Витория – все? «Спартак» в большинстве не сумел дожать «Сочи» и завершил год крупным поражением

ПРОЩАНИЕ С ВИТОРИЕЙ?

Без одного дня год назад «Спартак» и «Сочи» сошлись в очной встрече на юге России, и та встреча получилась очень эмоциональной. Хозяева победили, но остались недовольны поведением соперника, а тренер Дмитрий Бородин напомнил о себе фразой про «это наш Колизей». Но тогда красно-белые проводили осень в звании главного преследователя «Зенита», а теперь оказались во второй половине таблицы и на распутье – по сведениям СМИ, это последний матч Руя Витории до отставки.

Довелось прочесть в прессе мнение о том, что судьба португальца будет решаться по итогам этого матча. Если это так, что это чудовищно несправедливо по отношению к тренеру. Этот своеобразный финал он был вынужден проводить без дисквалифицированных Александра Соболева и Айртона, а также травмированных Эсекиэля Понсе и Джордана Ларссона. Поэтому выручать тренера спартаковцы вышли без чистых нападающих и с Александром Ломовицким на левом фланге обороны.

А у хозяев прямо перед стартовым свистком выбыл лучший бомбардир Матео Кассьерра, получивший повреждение. Его заменил Максим Барсов, а против Ломовицкого действовал техничный Жоаозиньо.

И СНОВА «ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ» ПЕНАЛЬТИ

В заключительном матче года команда Владимира Федотова тоже имела максимальную мотивацию. Во-первых, сочинцы набрали в трех последних турах всего одно очко, а во-вторых, в случае победы поднимались на третью строчку, так что начали игру сколь эмоционально, столь и энергично. Как и в большинстве домашних матчей, южане сходу примерли соперника к стенке и не позволяли красно-белым отодвинуть игру от штрафной.

При этом сочинцы не держались за контроль мяча, стараясь быстро переводить его в финальную треть поля, поэтому оставляли сзади много пространства, которое так необходимо москвичам. Они и создали первый конкретный момент – Виктор Мозес протащил и покатил в центр Зелимхану Бакаеву, а тот отбросил дальше Квинси Промесу, но у голландца уже давно удары не идут так, как ему бы хотелось.

Казалось, что хозяева будут нагнетать давление в зоне Ломовицкого, но Федотов решил иначе – Жоаозиньо регулярно приходил налево помогать Артуру Юсупову против Максимилиано Кофрие и Мозеса. Нигерийцу приходится чередовать роль крайнего полузащитника (в атаке) и защитника (без мяча), и на этом российский специалист хотел поймать соперника.

Так хозяева создали первый голевой момент – Кофрие прижался к центру и не успел накрыть Сергея Терехова, но Александр Селихов справился с его ударом. А в середине тайма сочинцы открыли счет с пенальти. Михаил Игнатов, стоя в стенке, закрутился в прыжке и подставил локоть под летящий мяч. Очередной «телевизионный» пенальти в РПЛ, который без повтора и не разглядеть, но если в воскресенье Клаудиньо 11-метровый не реализовал, то Нобоа был точен.

Селихов не взял пенальти. Да, такое тоже случается 🤷‍♂️ pic.twitter.com/jkhF48k9l6 — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 13, 2021

ТРЕНЕРСКАЯ ДУЭЛЬ

Это было очень тренерское противостояние. Стоило сочинцам повести в счете, как они без зазрения совести отдали мяч сопернику и отошли на свою половину поля. Теперь уже Витории надо было придумывать, как взламывать эшелонированную оборону соперника. Москвичи обложили штрафную Дениса Адамова стандартами и создали пару острых моментов. Так, Самуэль Жиго немного не дотянулся до скидки Георгия Джикии, а Бакаев рикошетом от Игоря Юрганова попал в штангу.

Отметим также неуступчивость южан в единоборствах. Их футболисты вели на границе жесткости, и если проигрывали оппоненту позицию, не стеснялись нарушать правила. Немного выставленный локоток, небольшой наступ, незначительный толчок. Ничего криминального (хотя Игнатов посадил на предупреждения Юсупова и Данилу Прохина), но спартаковцам эта тактика очень портила жизнь. Тем не менее, даже при таком сопротивлении во второй половине тайма москвичи создали несколько хороших моментов, а Промес под острым углом даже убегал один на один с Адамовым.

