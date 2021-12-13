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Дмитрий Селюк: Фанаты «Атлетико» устроят Роналду «теплый» прием, а «ПСЖ» пройдет «Реал»

Футбольный агент Дмитрий Селюк – о жеребьевке Лиги чемпионов.
Дмитрий Селюк: Фанаты «Атлетико» устроят Роналду «теплый» прием, а «ПСЖ» пройдет «Реал»
13 декабря 2021 21:56
автор: Юрий Волохов
автор фото: Instagram Криштиану Роналду

- Не удивило, что Аршавин участвовал в жеребьевке?
- Нет, почему это должно удивлять? Аршавин лучший российский футболист в новейшей истории, в Европе его хорошо знают. «Газпром» - спонсор Лиги чемпионов. Все логично.

- Пройдемся по парам. Месси приедет на «Бернабеу». «Теплый» прием ему обеспечен?
- Нет, не думаю. Во-первых, Месси не с «Барсой» приедет, а во-вторых, его болельщики уважают. В том числе и в Мадриде. Вообще, это самая интересная пара.

- По именам, да, много звезд.
- Мбаппе хочет в «Реал», он будет рвать и метать.

- А если еще Рамос выйдет за «ПСЖ». Хотя он вряд ли уже когда-то выйдет…
- Да, Рамос… Очень интересное будет противостояние. Мне кажется, «ПСЖ» пройдет «Реал».

- Еще про одно интересное противостояние «Атлетико» - «Манчестер Юнайтед». Вот здесь уже точно будет «сверхтеплый» прием Роналду. Очень его «любят» фанаты «Атлетико».
- Да, согласен. Но мне кажется, «Атлетико» выиграет.

- «Интер» - «Ливерпуль» - еще суперпара.
- «Интер» играет очень плотно, грамотно тактически, очень вязко, Салаху тяжело будет разбежаться. Но «Ливерпуль» просто сильнее, должен пройти.

«Интер» пока едет на багаже Конте, мне кажется, команда будет понемногу сбавлять.

Итоговые пары 1/8 финала Лиги чемпионов:

«РБ Зальцбург» (Австрия) — «Бавария» (Германия);
«Спортинг» (Португалия) — «Манчестер Сити» (Англия);
«Бенфика» (Португалия) — «Аякс» (Нидерланды);
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция);
«Атлетико» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия);
«Вильярреал» (Испания) – «Ювентус» (Италия);
«Интер» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия);
«Пари Сен-Жермен» (Франция) — «Реал» (Испания).

источник: «Советский спорт»
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