 2-0-0

«СПОРТИНГ» - «МАНЧЕСТЕР СИТИ»

Особенно обидно за «Спортинг», у которого были реальные шансы пободаться с «Ювентусом». А вот «горожанам» им что-либо противопоставить будет сложно. Особенно мотивированы в этих играх будут Эдерсон, Рубен Диаш и Жоау Канселу, защищавшие в свое время цвета «Бенфики».

Примечательно, что единственная встреча команд завершилась крушением «Сити». В марте 2012-го «Спортинг» за счет гола в гостях (1:0, 2:3) прошел соперника в 1/8 финала Лиги Европы. Но теперь гостевые голы такого веса уже не имеют.

Статистика встреч: 1-0-1

«ВИЛЬЯРРЕАЛ» - «ЮВЕНТУС»

Экс-наставнику «Спартака» Унаи Эмери доведется везти подопечных не на «Этихад», а в Турин. Сегодня этот маршрут наверняка вызывает у него больше оптимизма. Это единственная пара команд в плей-офф, для которых встреча станет дебютной.

Статистика встреч: -

«БЕНФИКА» - «АЯКС»

Как минимум один клуб не из топ-5 ведущих лиг точно доберется до четвертьфинала Лиги чемпионов, и это уже большое событие. «Аякс» в текущем розыгрыше очков не терял, но еще большой вопрос, в какой форме он подойдет к весенней стадии сезона.

Если верите в статистику, ставьте на проход амстердамцев. Они проиграли «Бенфике» только один матч из восьми. Впрочем, пять из них пришлись на 1960-1970-е годы, когда они реально доминировали в Европе.

Статистика встреч: 1-2-5

источник: «Советский спорт»
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