В перерыве тренерская дуэль продолжилась. Федотов заменил Прохина на Эммануэля Мамману (прикольный парень – руками толкнул в спину Романа Зобнина, а потом искренне недоумевал назначенному штрафному и показывал кистями, что оппонент «нырял»), а Витория поменял Промеса и Игнатова местами. Россиянин опустился в полузащиту, а голландец ушел на первую линию. Решение понятное – если в завершении от Квинси еще можно чего-то ждать, то в созидании надежд на это нет.

ДОСРОЧНЫЙ ОТПУСК НОБОА

Во второй половине давление спартаковцев не ослабевало, но до конкретных дело доходило нечасто, тогда как хозяева в контратаке не забили чудом – Жоаозиньо классно открылся в свободной зоне на краю и зряче подал на дальнюю штангу. Вновь Кофрие вынужден до последнего идти в центр за оппонентом, оставляя за спиной игрока, но Барсов зарядил над перекладиной.

Об отчаянном положении Витории говорит тот факт, что надеяться на усиление атаки ему приходится за счет выхода на поле Георгия Мелкадзе, в Варшаве вызывавшего своими действиями больше улыбок, чем каких-либо иных эмоций. Фигура, походка, скорость, блестящая лысина – ничто не выдает в нем футболиста младше 40 лет. На сей раз он отметился красивым ударом с разворота, но не повезло – мяч прошел в сантиметрах от штанги.

ЖЕЛЕЗНЫЕ НЕРВЫ АДАМОВА + ПРИВЕТ ОТ ПОПОВА = РАЗГРОМ

За 25 минут до конца «Сочи» остался в меньшинстве и без своего креативного лидера. Нобоа не успел за Промесом и наступил ему сзади на ахилл. По реакции эквадорца было заметно, что он и сам понимает свою неправоту. Так грубо сыграть он наверняка не хотел, но получилось, как получилось. Так «Спартак» при весомом территориальном преимуществе оказался еще и большинстве. Это третья красная для сочинцев в четырех последних турах, и четвертый матч с их участием подряд, когда хотя бы одна из команд доигрывает не в полном составе.

В оставшееся время красно-белые висели на воротах Адамова, обрушив шквал ударов. Вратарь бесстрашно нырял по углам, а москвичам очень не хватало Соболева, способного побороться за верховую передачу. Навесов хватало с лихвой, но хозяева более или менее с ними справлялись, хотя подбор и отдавали без боя.

Давление было феноменальным, но фатальным так и не стало. «Сочи» не только устоял, но и победил разромно – вышедший на замену экс-спартаковец Ивелин Попов удвоил преимущество в контратаке, а Юсупов на 97-й минуте еще и реализовал пенальти на фол последней надежды Кофрие.

Удивительный, конечно, результат. «Спартак» более чем двукратно превзошел соперника по ударам (25-11), но потерпел разгромное поражение. Более несправедливый результат сложно представить, тем не менее, «Сочи» одержал победу, забрался на третью строчку и, видимо, подписал Витории смертный приговор. С трудом верится, что он еще выведет «Спартак» (девятое место) на игру. Но его ли это вина?

РПЛ. 18-й тур

«Сочи» - «Спартак» - 3:0 (1:0)

Голы: Нобоа, 28 – с пенальти. Попов, 89 – 2:0. Юсупов, 90+7 – с пенальти – 3:0.

«Сочи»: Адамов, Прохин (Маммана, 46), Родригао, Юрганов, Заика (Маргасов, 90+3), Цаллагов, Нобоа, Терехов, Жоаозиньо (Попов, 67), Барсов (Бурмистров, 67), Юсупов.

«Спартак»: Селихов, Кофрие, Жиго, Джикия, Ломовицкий (Шитов, 88), Мозес, Зобнин, Умяров, Промес, Игнатов (Мелкадзе, 59), З. Бакаев.

Предупреждения: Игнатов, 27. Юсупов, 36. Прохин, 45+3. Цаллагов, 58. Родригао, 63. Жиго, 79. З. Бакаев, 90. Адамов, 90+1. Попов, 90+2.

Удаление: Нобоа, 66. Кофрие, 90+7.

Судья: Иванов (Ростов-на-Дону).